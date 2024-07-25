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高雄燒肉推薦 全新開幕 【路易奇電力公司 高雄電廠】 ，主打來自 日本優質冷藏和牛套餐 ，挑戰 自己動手烤只要半價 ！多道獨家經典美味， 生牛肉佐帕馬森起司 、 頂級菲力佐香蒜奶油 、 頂級月見金磚 、 真理丼 ，還有 義大利黑松露醬、明太子醬、北海道鹽昆布任你吃到飽 ，肉質鮮美、入口即化、美味極致，愛吃燒肉的高雄人一定不能錯過呀！

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路易奇電力公司 高雄電廠 店址交通與停車資訊

高雄燒肉 【路易奇電力公司 高雄電廠】 位在高雄市左營區明誠路上，靠近博愛路與富民路口，外觀超級低調、沒有扛棒，距離 高雄捷運凹仔底站 4號出口步行450公尺， 捷運巨蛋站 2號出口600公尺，開車來可以在明華國中外、明誠路上找路邊停車格，或者在店後方的安吉街上有一處「富民安吉停車場」，我們常來附近的【向田社區超市】買菜都是停這裡。

路易奇電力公司 高雄電廠 店內用餐環境

高雄燒肉推薦 【路易奇電力公司 高雄電廠】 室內風格非常整潔明亮，座位與烤爐非常舒適好用，抽油煙機直接內嵌在烤爐裡，整家餐廳沒有濃重難聞的油煙味，吃完也不會一身烤肉味，從頭到尾乾乾淨淨的。

路易奇電力公司 黑松露醬、明太子醬任你吃到飽

高雄和牛燒肉 【路易奇電力公司 高雄電廠】 提供超過十種沾醬、調味料，自由拿取吃到飽，其中包含 義大利進口黑松露醬、特調明太子醬、油漬蒜頭、北海道鹽昆布、柚子燒肉醬、日式鹽蔥 ……，有酸有甜、有鹹有辣，種類豐富而且特別用心。

雞湯、餐具、杯碗通通自取免服務費。

路易奇電力公司 高雄電廠 菜單價格

【路易奇電力公司 高雄電廠】 主要提供三種餐點類型：

和牛衝擊套餐

第一名豬豬套餐 （無牛肉）

單點：前菜、燒肉、海鮮、青菜、飲料

價格分為：

原價：店家代烤

挑戰價：自己烤

自己烤更優惠，當然要自己烤啊！😂 還好日本和牛真的肉質好，隨便烤都好吃👍

我們這天點了：（以下都是自己烤挑戰價）

和牛衝擊套餐 $2580 / 2人

升級 日本頂級A5和牛牛排 $580

海膽和牛捲 $460

真理丼 $320

流心巴斯克 $160

和牛衝擊套餐

【路易奇電力公司】 的食材肉品都是現點現切，需要小等待一下，餐廳採開放式廚房，乾淨衛生看得到。我們先去拿調味料，喝一點溫暖的 雞湯 ，雞湯清爽還不錯，服務人員先送上 店家自製泡菜 和飲料，飲料我們選 高山金萱茶（無糖） 和 可樂 。

招牌極生牛肉佐帕馬森起司

這道一送上來就有滿滿濃郁的起司香撲鼻，它是厚片土司，上面一球 【路易奇電力公司】 特製的生拌牛肉，在最上方撒上大量起司絲，意想不到的組合，風味非常特殊，口感層次豐富，而且份量十足。

升級日本頂級A5和牛牛排

看到這超美油花分布，令人開心的厚度，加價升級十分值得呀！我寫食記幾乎不太用「入口即化」這個詞，但 日本頂級A5和牛排 真的就是一入口就化開，滿滿豐腴甜美的牛肉油汁，越咀嚼越香，每一口都是極致奢華的滿足。

