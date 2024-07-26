台中聚餐火鍋必推「狂一鍋台中漢口店」，因推出少見的火鍋湯頭，像是香到不行的功夫排骨酥鍋、剝皮辣椒雞鍋、生炒花枝鍋，讓人想每種都點爆，難怪被稱為台式火鍋的天花板，尤其用餐尖峰時刻，排隊人潮超驚人，除了重點台式火鍋，還另提供30多種蔬食自助吧、飲品、霜淇淋自由取用，想拍網美照，店內也有專屬拍照點讓你拍得夠！

狂一鍋台中漢口店

台中狂一鍋位置？怎麼去？

狂一鍋從大台北爆紅，從北到南都有分店，目前全台已有14家分店，而狂一鍋台中漢口店於漢口路上，周邊有不少停車格，也有漢口立體停車場(20/半小時，無收費上限)可停車，所以即使開車來用餐，也不用擔心停車問題喔！

如果用餐尖峰時刻來狂一鍋，就會看到驚人排隊人潮景象，都是為了一嚐台式火鍋的魅力！

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狂一鍋 價目表/收費方式

狂一鍋提供多種台式火鍋供選擇，如果跟丁一樣有選擇障礙，建議直接點功夫排骨酥鍋、剝皮辣椒雞鍋、生炒花枝鍋或燒酒烏骨雞蛤蜊鍋，絕對會一吃就愛上！丁因為很常去吃，都快把狂一鍋每種鍋物都吃過一輪了。

套餐鍋物，會依據選擇的肉品不同，價格不一樣，另外還可以額外加點海鮮、肉品以及必吃的熱炒類，還能吃到30多種蔬食自助吧、飲品、霜淇淋，只要來狂一鍋很難吃不飽，因為實在太多選擇，怎麼吃都不夠。

另外平日午餐、每日宵夜限定時段$299起蔬食自助吧吃到飽，CP值爆表！三種鍋物(功夫排骨酥、藥膳大雞腿、蒜頭蛤蜊雞鍋)還有特別限定價喔！

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狂一鍋 用餐環境

狂一鍋用餐區域寬敞，桌與桌之間距離適中，用餐不會覺得擁擠，而且光線明亮，即使多人聚餐也不怕。

如果單人或雙人來，也有類吧台座位，可以好好享受美食。

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狂一鍋 自助吧

可DIY菜盤 蔬食自助吧

狂一鍋的蔬食自助吧會根據時令季節不同更換，就是為了讓客人都能吃到最新鮮蔬菜。

火鍋料選擇豐富，時常忍不住就裝了一大盤，這裡的食材也是時常補，而且都有標示食材的貼紙，方便夾取。

尤其是這自己現挖的虱目魚滑非常推薦，下鍋煮後，口感Q彈，丁每次去都看到很多人都專攻它。來這裡要怎麼DIY菜盤都可以！

油條、豆皮、冬粉這裡也有提供喔！

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超豐富飲料冰品區

飲料區提供可樂、果汁跟茶飲等，連低糖薏仁水、蔬果汁都有，喝了感覺可以再吃一輪！

霜淇淋也時常更換，這次吃的是果汁牛奶口味，完全原汁原味呈現，上一次吃到的是芝麻口味，每次來都好期待霜淇淋口味。

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無限量供應 白飯/麵食

另外如果想轉換口味，這裡也有白飯、各式麵（鍋燒意麵、米粉、王子麵、關廟麵）供選擇！丁習慣吃完火鍋後，再用好喝湯頭煮麵做完美收尾。

雖然丁覺得狂一鍋的台式火鍋，食材下鍋煮後，因為十分夠味，基本不太需要額外沾醬，但還是會用這區沾醬區轉換口味。

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狂一鍋 推薦必吃

剝皮辣椒雞鍋

剝皮辣椒雞鍋

終於來到重頭戲了！來台中漢口店必須要吃隱藏版的，除了剝皮辣椒外，還有超嫩雞肉、蛤蜊，光看就讓人食指大動。

雞肉給的超大方，深怕你吃不飽一樣，直接給三大塊肉質鮮嫩雞肉，吃起來好滿足。

湯頭喝起來清甜好喝，出乎意料的清爽，讓丁忍不住喝了好幾碗。

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梅花豬

剝皮辣椒雞鍋

丁選了梅花豬搭配，口感嫩度佳，份量也很剛好。

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關廟麵

再用關廟麵吸附湯汁，覺得跟剝皮辣椒雞鍋非常搭，吃得超飽！

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生炒花枝鍋

生炒花枝鍋

必須大推！店員會在眼前大火爆炒辛香料與芹菜，煸香肥美花枝，宛如上演實境美食秀。

最後再倒入高湯，就會獲得匯集酸、甜、辣的湯頭，湯頭超好喝，真的怎麼喝都不夠！

花枝吃起來口感爽脆，而且吃得出新鮮，吃完意猶未盡，還會想要再加點。

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翼板霜降牛

霜降牛肉質肥瘦適中，油花好美，而且跟生炒花枝鍋湯頭好搭！但下鍋記得不要涮太久，以免錯失美味喔！

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王子麵

身為綠葉人物的王子麵，不管是跟哪種鍋物都很搭，丁當然也要嗑一包。

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香辣鴨血

吃火鍋搭熱炒就是爽快！香辣鴨血當然也少不了，怎麼可以辣～麼好吃，辣度適中，而且很入味，光這搭配白飯就可以吃好幾碗。

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功夫排骨酥

排骨酥拜託你們一定要點！都有為它設計火鍋了，就知道它好吃程度。吃起來完全不油膩，吃起來酥脆口感超迷人，鹹香滋味讓人難以抗拒，難怪是鎮店之寶。

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網美拍照點

狂一鍋店內也有提供拍照點，台式風格霓虹風格，可以拍出特別風格照片，非常推薦大家可以拍照留念喔！

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狂一鍋 優惠活動

歡樂比大小

狂一鍋現在有「歡樂比大小」骰子遊戲，只要擲骰子獲勝，就可以獲得梅花豬兌換券，當然輸需要接受懲罰。

懲罰有三種，分別是吃芥末、白醋，二擇一即可，當天丁沒有贏，連兌換券都是借來拍，因為太好奇懲罰，所以都體驗看看，真心建議白醋不要一口乾，真的很嗆啊⋯⋯

21:00~時段金牌啤酒買2送1

既然是台式火鍋店，出現台啤也是很正常，喔！是不是有種身在熱炒店的感覺？

開車不喝酒 喝酒不開車

限定優惠：平日午餐、每日宵夜時段提供$299起限定餐點

特定時段還有限定餐點，只要299起，對小資族來說，根本一大福音。

APP會員兌換：入會禮送培根豬乙份、消費100為1點，5點即可兌換肉盤與海鮮

如果有去用餐，推薦下載樂多多集團APP，可以累積消費點數，之後可以兌換優惠，入會禮還可以免費吃一盤肉，超划算！

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店家資訊

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