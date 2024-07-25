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【台北萬華美食】卍力拉麵，融合豬雞魚以及14種香料熬煮的湯頭，濃郁口感值得體驗，捷運西門站6號出口走路2分鐘 - 李大人吃遊記

2024-07-25 20:32:00 李大人吃遊記 人氣：106
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窩客好文

李大人吃遊記

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

卍力拉麵
place台北市萬華區中華路一段124號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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日本知名的香料系拉麵「卍力拉麵」在7/1正式在台北現身，融合了14種香料熬煮的湯頭，呈現出與眾不同的口感，為萬華美食增添新的一味。捷運西門站走路約6分鐘。

台北萬華美食 卍力拉麵 店家資訊

卍力拉麵
地址：108台北市萬華區中華路一段124號
營業時間：每天 12:00 – 22:00
社群：IG / FB

台北萬華美食 卍力拉麵 外觀與內部環境

卍力拉麵」就在中華路上，之前是鬼金棒西門店的位置，往前還有「鳥人拉麵」，也是我很喜歡的。(拉麵都愛這？)

整個店門口都很神秘，但很大的一個拉麵碗很明確的讓大家知道可以品嘗到什麼。

要用五感拉吃的麵，不能錯過。

裡面的位子不多，大概10-12個座席。

台北萬華美食 卍力拉麵 最新菜單

菜單有夠簡單，只有基本款跟特製款兩種拉麵，另外可以再加單點配料。

台北萬華美食 卍力拉麵 美食上桌

基本款的拉麵，看這個湯頭的顏色就很誘人。

這是特製款的拉麵，多了一顆蛋，可能還有其他的，但我一時無法發現。

很特別的是，面裡都會有一朵花椰菜，以及香菜。

叉燒肉片相當的厚實，吃起來好過癮。

湯頭相當濃郁，融合了豬雞魚介三種湯頭，又有點酸酸辣辣的，口感相當特殊。

黑黑的碎屑是製作湯頭時爆炒材料所致。

整體來說，「卍力拉麵」的湯頭是屬於重口味，對於喜好清爽湯頭的饕客可能會不大習慣。但這也有了新的選擇，融合雞豬魚肉的精華，再加上多重香料熬煮，終成這一鍋美味。因為選擇沒有很多，所以相當建議大家可以嚐鮮看看，再搭配店裡的印度音樂，也是一種很特別的體驗！

台北萬華美食 卍力拉麵 交通地圖

卍力拉麵
地址：108台北市萬華區中華路一段124號
營業時間：每天 12:00 – 22:00


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#捷運美食
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捷運美食 拉麵 日式拉麵 捷運西門站
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