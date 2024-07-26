☕️布達佩斯大飯店場景超吸睛的咖啡廳！
店家資訊
🙌卡帶咖啡吧 The Cassette Coffee Bar @the.cassette.coffee.bar
🔸264/4 Siam Square Soi 3, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國
🔸10:00-20:00
🔸Google評論分數4.2顆星(216評論)
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在曼谷Siam Square附近實在是很好逛～
這家咖啡廳的裝潢好美
像是影集布達佩斯大飯店裡面的場景🤩
MOCHA ฿130($118)｜CLASSIC LEMON TEA ฿120($109)
很好拍照📷來這裡喝杯飲料休息避暑一下很不錯！
這次The Cassette Coffee Bar｜曼谷美食旅遊景點推薦分享就到這裡啦！
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