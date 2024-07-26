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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 吃到飽！【漢來海港城】台北SOGO敦化店晚餐，大啖海鮮拼回本

吃到飽！【漢來海港城】台北SOGO敦化店晚餐，大啖海鮮拼回本

2024-07-26 09:08:00 雲大少爺 人氣：37
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：130篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

漢來海港敦化店
phone07-4128068
place台北市大安區敦化南路1段246號6樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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漢來海港敦化店

      繼台北101「饗A Joy」以及天母「旭集」後，漢來美食旗下，被譽為全新升級版「漢來海港」的「島語自助餐廳」，也於202310月正式登場了。看到網紅們前仆後繼的體驗影片，好嚮往啊！可惜，「減肥」這件事成為生活重心由來已久，只好壓抑著，除非有人請客——是的，歡送同事退休，終於有機會，「島語」爭取不成，那還是熟悉的【漢來海港城】SOGO敦化店吧！

      來過那麼多次了，不必扭扭捏捏。入Buffet餐廳，若有「吃回本」的念頭，那除了牛排，就要鎖定海鮮了，直接進軍海鮮、日料區！

漢來海港敦化店:海鮮區

      今日的當令螃蟹兩款：1.扁蟹，2. 蘭花蟹。中間是黑眙貝、鳳螺和孔雀貝。

漢來海港敦化店:海鮮區

      ↓黑眙貝()就是淡菜，孔雀蛤()則不是淡菜。很顯然淡菜的肉顏色比較深、偏橘。今天兩者都有新鮮，肉也肥。

漢來海港敦化店:孔雀貝+淡菜

      一般人會嫌吃螃蟹麻煩，所以懶得拿，這又被餐廳賺去了。

漢來海港敦化店:螃蟹

漢來海港敦化店:蘭花蟹

      ↓非當令時節，蟹肉偏瘦可以預期，花蟹難得還帶些蟹膏，肉質鮮甜也比較Q彈，優於扁蟹。

漢來海港敦化店:蘭花蟹

      ↓除了檸檬角，搭配海鮮的醬汁有四種，我取了五味醬、梅子薑醋汁和泰式酸辣醬，五味醬竟然太鹹，後兩者各有千秋，薄薄沾取，都能讓海鮮滋味升級。

漢來海港敦化店:海鮮沾醬

      ↓堆積成山的白蝦。

漢來海港敦化店:海鮮區

      ↓今天我們有位剝蝦的女孩，享受鮮蝦，不用自己動手。

剝蝦女孩

      還擺得這樣美。

漢來海港敦化店:白蝦

      ↓壽司區。

漢來海港敦化店:壽司區

      ↓花壽司好吃！米不會黏，添入創意調味，有款海苔還油炸過、淋美乃滋的，我喜歡。

漢來海港敦化店:壽司區

漢來海港敦化店:壽司

      ↓炙燒牛握壽司，第一名！

漢來海港敦化店:炙燒牛握壽司

      ↓超大一盆散壽司，真的有被客人取光耶！後來再替補的，花樣也翻新。

漢來海港敦化店:散壽司

      ↓生魚片區，鮭魚、旗魚、鮪魚、尼信、金針魚和鯖魚，共5種。

漢來海港敦化店:鮭魚生魚片

漢來海港敦化店:鮪魚生魚片+甜蝦壽司

      ↓瞧這厚度及油脂分布，水準以上。

漢來海港敦化店:旗魚生魚片

      ↓醋味鯖魚片，倒不酸，偏鹹。

漢來海港敦化店:鯖魚生魚片

      ↓旁邊那顆泰式蒸生蠔是在煲湯區旁拿的，被人吃掉了，後來也忘了再去拿。

漢來海港敦化店:鯖魚生魚片+生蠔

      ↓水果區。

漢來海港敦化店:水果區

      ↓實現奇異果自由，泡杯咖啡來配不錯。

漢來海港敦化店:奇異果

      ↓生菜沙拉區。

漢來海港敦化店:生菜沙拉區

      ↓開胃菜、各式起司區。

漢來海港敦化店:開胃菜區

      ↓哇！懂吃！懂吃！這盤包含了魚子醬、鵝肝醬、煙燻鮭魚、蘆薈、橄欖，以及所有的起司(紅色的也是)，光想像這滋味......，算是另類回本法，我無福消受。

漢來海港敦化店:起司盤

      ↓搭配紅酒。

漢來海港敦化店:起司盤

      ↓拼回本，一定要靠牛排，這也就是為什麼人家要一片一片切，而不讓客人自取的原因之一。今天的爐烤牛排是美牛。

漢來海港敦化店:爐烤牛排

      ↓好大的帶骨大火腿。別忘了搭配現烤大蒜。

漢來海港敦化店:帶骨大火腿

      ↓中式料理及蒸籠區。

漢來海港敦化店:中式料理區

      ↓烤素方和蜜汁火腿片，不要錯過。

漢來海港敦化店:中式料理區

      ↓用小刈包夾著食用，麵皮的香、素方的脆和火腿的甜蜜，富貴雙方。味覺大饗宴。

漢來海港敦化店:富貴雙方

      ↓每次來，都看見櫥窗掛了一隻烤鴨，沒有吃到過。鴨肉成本比雞肉貴很多，所以雞肉隨時都有，鴨肉要耐心等，而且餐期中出現的頻率很低。

漢來海港敦化店:中式料理區

      ↓給我等到了！雖然已涼透，皮還滿脆，油脂也香，要是剛烤出爐現切的，多好？

漢來海港敦化店:烤鴨

      ↓奶油桂花蟹，甜甜的，調味過的，相較於蒸蟹，又是兩種不同美味。

漢來海港敦化店:奶油桂花蟹

      ↓帶骨牛小排，太棒了，肉質紮實又鹹香——就是太鹹了。但Buffet的熱菜一定都是過鹹的，才能讓人想喝飲料，特別是碳酸飲料，迅速使人產生飽脹感，降低戰鬥力。除非大胃王，當我們進入餐廳時，一切都已經在店家的套路中了。

