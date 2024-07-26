台南美食景點超好玩，台南火車站附近住宿，交通超方便！

台南新飯店推薦，禧榕軒大飯店，步行火車站只要１０分鐘.

不論搭乘高鐵、火車、客運，租機車，暢遊台南交通便捷.

飯店大廳綠植庭院超溫暖寬敞，最特別是居然有棵大榕樹.

完全就是台南城市綠洲之地，頂樓超美空中泳池花園健身房.

溫潤木質豪華家庭房，設備新穎又有獨立空間大浴缸可泡澡.

最讚的是飯店早餐一路吃到下午１點，睡飽退房再悠閒用餐.

台南火車站附近飯店「禧榕軒大飯店」綠植暖感大廳超寬敞.空中花園泳池視野超美.房間大又新有浴缸可泡澡

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禧榕軒大飯店│飯店外觀

禧榕軒大飯店的地點位置真的很棒.

搭高鐵到台南站轉乘台鐵沙崙線到台南火車站下車.

記得要往台南火車站〝前站〞～

前站也是台南公車站，不論往返郊區或是市區的轉運點.

走路在１０分鐘之內，就能抵達禧榕軒大飯店.

台南火車站前站及後站都有多間租機車可以租車.

前站有阿里巴巴台南店.

後站有卓凌機車，都是相當好評哦！

飯店門面就用簡灰低調的設計.

帶出大器豪闊的質感.

離開之前.

走來禧榕軒大飯店大門口.

拍下襯托藍天白雲的美景.

側邊車道是飯店地下平面停車場出入口.

如果客滿，周邊有特約停車場.

可洽飯店櫃檯人員.

整棟飯店真的在白天看起來很雄偉壯麗.

禧榕軒大飯店│免費停車場

禧榕軒大飯店不只有住宿，也有宴會廳、咖啡廳.

所以假日期間，停車都會比較滿哦！

禧榕軒大飯店│飯店大廳

好寬敞舒服的禧榕軒大飯店大廳空間.

開闊視線讓人順間放鬆，加上明亮溫暖光線.

還有挑高設計的格局，真的好愛！

趁著夜晚房客比較少，晚餐吃飽也在這活動休息.

側邊還有擺放大張桌面，可以讓客人坐著看書.

從大門走進來左邊是飯店接待櫃台.

辦理入住相當快速，飯店人員也好親切.

通常確認入住訊息都是紙張簽名.

禧榕軒大飯店是用平板，可減少紙類，相當環保又新穎.

大廳擺放多組不同色系及造型的大型沙發.

也有個人及雙人沙發哦，顏色繽紛相當活潑.

很多是來宴會廳的客人，也都會在這休息等朋友.

我們退房後，也沒趕時間，就好好的窩在大廳這邊放鬆.

滑滑手機感受飯店熱鬧氣息，再滿足離開～

大廳一隅，有綠色擺設點綴空間，也讓雙眼得到舒壓.

從樓梯網上可到達二樓宴會廳和咖啡廳.

旁邊也有電梯可以直達.

樓梯旁還有變形金剛宣傳特展大使！

禧榕軒大飯店│榕廷百匯餐廳

飯店大廳走到底是榕廷百匯餐廳.

我們有安排晚餐在這邊用餐.

飯店早餐一樣在榕廷百匯餐廳享用.

飯店最特別的是以一棵榕樹為發想.

在後花園中真的有一棵百年老榕樹.

整個擺設結合呼應許多木頭植物元素.

充滿城市中小綠洲的渡假氛圍.

禧榕軒大飯店│榕廷百匯餐廳│室內環境

榕廷百匯餐廳的座位區非常多.

以大量柔和棕色系.

呈現Ｌ型用餐空間.

白天前來落地玻璃迎入日光明亮有活力.

最愛後方看得到榕樹的森林座位.

桌邊燈飾也都很有風情.

挑高空間格局感覺放鬆.

禧榕軒大飯店│榕廷百匯餐廳│自助區域

點餐後，果汁、咖啡、熱茶、餅乾、水果都能自由取用.

禧榕軒大飯店│榕廷百匯餐廳│菜單品項

提供五道主食創意日式套餐.

可以任選，按造強肴主食價格不同.

包含先付、椀物、造里、燒物、醋物、強肴、食事、香物、吸物、甘味.

等待餐點上桌，我們拿了好幾樣手工餅乾和水果.

搭配芭樂綜合果汁飲，美味香甜的開胃菜.

先付 旬菜五品

蘆筍胡麻白和餡

銀魚出汁金時草

山芋紫蘇梅漬

柚香味噌杏鮑菇

酒蒸鮑魚

鮑魚好大顆，彈牙香嫩，杏鮑菇滑嫩又Ｑ，很清爽的前菜餐食.

