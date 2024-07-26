今天我要來聊聊我最近去的一個超讚的地方—北投水美溫泉會館。這家飯店不僅靠近新北投捷運站，只要走個3-5分鐘就到，而且旁邊就是新北投親水公園，環境超棒的！

首先，一進大廳就被那溫暖的黃光和親切的服務員給迎接，感覺特別溫馨。

. 他們的客房分前後棟，客房在前棟，湯屋在後棟三樓，需要從樓梯上去，整個設計很有日式風格，連大廳都有「神輿」和「湯守觀音」的裝飾，超有日本感！

房間的話，簡直是我的最愛！一打開門，就能看到那大大的窗戶，戶外的自然光和北投的綠色山景直接映入眼簾，超級治癒。

房間裡的設計也很簡潔舒適，用的都是溫暖的原木色調，和風十足。

房間不僅有超舒服的大床和塌塌米，還有一個小小的書桌和梳妝鏡，前方擺放著依入住人數安排的瓶裝水和多種插座，非常方便。

浴室的話，空間相當寬敞，是乾濕分離的設計。 浴室裡的備品也很有特色，都是用木盒裝著，給人一種很有質感的感覺。

浴室裡不僅配有現代化的免治馬桶，還有分開的溫泉水和普通熱水、冷水出水口，可以讓你在享受溫泉的同時，也能選擇普通的淋浴。

最讓人心動的是他們的食物！晚餐我們在水美食府吃的，簡直是美食的天堂。

首先是那個鮑魚沙拉，鮑魚新鮮味美，配上日式和風醬，清爽得很。 然後是麻油雞油飯，用蒸籠來盛裝，那香味啊，直接飄滿整個餐廳 還有那個必吃的「北投排骨酥」，是用豬肋排做的，外酥內軟，鹹香可口，每一口都讓人難忘。

入住水美溫泉可以免費使用大眾湯，喜歡大家一起泡湯，也可以去大眾湯泡泡喔！

早餐也不遑多讓，有各種蔬菜、白飯、清粥、吐司，甚至還有圓法和小可頌，飲品區也是豆漿、咖啡、茶包應有盡有。水果區還有優格和金色多多，真的是早餐界的豪華饗宴！

冷菜區域

白飯及清粥

水果區還有優格和金色多多，真的是早餐界的豪華饗宴！

.

總之，這次的北投水美溫泉會館之旅絕對值得，不僅因為那美味的食物，溫泉和服務也是一流的。如果你想要一場說走就走的溫泉之旅，這裡絕對是首選！

.

文末大力來跟大家分享水美溫泉會館跟日月潭日月潭旅合作的兩館連賣專案。

說到住宿的品質，水美溫泉會館提供的房間可是一流的。每一間都擁有大大的窗戶，讓你可以在房內就欣賞到美麗的景色。

而且，每間房都可以泡溫泉喔！這次的專案是兩人房型，還可以免費讓一名12歲以下的小朋友入住，真的是家庭出遊的最佳選擇。

不只如此，這個專案還包括了日月潭的住宿，讓你可以享受到不同風景的美。而且，入住水美溫泉會館時，他們還會提供特別的伴手禮，包括北投非常有名的煎餅和面膜。 那些煎餅真的超級好吃，酥脆的口感一吃就停不下來，小朋友也超級喜歡！ 談到服務品質，無論是大眾湯還是私人雙人湯屋，水美溫泉會館的設施都非常完善，服務人員的態度也非常好，讓人感覺非常舒適和歡迎。加上它的地理位置靠近捷運站，出入非常方便，不論是想要短暫放鬆泡個湯，還是計劃一個長時間的旅遊住宿，我都非常推薦大家來這裡！



總之，這次的兩館連賣專案絕對值得一試，不僅能享受到舒適的住宿和美好的服務，還有美味的食物和實惠的價格，真的是旅遊住宿的最佳選擇！

水美溫泉會館

地址：台北市北投區光明路224號

（捷運新北投站，步行約5分鐘）

電話：+886228983838 大眾湯：週五－週三：09:00-22:00；週四：12:00-22:00

私湯：09:00-22:00