繼上篇的福爾摩沙草悟道酒店之後
第二天我們來到在台中火車站旁的双星大飯店
這裡的話
街道比較窄
很容易塞車
所以開車的朋友要比較寬容一點的時間
以免卡在路中動彈不得
報到的大廳古樸但寬敞
接待人員熱情的招待
櫃檯上有附近景點的地圖
可以看到圈圈處就是雙星大飯店
前方就是台中火車站
這間飯店有附早餐
隔天早上可以到2樓用餐
這次住8樓
房間很寬敞呢！
衛浴雖然在同一間
但是有稍微隔一下
空間算寬敞
新開沒多久的三井LaLaport
A館外觀是令人感受溫和的綠色
旁邊是帝國製糖廠臺中營業所
我好想去啊~~~
是古蹟啊~~~
可惜那個時候已經休館了
好美的地方呢！
B館是橘色的
非常亮眼
可惜沒有時間逛到
我們在A館吃完晚餐之後
準備散步去旱溪夜市
從LaLaport走到旱溪夜市不用20分鐘
所以就當作散步
經過東門橋之後就到旱溪夜市囉！
亮光的部分就是夜市囉！
只是旱溪夜市都是吃的和玩的
沒有買的
好可惜啊.....
回程我們就搭公車
實在是走不動了
隔天双星的早餐挺豐盛的
有熱炒、有配粥的小菜
冰飲
牛奶及小朋友喜愛的榖片
老身有麵包跟奶油就滿意
用餐的大片窗戶可以看到對面的台中火車站
就可以知道火車站離双星大飯店有多近啊~
雙星大飯店
地址：台中市西區復興路四段158號
電話：(04)2226-1811
官網：http://www.etaichung.com.tw/twinstar/