椀物 將軍產牛蒡濃湯

來自台南將軍產的牛蒡，融入濃湯，多了幾分台南風味.

濃湯還挺濃稠順口非常醇厚，一人一杯，真的喝了會飽.

造里 鰤魚塔塔佐鳳梨莎莎醬

生菜鋪底清脆爽口，獅魚軟滑鮮香，擺盤精緻很可口.

可以吃到獅魚生魚片的細緻綿密，整個非常鮮美.

燒物 帆立貝胡麻味噌燒

大大顆的帆力貝也好吸引眼球，淋上香濃的胡麻醬.

軟綿滑Ｑ有厚度的帆立貝，一人一個有夠滿足.

醋物 蜜桃檸檬優格

中場時間，來杯蜜桃檸檬優格，酸甜滋味，質地清爽.

可以轉換清爽一下味蕾，準備開吃強肴主食囉！

強肴主餐點了四道不一樣的來用餐.

強肴 櫻桃鴨朴葉燒

強肴 伊比戰斧時雨煮

強肴 和風石板牛肉燒

強肴 海陸寄世鍋

強肴 和風石板牛肉燒

沒想到在飯店日式套餐也能吃到特色料理.

整盤牛肉看起來好鮮嫩，品質很好耶！

再來，熱呼呼的石板燒，也很適合冬天享用.

還沒開吃熱氣飄散都暖了起來.

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牛肉油花還滿均勻，切得有厚度，給上好幾塊.

搭配季節時蔬，也能放上石板煎烤.

牛肉放上石板煎烤，可隨自己喜好調整熟度.

大約七分熟是最好吃的，肉嫩有彈性又帶有牛肉湯汁.

可以沾上附上特製醬汁.

鹹香濃郁，轉換牛肉油脂香氣.

牛肉香嫩口感更添豐富層次滋味.

吃了牛肉燒覺得過於膩口.

可以搭配香菇、玉米筍、甜椒、櫛瓜.

吃起來好多汁香甜.

強肴 伊比戰斧時雨煮

喜歡吃豬肉的朋友大力推薦伊比戰斧豬！

餐點擺盤也很豪邁有亮點.

讓人都先開拍再吃.

伊比利豬切成片狀方便食用，也能和家人朋友分食.

豬肉紮實中帶一點嚼勁，透過咀嚼豬肉香瀰漫口中.

伊比戰斧豬口感較為緊實，帶有香甜味道，份量足夠.

完全不會硬柴的豬肉口感.

沾裹上面滑順醬汁及堅果.

讓口感上更多元豐富，滿滿的堅果香.

強肴 櫻桃鴨朴葉燒

上桌邊吃邊烤很有樂趣，也能飄散朴葉香氣.

真是嗅覺味覺都能滿足.

櫻桃鴨也給上一排很有份量.

搭配櫛瓜香菇等時蔬一起香煎.

櫻桃鴨肉吃起來好香甜嫩口，表面鴨皮有Ｑ度，越嚼越香.

可以看到朴葉底層滿滿湯汁，很有濕潤度，飽滿湯汁往嘴裡去.

若是吃到最後不夠高溫，可請餐廳人員協助哦！

一邊烤一邊吃還能聞到鴨肉香與朴葉香的融合味道～

我很喜歡沾上特製橘醬，讓鴨肉多了酸甜風味更是爽口.

強肴 海陸寄世鍋

想吃更豐盛的海陸火鍋，那就點這一鍋！

鍋內放滿各樣蔬菜，海鮮雞腿另放一盤.

菜盤種類非常豐富，從餅乾前菜一路吃到火鍋.

光是吃完蔬菜都有飽足感了！

更是不用說還有海鮮肉品.

整壺高湯會上桌後，再由餐廳人員桌邊服務哦！

海鮮食材也太大方，居然有大顆生蠔，以及大蝦.

雞腿肉給上一大盤，看起來油脂不多，肉質大塊.

雞腿肉滑嫩Ｑ彈，份量真的很有誠意.

雞肉煮熟就能起鍋，不會過於乾柴，雞腿肉香好好吃.

大蝦也是快比手掌長，蝦肉彈牙甜脆，超級新鮮.

愛吃生蠔的看到這鍋就先加分！

生蠔放上小花點綴，肥美滑溜，海味十足.

食事 雕魚出汁炊飯

香物 手工漬物

吸物 黃金蜆汁

吃完全面主餐已經飽到摸肚.

沒想到還有一碗炊飯和湯品.

