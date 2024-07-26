日本的盛夏是各地舉辦祭典的季節，雖然天氣炎熱，但也因為祭典氣氛相當熱鬧且別具特色，所以每年總是吸引全世界遊客到訪日本一睹日本精彩的祭典表演，而位在 東京 高円寺的阿波舞也是東京超高人氣的夏日祭典之一，阿波舞源自於日本德島縣，歷史超過400年，我剛好在八月下旬去了一趟東京，有幸參與到我一直想來親眼目睹的阿波舞祭，而高円寺阿波舞固定在每年的八月底週末舉辦，大家若有在八月底前往日本東京旅遊，真的要親自去感受！

日期：2024/8/24『週六』8/25『週日』傍晚17:00-20:00

地點：JR「高円寺」駅、東京メトロ・丸ノ内線「新高円寺」，南北商店街，高南通8演舞場『中央演舞場、ひがし演舞場、純情演舞場、パル演舞場、桃園演舞場、みなみ演舞場、

ルック第1演舞場、ルック第2演舞場』

官網：https://www.koenji-awaodori.com/

高円寺阿波舞表演地點：

要看到一年一度的高円寺阿波舞其實不難，因為表演地點聚集在高円寺站跟新高円寺站中間馬路與外面8個場地，表演者會以8字型的繞行方式輪流表演，但你有沒有卡到理想位置那就要看你本事，我第一天去的時候因為卡錯位置，導致未能欣賞到阿波舞表演，我卡到舞者的集合處，所以根本不用看，第二天才參與到，高円寺阿波舞僅表演兩天，但是會吸引近百萬遊客與本地人欣賞，所以平常不用5分鐘的路，我走了整整半小時，許多小路其實會被圍起來，天氣真的炎熱無比，建議大家真的要研究好位置，查詢好廁所跟帶買好飲料茶水啤酒跟餐點，不然還沒到表演時間，你就先暈倒ＸＤ，以下是我卡位兩天的一些提醒。

天氣炎熱，務必攜帶野餐墊，降溫物品，兩用傘，涼感噴霧紙巾等

會場請勿吸煙

日本人會提早卡位類似野餐概念，可以攜帶小型保冰箱，茶水飲品啤酒可以多準備，點心餐點都建議提早購買，記得準備垃圾袋。

遊客也可以事先購買好茶水點心卡位。

表演途中會有工作人員回收垃圾，且垃圾請不要落地結束請自行帶走，維持環境衛生。

建議提早兩小時卡位，若不想太遠，可以卡中央演舞場是距離車站最近的位置。

許多餐廳不提供外借廁所服務，我們是減少大量喝水『真的只能這樣』

高円寺阿波舞都是聚集在JR高円寺站外面的商店街表演，像是pal商店街也是表演場地，不過這裡因為兩側都是商店所以會非常擁擠，但感受氣氛也很不同，車站也會準備活動DM讓大家查詢表演隊伍跟演出位置。

每一年的活動DM內容其實都ㄧ樣，表演位置跟隊伍出場順序，都寫的相當請楚明瞭，且每一支隊伍會在哪裡出發也都清楚標示，若有自己支持的隊伍，可以體早去卡最佳位置。

繼續沿著商店街走，裡面很多商家會在祭典期間擺攤賣著簡單的烤物，熱狗還有許多解暑飲品等等，感覺上是整個高円寺商家與居民都會一起合力為這阿波舞祭典貢獻出最大力量與支持，那種凝聚力真的讓我覺得真的很用心。

