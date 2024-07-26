繼台北101「饗A Joy」以及天母「旭集」後，漢來美食旗下，被譽為全新升級版「漢來海港」的「島語自助餐廳」，也於2023年10月正式登場了。看到網紅們前仆後繼的體驗影片，好嚮往啊！可惜，「減肥」這件事成為生活重心由來已久，只好壓抑著，除非有人請客——是的，歡送同事退休，終於有機會，「島語」爭取不成，那還是熟悉的【漢來海港城】SOGO敦化店吧！

來過那麼多次了，不必扭扭捏捏。入Buffet餐廳，若有「吃回本」的念頭，那除了牛排，就要鎖定海鮮了，直接進軍海鮮、日料區！

今日的當令螃蟹兩款：1.扁蟹，2. 蘭花蟹。中間是黑眙貝、鳳螺和孔雀貝。

↓黑眙貝(右)就是淡菜，孔雀蛤(左)則不是淡菜。很顯然淡菜的肉顏色比較深、偏橘。今天兩者都有新鮮，肉也肥。

一般人會嫌吃螃蟹麻煩，所以懶得拿，這又被餐廳賺去了。

↓非當令時節，蟹肉偏瘦可以預期，花蟹難得還帶些蟹膏，肉質鮮甜也比較Q彈，優於扁蟹。

↓除了檸檬角，搭配海鮮的醬汁有四種，我取了五味醬、梅子薑醋汁和泰式酸辣醬，五味醬竟然太鹹，後兩者各有千秋，薄薄沾取，都能讓海鮮滋味升級。

↓堆積成山的白蝦。

↓今天我們有位剝蝦的女孩，享受鮮蝦，不用自己動手。

↓還擺得這樣美。

↓壽司區。

↓花壽司好吃！米不會黏，添入創意調味，有款海苔還油炸過、淋美乃滋的，我喜歡。

↓炙燒牛握壽司，第一名！

↓超大一盆散壽司，真的有被客人取光耶！後來再替補的，花樣也翻新。

↓生魚片區，鮭魚、旗魚、鮪魚、尼信、金針魚和鯖魚，共5種。

↓瞧這厚度及油脂分布，水準以上。

↓醋味鯖魚片，倒不酸，偏鹹。

↓旁邊那顆泰式蒸生蠔是在煲湯區旁拿的，被人吃掉了，後來也忘了再去拿。

↓水果區。

↓實現奇異果自由，泡杯咖啡來配不錯。

↓生菜沙拉區。

↓開胃菜、各式起司區。

↓哇！懂吃！懂吃！這盤包含了魚子醬、鵝肝醬、煙燻鮭魚、蘆薈、橄欖，以及所有的起司(紅色的也是)，光想像這滋味......，算是另類回本法，我無福消受。

↓搭配紅酒。

↓拼回本，一定要靠牛排，這也就是為什麼人家要一片一片切，而不讓客人自取的原因之一。今天的爐烤牛排是美牛。

↓好大的帶骨大火腿。別忘了搭配現烤大蒜。

↓中式料理及蒸籠區。

↓烤素方和蜜汁火腿片，不要錯過。

↓用小刈包夾著食用，麵皮的香、素方的脆和火腿的甜蜜，富貴雙方。味覺大饗宴。

↓每次來，都看見櫥窗掛了一隻烤鴨，沒有吃到過。鴨肉成本比雞肉貴很多，所以雞肉隨時都有，鴨肉要耐心等，而且餐期中出現的頻率很低。

↓給我等到了！雖然已涼透，皮還滿脆，油脂也香，要是剛烤出爐現切的，多好？

↓奶油桂花蟹，甜甜的，調味過的，相較於蒸蟹，又是兩種不同美味。

↓帶骨牛小排，太棒了，肉質紮實又鹹香——就是太鹹了。但Buffet的熱菜一定都是過鹹的，才能讓人想喝飲料，特別是碳酸飲料，迅速使人產生飽脹感，降低戰鬥力。除非大胃王，當我們進入餐廳時，一切都已經在店家的套路中了。

↓酒水在一進場處。

↓可以自製氣泡水。

↓啤酒則位於開胃菜區後方的飲料區。

↓鐵板紐奧良蝦，太香了。

↓隻隻個頭不小，鮮甜肥美。

↓剝蝦女孩，有勞了。

↓現烤披薩和異國料理區。披薩佔胃，但又特別受歡迎。這邊的焦糖香吉士，亦是重點。

↓炸物區最超值，炸生蠔，creamy！

↓轉彎，現做湯品、義大利麵、紅油抄手、燙青菜和擔仔麵區，今日兩款現製湯品：松葉蟹腳海鮮鍋、XO醬干貝蟹肉煲，再飽都要拿。

↓湯頭濃濃的鰹魚香，偏鹹，輕易喚起大海的招喚。松葉蟹肉果然清甜，好想吃一整隻喔！

↓XO醬干貝蟹肉煲，蟹腳肉，也還好。

↓也是鹹了點，然蛋香濃郁絲滑，干貝鮮甜，熱呼呼地吃著，超幸福。

↓現沖牛肉湯，說什麼都要DIY一碗，加入薑絲與蔥花。

↓湯底由牛大骨、紅蘿蔔、白蘿蔔、青蔥和玉米熬成，配上初初燙熟的生牛肉，就是最最銷魂、感覺最補的湯品。

↓晚餐18:50起供應現烤舒芙蕾，奶香濃郁，口感綿密，淋上蜂蜜罪惡感更升級，我還搭一球冰淇淋一起吃。

↓冰淇淋品牌是貝賽斯，8種口味。

↓甜點區，烤布蕾和各色手工餅乾。我想拿那個小酥皮蛋塔，最後還是忘了。

↓不要小看各式各樣的小蛋糕甜點，這可是自助餐賺錢的秘訣，模樣可人、色彩繽紛地擺放在進門最顯眼處，熱量最高、最容易填飽肚子。

↓所有甜點中，我覺得第一名是包了卡士達醬的泡芙，第二則由抹茶羊羹和椰香青蘋果慕斯並列。

↓黑森林蛋糕也不錯。

↓霜淇淋機在水果區旁，有芒果和牛奶兩種口味。

↓最後掙扎，自製一碗刨冰。

↓夏天就是要吃刨冰啊！那愛玉，多麼晶瑩剔透。

我今天戰力還算可以，3個多小時大約有吃超過平均單客成本吧？但很顯然並沒有吃超過1188元——說回本，也就是開開玩笑，還是量力而為，難得吃個爽罷了，人家在減肥說。話說這次，應該也就是最後一次吃敦化漢來了。

漢來海港城，2015年首度進軍台北，開設的就是SOGO敦化店，明年合約到期，整棟樓打掉重練，所以將要熄燈了，剛好整整10個年頭。明年下半年，「島語自助餐廳」確定進駐SOGO大巨蛋，屆時希望能搶個頭彩，好期待啊！

【漢來海港餐廳敦化店】

地址：台北市大安區敦化南路1段246號6樓

營業時間： 11:30–14:00／14:30–16:30／17:30–21:30

服務專線：07-4128068轉1敦化店

飲酒過量有礙健康，酒後請勿開車

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