如果說到美食一級戰區，東區絕對名列前茅，若是要再加上酒吧這個選項，就真的非捷運國父紀念館至忠孝復興這一帶莫屬。

適者生存、不適者淘汰，「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」在這打滾了一年，撇除生意好不說，更是被許多網友號稱台北最好吃塔可餅（Taco），地道特色的墨西哥料理加上親民酒款，還有適合聚會的美式LA氛圍，怎叫人不喜歡。

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「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」位於東區後巷，從捷運忠孝復興11號出口走來大概兩分鐘腳程，對面就是老牌餐廳「香港茶水攤」。

有趣的是，造訪當天拍照時發現招牌缺了一角很有粗獷的氣息，殊不知店員才很抱歉地說是前幾天貨車撞到破損，我倒覺得反而挺有特色。

店內有著美式街頭塗鴉的風格，並加上許多墨西哥的擺設，讓我想起了我很愛的動畫電影－Coco。

空間氛圍十分慵懶舒適，甚至也有不少人站在吧檯前立食，愜意而隨性。店內也不乏外國客人入內用餐，可見塔可風味獲得了專業饕客認同。

點餐部分是使用QRcode，線上菜單不僅有照片還有較詳細的介紹，如果有客製需求也可提出。

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▲牛舌Lengua Taco $99

這道牛舌塔可是店內的招牌，想當然爾也是我推薦必吃清單之一。

平常牛舌多以切片方式呈現，烹調方式也多為煎烤。

而「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」是將整條牛舌連同大量新鮮蔬果及辛香料花上超過一天時間燉煮，再切成丁塊，口感極其軟嫩，且因為沒有多加調味，在呈現純粹原味情況下肉香極其突出，並帶有蔬果自然鮮甜，令人驚豔。

「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」的玉米餅都是現擀，而內餡醃漬調味也為自行研發，莎莎醬、酪梨醬等佐料都是自製，用心程度無可比擬。

嗜辣者不妨加上店家自製墨西哥辣醬，包準過癮。

▲蝦子塔可Fried Shrimp Taco $99

如果想吃點海鮮，也有蝦跟魚的選項可以選擇，相較於肉類，調味皆更為清爽。

雖經酥炸但毫不油膩，再搭配上店家自製鳳梨辣椒與新鮮鳳梨，熱帶風情十足。但這鳳梨辣椒辣度不容小覷，後勁極強，消暑過癮。

▲炸魚塔可Pescado Taco $99

雖同屬海鮮酥炸方式，但調味跟蝦子塔可完全不同。

自製醃漬洛神洋蔥與酸奶的組合，有著塔塔醬的酸甜滑順，卻更為有特色及記憶點。洋蔥脆口酸甜；酸奶質地作為炸魚跟塔卡餅之間的介質，口感口味層次鮮明。

▲油封豬炸玉米餅Carnitas $90

這款油封豬雖然較為冷門，但是我個人私心喜愛的一款。

手撕豬的口感扎實，帶有肉感但卻軟嫩，咀嚼時能嚐到濃濃的肉汁；炸玉米餅焦香，即使拍照放了一陣子仍然維持其脆口。

▲烤豬肉Al pastor $80

除了手撕豬之外，「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」也選用豬梅花部位以鳳梨醃漬使肉質軟嫩，並加上大量香料與乾辣椒，上頭擺上新鮮鳳梨，打造出有別於一般既定印象的Taco。

我很喜歡「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」的一點，是即使同為Taco，但在餅皮、口味、烹調方式、食材組合上都有明顯的不同，打造出豐富多層次的體驗。

這道Al Pastor有著濃厚的香料及香菜風味，紅椒滋味鮮明，而餅皮玉米香氣突出，口感極佳，整體搭配平衡。

▲Birria Taco $250

Birria是墨西哥傳統料理－墨西哥燉肉，「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」既主打墨西哥餐點，自然有信心將最地道美味的Birria Taco端上桌。

果然沒讓我失望，Birria Taco是我當天心中和牛舌塔可Lengua並駕齊驅的一道菜色，要我一人吃掉一盤是絕對沒問題。

以豬肉及牛肉混合慢燉，再撕成肉絲擺放在經起司油煎的Taco餅皮上，而燉肉肉汁也沒放過，裝成小碗供沾取和飲用。

一口吃下肉味十足帶有炭香，還有著洋蔥的些微像嗆辣感，餅皮經過香煎後極其脆口，濃厚起司香氣在口中迸發並與肉湯混合，是完完全全豪邁直球對決，爽度超高，對我來說是Taco界的暴力美學。

▲至尊薯條（ 牛排） $379

如果是和三五好友一起來「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」，那這道拼盤我就很推薦。

滿滿一盤的酥炸薯條，搭配醃漬烤牛肉，不僅分量驚人，口味也是變化性十足，一盤不知不覺就會掃空。

涮嘴的功臣除了香脆薯條外，還有莎莎醬、酸奶、墨西哥辣椒、酪梨醬、起司五種配角，每種都有不同的風味。

墨西哥辣椒嗆辣帶勁；酪梨醬溫和順口﹔酸奶輕盈微酸；起司奶香濃郁，而我最喜歡的，莫過於店家自製的莎莎醬，番茄自然酸味中帶著適口的辣度，新鮮清爽。

而牛肉非常見的牛排，而是先以多種香料與水果醃漬的牛肉塊，再以火烤方式烹調，有濃濃的美式氣息。

▲雞肉薄餅Pollo QD $225

除了薯條拼盤外，薄餅也是很適合聚會的分享美食。

薄餅裏頭有著滿滿的雞肉與起司，再搭配洋蔥及香菜等食材，即使不沾醬也很夠味。

但我還是強烈建議加上自製酪梨醬跟莎莎醬，這莎莎醬要我花錢買我都願意。

▲Margarita $250

▲高粱Margarita $250

Margarita是很經典的一款，以龍舌蘭為基底配置的調酒，由於有加上檸檬汁，所以酸甜解膩，不僅適合炎夏，搭配重口味且粗獷的墨西哥美食也很合拍。

若覺得Margarita酒感不夠，「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」還特製了一款加入高粱的Margarita．雖然我對於高粱完全退避三舍，但這款卻意外的順口且不辛辣，僅有尾韻的苦甜和香氣，價格相較於酒吧也親民許多。

▲墨西哥米漿 $120

雖同稱為米漿，但墨西哥米漿與台式米漿有截然不同的口感與口味，喝起來像是肉桂口味的煉乳牛奶，並帶有淡淡的米香氣，也像是西班牙米布丁的液態版本。

墨西哥米漿並沒有固定的作法及原料，「Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳」是將米、肉桂慢火烘烤後，和香料一同泡在水中，最後過濾並加上煉乳增加甜度，雖看似很甜膩，但實際喝起來很順口且清爽，味道足卻不厚重，是很新鮮的體驗，建議如果不喝酒的人，可以品嚐看看。

【本篇為與Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳合作文章】

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Chale Tacos Taipei 墨西哥餐廳 / FB

地址：台北市大安區敦化南路一段190巷16號

電話：0909-220-929

營業時間：周一至周六17:00-00:00（週日公休）

※備註：酌收10%服務費

（用餐日期：2024/6）



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