小黃瓜漬物，正好解膩清爽了味蕾.

炊飯裡頭有香菇香氣，好Ｑ軟入味的飯，是好吃的哦！

上面還有點綴鮭魚卵，增加海味，嗶嗶啵啵更是鹹香.

整個飽到不想挪動～

黃金蜆湯，味道鹹香清爽，放入薑絲，黃金蜆滑嫩好吃.

甘味 蜂蜜霜淇淋佐炭烤薩摩芋

果然女生就是要吃甜點，看到霜淇淋立刻復活！

淋上蜂蜜香甜，冰涼沁人.

底部是炭烤薩摩芋，配起來好有創意.

吃飽飯後，趕在晚上９點半之前.

這次專屬住客活動有迎賓飲品券.

依造房型人數供應.

需到二樓百鴦花園餐廳兌換飲品.

直接搭電梯或是走樓梯來到二樓.

一樓電梯間的大型木雕品.

也增加了藝廊的空間質感.

禧榕軒大飯店２樓是百鴦花園餐廳、禧榕軒宴會廳.

禧榕軒大飯店│百鴦花園餐廳

咖啡廳環境明亮也很有質感.

是有對外營業，沒有住宿也可以來放鬆.

百鴦花園餐廳│甜點飲品

現場有供應甜點蛋糕，價格不貴.

旁邊展示平台友各種特色伴手禮可以選購.

百鴦花園餐廳│迎賓飲料（住客專屬）

迎賓飲料要入住當日晚上９點半前兌換.

可兌換１２０元以內飲品，超過補差價.

有軟性飲料及精品莊園茶.

或是可加價兌換義式咖啡.

我們兌換沛綠雅氣泡水、阿里山金萱、梨山紅烏龍、梨山清香烏龍.

直接帶回房間享用.

我很喜歡金萱的淡雅茶香.

餐廳外面是飯店最吸引人的地方.

可以看到飯店鎮樹，老榕樹哦！

這邊是全日開放房客自由出入.

想要欣賞老榕樹的蓬勃朝氣.

也只能在這戶外露檯，近距離欣賞.

抬頭看看，還能看到各種鳥兒耶！

底下的後花園是沒有開放入內的哦.

這棵就是老榕樹，夜晚微風吹來很涼爽～

我們退房後，又到這邊感受白日充滿活力的綠色大榕樹～

就算不是住宿，也可以隨時想來就來，真的好棒！

之後要約好姊妹們來這吃甜點下午茶.

好可惜，後花園是沒有開放的哦！

從飯店後方可以看到戶外停車場，應該就是飯店特約停車場.

禧榕軒大飯店│休閒中心

我們來到頂樓是飯店的休閒中心.

也是飯店一大亮點，空間花園泳池～超美！

花園泳池有開放時間，請注意一下！

淋浴間

此樓層也有淋浴間，不用溼答答的回到房內.

洗衣間

免費提供洗衣機和烘衣機，真的太讚.

花園泳池

我們晚上來游泳池已經休息，可以看到打燈好浪漫.

白天空間花園泳池，可以遠望台南城市美景.

天氣超好，藍天白雲，真是美極了！

我後方是比較淺的戲水池，小小孩也可以玩水.

游泳池沒有說特別大，不過玩水游泳也很夠用！

後方那棟高聳建築，也是台南市區人氣地標.

就是台南後火車站的台南大遠百＋遠東香格里拉飯店.

遇上好天氣，來到頂樓花園拍照真的很好取景.

健身房

健身房提供完善的運動設施.

一邊跑步一邊欣賞泳池美景.

視野很好.

禧榕軒大飯店│電梯間

飯店有三台電梯可以使用.

早上接近退房時間，人潮較多.

也有飯店人員在電梯內外幫忙按鍵和提行李.

如果要到頂樓花園泳池，只有二台電梯直達.

從電梯旁邊窗戶望外看去，是台南火車站的方向.

禧榕軒大飯店│客房廊道

廊道地毯踩起來很柔軟，內斂沉穩的溫潤設計.

禧榕軒大飯店│飲水機

現在飯店因應環保，不提供瓶裝水.

房間內有冷水壺可以到飲水機裝水.

每層樓都有冷熱飲水機.

豪華家庭房

我們拿著房卡準備進入入住房間.

每間房有二張房卡.

房卡套上有館內資訊及ＷＩＦＩ密碼.

擺放二張雙人大床，木質地板就先加分.

木地板踩起來很乾淨，沒有沙沙感.

大量溫潤木質色調及溫暖光源，瞬間讓人舒壓.

房內空間也很大，窗邊還有雙人對坐座席.

