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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #四月她將到來

劇情：精神科醫師藤代俊（佐藤健 飾）收到大學時期初戀情人伊予田春（森七菜 飾）從世界各地寄來的信，內容是同為攝影社學長學妹的兩人十年前的戀情；結果，即將論及婚嫁的現任女友坂本彌生（長澤雅美 飾）卻突然莫名其妙地消失了……

改編自王牌製作人川村元氣的同名暢銷小說，更是2024日本愛情電影年度票房冠軍，本片由日本男神佐藤健及影后長澤雅美和人氣女星森七菜主演的純愛電影 #四月她將到來，到底讓愛不會走向終點的方法是什麼？

#四月她將到來，7月26日（五）全台純愛上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#四月她將到來 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=TihriYZxUOU

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