活動開始前一小時，工作人員便會開始一一隔起圍欄，還會舖設草蓆坐墊，越接近時間越興奮，此刻我還不知道我已經卡錯位置，還在得意洋洋自己站在第一排，哈哈哈哈！

何謂阿波舞？

阿波舞總共有四組表演這組成，缺一不可。

提燈：最前面負責提著又高又重燈籠的人，上會寫著連的名字。

女踊り：舞蹈優雅柔美。

男踊り：舞蹈豪爽時而滑稽同手同腳，也被稱：阿呆舞。

樂器組：負責奏樂。

阿波舞源自德島，歷史悠久，阿波舞舞蹈元素則是不管男女小孩都會穿上繽紛的服飾，樂器是以三味線、太鼓、鉦鼓、篠笛等樂器跟著節奏隨舞，大家會齊聲喊著あ、やっとさ、あ、やっとやっと『翻譯是好久不見 你好嗎？』而舞蹈劃分男舞與女舞，男舞以身體微彎豪爽低姿勢方式跟的樂器律動前進，而女舞則是以高姿勢優雅朝天空跟著節奏一起前進，日本各地也會有許多阿波舞團體會來參加比賽，服飾方面則是以法被款與浴衣款為主要服飾，且身上也會穿戴一些配飾，女舞的頭飾則是以編笠遮住部分眼睛且會露出後頸線條，隨著音樂擺動非常優雅迷人。

也因為站在集合處，所以拍到了許多隊伍，有的小孩會看到相機會主動讓我們拍照非常開心。

是台灣連！

台灣地區則是由一群居住在日本的台灣人們組成，服裝皆以男舞紅衣法被為主，當天也出現在高円寺阿波舞舞陣中，今年也一樣會看到喔，大家若是今年剛好在東京旅遊，8/24-25這兩天下午17:00-20:00真的可以去一趟高円寺欣賞阿波舞。

阿波舞的舞蹈團體統稱為 連 ，通常都是由當地企業機關，學校或是公司組織而成，連 是統稱，但前方的名字則是看團體怎麼取，有的是用在地方言，有的則是取自神話或是日本早期的歷史，開頭會是大提燈開場，上面便會顯示該團體的名字，例如像是知名的天狗連，飛鳥連，胡蝶連，菊水連等且人數也看地方團體而定，有的只有不到20位，有的高達40-50位，不過人數越多，衣服越是鮮豔有特色，舞蹈越有創意，的確會吸睛不少，現場民眾也會跟著情緒高漲。

特別觀賞席：

觀賞席預約：https://www.koenji-awaodori.com/category2/special_seat.html

如果不想提早卡位或者想更舒服地坐在位置上欣賞阿波舞的話，也可以透過官網預約付費特別觀賞席，位置完全好高級感，且有專人服務還有便當飲品可以享用。

大部分的民眾遊客都是像照片上那樣坐在地上，旁邊圍欄就是付費特別觀賞區，落差好大哈哈哈哈！而且後方樓梯也用藍色布圍起來，避免民眾佔用住家樓梯影響住戶，總之 日本祭典所有安全措施與防範都做到滴水不漏，為的就是要讓大家有個良好的觀賞品質。

隨著音樂開始，一組一組的隊伍開始依序進行，我第二天是卡位在中央通表演舞台，離車站最近且也是最多人的地方，大家跟著阿波舞非常獨特節奏的囃子節奏且發出あ、やっとさ、あ、やっとやっと與民眾一起狂歡，且也因為有小孩們的加入，現場氣氛多了可愛的感覺，而阿波舞則會持續到晚上八點，越晚越嗨。

因為是祭典，大家都會攜帶食物來現場邊吃邊看表演，所以當地的衛生單位也會準備大型垃圾袋沿途讓民眾可以丟棄垃圾，這一點真的做得相當棒，維持市容的整潔。

果然穿鮮豔的浴衣，氣場就是不同，整齊劃一的隊伍跟著節奏出現，便立刻吸引大家的目光。

相當幸運的坐在搖滾區第一排，工作人員也會鋪設草蓆墊子讓大家舒服的坐著欣賞每一支隊伍熱情的演出，我整整看了近三小時才離開，相當滿足，也因為第一排更可以感受到表演者離我很近的視覺衝擊，沒有白卡位了，真的相當開心。

店家/景點資訊

店家名稱：高圓寺車站

所在地址：日本4 Chome-48-2 Koenjiminami, Suginami City, Tokyo 166-0003日本

營業時間：日 六 17:00-2:0

店家電話：

評價：★★★★★

備註資訊：

每年八月最後一個週末舉辦 Google即時導航

交通資訊

延伸閱讀