好喜歡整個房間散發渡假放鬆的感覺.

入門處左邊是開放式衣櫃，有擺放保險箱、浴衣、洗衣袋等物品.

居然還有體重計，剛剛吃得有夠飽，完全不敢站上去啊！

電視下方採用長條木板，還滿喜歡這個空間.

可以擺放包包和外套，空間大也不影響行走動線.

長櫃延伸過來則是商務桌面.

有大檯燈，桌上有插座.

需要辦公的也很夠用.

可以把手機放在上面充電，還能追劇.

迷你吧檯有煮水壺及冷水壺.

我們直接拿水壺去外面裝冰水.

抽屜裡面還有餅乾可以免費享用.

可以泡杯熱茶和咖啡，精選過的很用心.

印上飯店名稱的馬克杯也更有質感.

下方有提供冷藏冰箱.

從房內往房門方向看過去.

床邊桌都有插座，還有床邊燈可以增加亮度.

牆面中間有手電筒.

窗邊有雙人對坐的沙發.

我們房間看出去是大馬路，超級熱鬧的地點路段.

浴室側邊使用大面玻璃，讓空間感覺更大.

進門左邊是獨立廁所，還有專屬小洗手檯面.

這樣一來，各自使用，不搶空間.

一大早也有二個洗手檯可以洗臉刷牙！

廁所對面是獨立的淋浴間＋浴缸＋洗手檯面.

超喜歡這樣設計的衛浴空間.

空間很大，都能各自獨立使用.

房內超大浴缸可以躺著泡澡超舒服.

禧榕軒大飯店│飯店早餐

睡了一夜好眠，來到一樓榕廷吃早餐囉！

報上房號，給上充滿趣味的小卡，吃飽要再歸還.

之前就聽聞禧榕軒大飯店的早餐非常強大.

完全就是正餐吃到飽的等級，讓我們充滿期待.

而且平日可以一路睡到飽，再來吃早午餐，供應到下午１點.

假日早午餐，需要另外加價，我們是選早上８點半場次！

從進門該始就有多道熱炒菜色，有炸物、烤物、義大利麵！

想吃炒青菜的也有多到可以選擇.

熱炒菜色都是大廚等級，真的是把早餐當做午晚餐再吃！

肚子本來不夠餓的，真的越看越餓，盤上夾滿一樣又一樣！

發現盤器也都有挑過的繽紛，光看就讓食物加分美味！

水果法式吐司，當做甜點和早餐都好完美.

班尼迪克蛋、全熟荷包蛋、歐姆蛋，都能自由點餐.

各種醬料都能自由取用.

再來，還有現煮和風小捲米粉湯、臺灣馬告牛肉湯～

真的是現點現煮，大家乖乖依序排隊，餐點很快就熱呼呼送到手上！

調味醬料都給得齊全.

吃牛肉湯一定要配肉燥飯呀！

光是米飯就給你芋香米和越光米.

清爽生菜沙拉還有堅果，一字排開非常壯觀.

蘋果直接給你一整顆，還以為是裝飾物.

不！可以吃哦！

咖啡機、茶飲、豆漿、牛奶等等，應有盡有.

還有專屬小朋友準備早餐檯面.

旁邊是素食專區，餐點都很精緻可口.

現做三角飯糰，是許多親子家庭的最愛！

小小飯糰可以交給人員，幫你包上海苔哦！

各種醬菜肉鬆配上白粥或飯糰都很好吃.

真的還沒完呢！

走來中間廊道右邊這一區.

是提供牛奶、豆漿、麵包、吐司.

早午餐的話，則是增加蛋糕品項！

我們走了好幾趟，每一樣都想吃，滿滿一大桌！

後來又陸續拿了其他熱炒菜色，我愛義大利麵，一早吃好幸福.

歐姆蛋好大一份，吃完也很飽又營養.

現點現做的牛肉湯和小捲米粉湯，一定要吃個一碗！

牛肉湯好鮮甜又肉嫩，充滿活力的早餐.

烤布蕾甜點可以當做餐後點心.|

在這只要吃得下想吃幾個都沒問題.

實際吃過，果然飽到不行！

旁邊就是大榕樹陪伴吃早餐，有夠幸福早晨！

我們這次入住禧榕軒大飯店超級滿意.

飯店地點就在熱鬧市區，離火車站非常近.

搭車租車或開車，交通都很便利，好加分.

而且飯店榕廷創意日式套餐，超級推薦又好吃.

房內空間非常大，獨立廁所和淋浴浴缸，使用更彈性.

頂樓花園泳池，遠眺一望無際台南城景，太放鬆啦！









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