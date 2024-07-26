大家可能都會選擇去宜蘭市區玩耍，但其實宜蘭還有許多美麗的自然景觀值得探索，棲蘭山莊就是其中一個絕佳的避暑度假地！ 這次的行程我們特地選擇來棲蘭山莊，這裡是馬告生態園區的一部分，包括「棲蘭」、「明池」和「神木園」。馬告生態園區景色宜人，非常適合想要親近自然的朋友們。 櫃檯人員非常熱情地為我們介紹了整個園區，還提供了詳細的地圖，讓人一目了然。

一進入棲蘭山莊的大廳，就被它歐式結合台灣原住民元素的建築風格所吸引。

我們這次沒有選擇住在小木屋，而是選了較為靠近本館的蘭馨樓。

蘭馨樓沒有電梯，但滿滿的木頭香氣讓人感到非常放鬆。

房間是樓中樓的六人房型，內部裝潢溫馨，木質元素讓人感覺非常貼近自然。而且每個房間都有大窗戶，可以讓你享受不同的視野。

衛浴空間乾濕分離，淋浴的水壓很給力，洗手台的圓弧設計也非常有特色。

除此之外，我們還參加了精油DIY的體驗活動，非常特別的是，這個活動是在戶外進行的，讓我們能夠直接接觸到香草植物，親自摘取材料，體驗從植物到精油的全過程，非常有趣。

晚餐我們在餐廳享用，食材新鮮，尤其是宜蘭知名的三星蔥煎蛋和馬告星蔥燙白蝦，味道絕佳。餐廳還有駐唱表演，氣氛非常好。 想不到用餐的餐廳還有種居高臨下的感覺

餐廳提供的菜單非常豐富，包括冷盤類、海鮮類、熱炒類和湯品類，每道菜的份量都是四人份，吃起來非常飽足。

當晚的菜色有紅燒豆腐、三星蔥煎蛋、馬告星蔥燙白蝦、菌菇高山高麗菜和菌菇炒碧玉筍。這些食材都非常新鮮，特別是宜蘭知名的三星蔥煎蛋，味道讓人非常滿足。飯後還有麻糬點心和水果，整體來說，晚餐體驗非常滿意。

此外，棲蘭山莊的晚間娛樂也很豐富。每晚八點，張睿朋老師會在「峽谷吧」舉行現場薩克斯風及長笛音樂演奏。現場還能接受點歌，大家可以在享受美食的同時，聆聽美妙的現場音樂表演。

第二天的早餐也很豐富，有各式各樣的選擇，從熱食到冷盤應有盡有。

「棲蘭山莊」園區導覽服務： 時間：08:00-09:30、14:30-15:30

至於蔣公行館的部分，這是一個非常值得一訪的歷史景點。

行館內部陳列著當時的擺設，低調中透露著奢華感，從室內看出去的景色也很悠閒。

值得一提的是，蔣公和蔣夫人當年是分房睡的，這個小細節也讓人感到頗有趣。

行館的下方還有一個水池，整個水循環系統維護得很好。

這次的棲蘭山莊之行，無論是住宿、餐飲還是文化歷史的體驗，都讓人感到非常滿意和豐富。如果你也計劃到宜蘭旅行，棲蘭山莊絕對值得一遊！

力麗馬告生態園區- #棲蘭山莊

電話：(03)980-9606

地址：宜蘭縣大同鄉太平村泰雅路四段6號