繼上篇的福爾摩沙草悟道酒店之後

第二天我們來到在台中火車站旁的双星大飯店

這裡的話

街道比較窄

很容易塞車

所以開車的朋友要比較寬容一點的時間

以免卡在路中動彈不得

報到的大廳古樸但寬敞

接待人員熱情的招待

櫃檯上有附近景點的地圖

可以看到圈圈處就是雙星大飯店

前方就是台中火車站

這間飯店有附早餐

隔天早上可以到2樓用餐

這次住8樓

房間很寬敞呢！

衛浴雖然在同一間

但是有稍微隔一下

空間算寬敞

新開沒多久的三井LaLaport

A館外觀是令人感受溫和的綠色

旁邊是帝國製糖廠臺中營業所

我好想去啊~~~

是古蹟啊~~~

可惜那個時候已經休館了

好美的地方呢！

B館是橘色的

非常亮眼

可惜沒有時間逛到

我們在A館吃完晚餐之後

準備散步去旱溪夜市

從LaLaport走到旱溪夜市不用20分鐘

所以就當作散步

經過東門橋之後就到旱溪夜市囉！

亮光的部分就是夜市囉！

只是旱溪夜市都是吃的和玩的

沒有買的

好可惜啊.....

回程我們就搭公車

實在是走不動了

隔天双星的早餐挺豐盛的

有熱炒、有配粥的小菜

冰飲

牛奶及小朋友喜愛的榖片

老身有麵包跟奶油就滿意

用餐的大片窗戶可以看到對面的台中火車站

就可以知道火車站離双星大飯店有多近啊~

雙星大飯店

地址：台中市西區復興路四段158號

電話：(04)2226-1811

官網：http://www.etaichung.com.tw/twinstar/