漢來海港敦化店:帶骨牛小排

      ↓酒水在一進場處。

漢來海港敦化店:酒水區

      ↓可以自製氣泡水。

漢來海港敦化店:氣泡水

      ↓啤酒則位於開胃菜區後方的飲料區。

漢來海港敦化店:台啤

      ↓鐵板紐奧良蝦，太香了。

漢來海港敦化店:紐奧良烤蝦

      ↓隻隻個頭不小，鮮甜肥美。

漢來海港敦化店:紐奧良烤蝦

      ↓剝蝦女孩，有勞了。

漢來海港敦化店:紐奧良烤蝦

      ↓現烤披薩和異國料理區。披薩佔胃，但又特別受歡迎。這邊的焦糖香吉士，亦是重點。

漢來海港敦化店:異國料理區

      ↓炸物區最超值，炸生蠔，creamy

漢來海港敦化店:炸生蠔

      ↓轉彎，現做湯品、義大利麵、紅油抄手、燙青菜和擔仔麵區，今日兩款現製湯品：松葉蟹腳海鮮鍋、XO醬干貝蟹肉煲，再飽都要拿。

漢來海港敦化店:現做湯品區

      ↓湯頭濃濃的鰹魚香，偏鹹，輕易喚起大海的招喚。松葉蟹肉果然清甜，好想吃一整隻喔！

漢來海港敦化店:松葉蟹腳海鮮鍋

      ↓XO醬干貝蟹肉煲，蟹腳肉，也還好。

漢來海港敦化店:XO醬干貝蟹肉煲

      ↓也是鹹了點，然蛋香濃郁絲滑，干貝鮮甜，熱呼呼地吃著，超幸福。

漢來海港敦化店:XO醬干貝蟹肉煲

      ↓現沖牛肉湯，說什麼都要DIY一碗，加入薑絲與蔥花。

漢來海港敦化店:現沖牛肉湯

      ↓湯底由牛大骨、紅蘿蔔、白蘿蔔、青蔥和玉米熬成，配上初初燙熟的生牛肉，就是最最銷魂、感覺最補的湯品。

漢來海港敦化店:現沖牛肉湯

      ↓晚餐18:50起供應現烤舒芙蕾，奶香濃郁，口感綿密，淋上蜂蜜罪惡感更升級，我還搭一球冰淇淋一起吃。

漢來海港敦化店:現烤舒芙蕾

      ↓冰淇淋品牌是貝賽8種口味。

漢來海港敦化店:冰淇淋區

      ↓甜點區，烤布蕾和各色手工餅乾。我想拿那個小酥皮蛋塔，最後還是忘了。

漢來海港敦化店:甜點區

      ↓不要小看各式各樣的小蛋糕甜點，這可是自助餐賺錢的秘訣，模樣可人、色彩繽紛地擺放在進門最顯眼處，熱量最高、最容易填飽肚子。

漢來海港敦化店:甜點櫃

      ↓所有甜點中，我覺得第一名是包了卡士達醬的泡芙，第二則由抹茶羊羹和椰香青蘋果慕斯並列。

漢來海港敦化店:泡芙

      ↓黑森林蛋糕也不錯。

漢來海港敦化店:甜點蛋糕

      ↓霜淇淋機在水果區旁，有芒果和牛奶兩種口味。

漢來海港敦化店:芒果霜淇淋

      ↓最後掙扎，自製一碗刨冰。

漢來海港敦化店:刨冰區

      ↓夏天就是要吃刨冰啊！那愛玉，多麼晶瑩剔透。

漢來海港敦化店:刨冰

      我今天戰力還算可以，3個多小時大約有吃超過平均單客成本吧？但很顯然並沒有吃超過1188——說回本，也就是開開玩笑，還是量力而為，難得吃個爽罷了，人家在減肥說。話說這次，應該也就是最後一次吃敦化漢來了。

漢來海港價目表  

      漢來海港城，2015年首度進軍台北，開設的就是SOGO敦化店，明年合約到期，整棟樓打掉重練，所以將要熄燈了，剛好整整10個年頭。明年下半年，「島語自助餐廳」確定進駐SOGO大巨蛋，屆時希望能搶個頭彩，好期待啊！

 

漢來海港餐廳敦化店

地址：台北市大安區敦化南路12466

營業時間： 11:30–14:0014:30–16:3017:30–21:30

服務專線：07-41280681敦化店

 

 

飲酒過量有礙健康，酒後請勿開車

 

 .

 

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文章標籤
吃到飽 泡芙 甜點 蛋糕 海鮮 烤鴨 牛排 異國料理 牛肉湯 自助餐 壽司 生魚片 花蟹 開胃菜 漢來海港城 舒芙蕾 松葉蟹 生蠔 魚子醬
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