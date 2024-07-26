☕️布達佩斯大飯店場景超吸睛的咖啡廳！

店家資訊

🙌 卡帶咖啡吧 The Cassette Coffee Bar @the.cassette.coffee.bar

🔸264/4 Siam Square Soi 3, Pathum Wan, Bangkok 10330泰國

🔸10:00-20:00

🔸Google評論分數4.2顆星(216評論)

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在曼谷Siam Square附近實在是很好逛～

這家咖啡廳的裝潢好美

像是影集布達佩斯大飯店裡面的場景🤩

MOCHA ฿130($118)｜CLASSIC LEMON TEA ฿120($109)

很好拍照📷來這裡喝杯飲料休息避暑一下很不錯！

這次 The Cassette Coffee Bar｜曼谷美食旅遊景點推薦 分享就到這裡啦！

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