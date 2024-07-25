造訪人和園的時候剛好是餐廳更換新址沒多久

隱藏在辦公大樓內加上一樓正面在施工讓我們花了點時間尋找入口

假日晚上來訪一樓一片漆黑也讓人搭乘電梯的時候有點不安

還好一到二樓是一片乾淨明亮還有很多祝賀花籃

走進大門一開始有點疑惑有沒有走錯

直到看到一張圓桌與紅花地毯迎接才確認這裡是餐廳

寬敞的玄關使用很有高級餐廳的大器

新的店面已經是店家第四次遷址

素雅乾淨基本完全沒有油煙味

去除華麗裝飾反而更有質感

工作人員的制服也帶有雲南傳統服飾特色的風格

很喜歡桌味之間以典雅的窗花白鐵框區隔

既像是相框一樣為各桌客人留影的造型

也像是中式庭園的拱門造景

另一處的空間則以簡單的水墨畫與書法作品點綴

空間寬敞動線方便讓客人享用美食絲毫不嫌擁擠

也有提供包廂空間更具隱私

菜單基本每道都會搭配食物照讓人很好想像是什麼樣的菜色

中英日文三語說明不愧是必比登推薦名店

店裡推薦菜色通常都會以超大張半版圖重點介紹

如果不知道點什麼菜的話也可以請服務人員推薦

老闆娘的口才非常厲害會讓人每道菜都想品嘗

菜單的價格都是以小份份量呈現

如果人很多的話服務人員都會很專業建議要點幾道菜或是份量要加大

依照建議點餐之後果然吃得剛好既不會吃不飽也不會太過量

完整的最新菜單都會公布在人和園的FB粉絲團

上菜速度我個人覺得非常迅速

老闆娘跟外場員工都很親切會時不時關心大家

豇豆釀百花 368元

放在菜單第一頁的人和園招牌特色菜很有宮廷菜的精緻外貌

豇豆看似很稀有的植物不過其實就是長豆

以豇豆對剖後包入碎蝦仁淋上獨門醬汁調味快炒

口感有著豆子的脆感跟蝦仁的緊實肉質層次豐富

是我第一次吃到的料理不只外觀漂亮也非常好吃

不愧是曾經獲得米其林必比登推薦最驚豔的料理

酸菜肉末加花枝 288元

這款據說是現在第二代老闆娘的童年回憶家常菜

酸菜肉末也許常見但搭配花枝倒是令人意想不到

自家醃製的酸菜有著濃郁香氣調味偏重一下

花枝的熟度恰到好處口感柔軟完全沒有橡皮筋難咬的情形

番茄肉末燒茄子 288元

茄子先炸過後再用新鮮番茄做成的醬汁紅燒

充分吸收番茄鮮甜酸

柔軟多汁綿密美味

湯汁淋上白飯更是非常下飯的搭配

牛肝菌捲餅 250元

外層餅皮乾烙金黃酥脆

夾入牛肝菌與豆類清脆多汁

醬汁鹹甜每位非常合我的喜好

乾煸洋芋絲 228元

洋芋切絲攤成平面圓餅乾煸有點像韓式料理的煎餅

口感非常酥脆能品嘗到馬鈴薯的鮮甜

加上胡椒與辣椒增添辛香與調味刺激也是道很有特色的料理

過橋米線 150元

曾經有過一週晚餐都吃過橋米線的我真的非常喜歡這道料理

可以稱得上是帶我入門雲南菜美味的敲門磚

人和園的過橋米線湯頭純淨淡雅

肉片是到客人桌上涮入湯中川燙多了點表演的噱頭驚奇

在米線裡面加入酸菜肉末與辣油口味又有新的變化

多了酸度與微辣刺激混搭新滋味

雞絲虎掌菌炒飯 228元

雲南盛產各種菇菌類因此在人和園可以見到非常多不同菌類入菜的料理

炒飯本身米飯粒粒分明帶有適度水分

大火快炒下可以品嘗到一股鑊氣香

破酥糖包 40元

熱愛麵點的我堅持一定要吃顆包子當甜點

破酥包是源自雲南的特色小吃以麵皮桿薄桿平後捲成長條非常花時間功夫

外觀帶點不規則形狀有著手工感的可愛

多虧了師傅的費心讓破酥包吃起來麵糰有著千層堆疊口感

富有彈性嚼勁自帶甜味

內餡的糖酥咬起來帶有顆粒感

多了金桔與白芝麻讓香氣更豐富味道也更細膩

飯後還有免費提供新鮮西瓜作為收尾甜點

非常多汁鮮甜品質不賴

用餐期間服務人員動作俐落不斷噓寒問暖

特別是老闆娘親自四處服務招呼對我來說是很難得在知名老牌餐廳見到的親切積極態度

雖然需要支付服務費但我付得很甘願

不論環境、餐點或服務都非常在水準之上

如果喜歡雲南菜系聚餐需求的話非常推薦人和園

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/10/08

花費: TWD2024(文中餐點各1)

人和園餐廳

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 17:30-21:00

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: No

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 104 台北市中山區中山北路二段112號2樓

電話: 02-2536-4459



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