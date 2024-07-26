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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 泰國The Cassette Coffee Bar｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

泰國The Cassette Coffee Bar｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2024-07-26 09:55:04 neru.foodie 人氣：28
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：1037篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 泰國

☕️布達佩斯大飯店場景超吸睛的咖啡廳！

店家資訊

🙌卡帶咖啡吧 The Cassette Coffee Bar @the.cassette.coffee.bar

🔸264/4 Siam Square Soi 3, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

🔸10:00-20:00

🔸Google評論分數4.2顆星(216評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

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在曼谷Siam Square附近實在是很好逛～

 

 

這家咖啡廳的裝潢好美

 

像是影集布達佩斯大飯店裡面的場景🤩

 

MOCHA ฿130($118)｜CLASSIC LEMON TEA ฿120($109)

很好拍照📷來這裡喝杯飲料休息避暑一下很不錯！

這次The Cassette Coffee Bar｜曼谷美食旅遊景點推薦分享就到這裡啦！

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