頂級和牛牛舌厚切

牛舌好吃無庸置疑，厚切就爽度更高了，竟然還用到和牛牛舌！又脆又彈的特殊口感，令老饕們深深著迷，和牛牛舌比起一般牛舌又更加柔嫩多汁，對愛吃燒肉的吃貨來說，這就是幸福的滋味！厚切和牛舌包含在套餐裡真是太讚了！❤️

日本頂級月見金磚

我很喜歡 【路易奇電力公司】 每一道都有不同搭配吃法，像這道 月見金磚 ，將和牛切成方塊條狀，烤到喜歡的熟度，沾上生蛋黃特調醬汁，口感特別香甜滑順，肉質鮮美更加乘。

海膽和牛捲

頂級和牛肉片油脂像大理石花紋一樣美麗，烤到色澤粉嫩，加上一大匙滿滿的新鮮海膽，甜上加甜、鮮上加鮮，這麼華麗的吃法到底誰想出來的啦？！😂真的是意猶未盡，好吃到都想舔盤子了！

真理丼

生拌牛肉、魚子醬、海膽、黑松露醬、生蛋黃 ，所有鮮、香、甘、甜在一碗，這麼浮誇的丼飯只有 【路易奇電力公司】 吃得到！全部翻拌均勻，每一口都有松露香氣在嘴裡爆炸，白飯煮得很好，即使吃到後半段稍微涼掉，口感依舊有彈性，偷偷說，我們吃到一半還把 明太子醬 加進去，轉換一個鹹香風味更ㄕㄨㄚˋ嘴！

美國頂級醬漬橫膈膜

橫膈膜在燒肉界是算內臟類，所以大部份店家都會先進行醬漬處理，有些店家下的醬味太重，過份鹹甜搶了主角風采，我覺得 【路易奇電力公司】 調味拿捏得不錯，吃得到一點醬香甜味，但不膩口，適當的襯托了橫膈膜的多汁美味。

頂級菲力佐香蒜奶油

這道吃法也很特別，把 菲力牛排 和 香蒜奶油醬 同時加熱，菲力只要烤3~5分熟，剪小塊後放入醬汁，吸取醬香，菲力是瘦肉部位，有嚼勁但不會太費力的口感，完全不須擔心肉質乾柴難咬，如果放在醬汁裡煮久一點，蒜香更入味，大蒜控我本人覺得很好吃耶！

松阪豬

松阪豬 是很耐烤的品項，烤到表面出現一點焦色，口感又脆又Ｑ，咀嚼享受豬肉純粹香氣，吃得出來他們家的豬肉品質也很優。

椒鹽雞腿肉

這雞腿肉端上來時貌似平凡無奇，但烤過吃起來雞皮薄脆不油膩，雞肉多汁又香，簡單用胡椒醃過，不用沾任何調味就好吃。

法式奶油生蠔

法式奶油生蠔 吃起來是淡淡的胡椒蒜香，奶味不會過重喧賓奪主，生蠔飽滿水嫩，多汁鮮美。

日本冷藏直送冰鮮干貝

不愧是從日本直送的 冷藏干貝 ，怎麼烤都是水嫩嫩的，淡淡的海洋風味，新鮮口感絕對吃得出來。

山藥

這裡的蔬菜品質也不馬虎， 山藥 又脆又多汁，搭配 黑松露醬 和 明太子醬 吃到飽，創意變化你最愛的吃法，滿足呀！

櫛瓜

我喜歡他們家的 山藥 和 櫛瓜 都 很新鮮而且切得夠厚 ，口感就是好，外面有些燒肉餐廳山藥和櫛瓜切很薄，烤沒兩下就乾了，那完全浪費了食材的特性啊！

流心巴斯克

巴斯克蛋糕 表面炙燒過，外層吃起來有點溫熱口感，內部超級綿滑細緻，帶有一絲絲鹹味，整塊吃完也不甜膩，根本是很厲害的甜點店水準！據說這道是 【路易奇電力公司 高雄電廠】 獨家菜單，別家分店吃不到的喔，很值得一嚐。