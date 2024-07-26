吃心絕對 30 分鐘 ago 在〈太麻里住宿推薦 – 曙光渡假酒店 x 太麻里海邊的絕佳度假勝地〉中留言功能已關閉

關於曙光渡假酒店

曙光渡假酒店（Sunrise Hotel & Resort）位於台東縣太麻里鄉，坐落於金針山下，臨近太麻里曙光園區和太麻里車站。這家酒店以其獨特的地理位置和親子友善的設施而聞名，是如意集團旗下的第二家酒店。

曙光渡假酒店短影片

曙光渡假酒店特色與設施

大廳



▲▼大廳寬敝明亮，非常的氣派，我們都很喜歡。



▲在大廳可以看到酒店特別準備的日光時間。

曙光天台



▲來到天台發現有蓋章處。

隔天訂好鬧鐘，五點就準備出來看日出囉！



▲▼每天都見面的太陽，看似平常，但在海平面看到日出的時候，還滿開心的！

房型多樣

包括曙光雙人房、星空四人房、恐龍主題房等。

親子設施



▲▼戶外溜滑梯、電子遊戲機、大球池等。



▲運動設施

餐飲服務

提供中式和西式早餐，還有自助咖啡區。

景觀

每間房間都能欣賞到半山半海的美景。

曙光渡假酒店房型介紹

曙光雙人房

適合情侶或兩人同行的旅客，房間設計簡約，提供舒適的雙人床。

星空四人房



▲今天入住四人房，適合家庭或朋友一起入住，房間寬敞，配有兩張雙人床，並能欣賞到美麗的星空景觀。



▲開放式的衣架，讓空間感覺更為寬闊，設備有42吋液晶電視、梳妝台、單門小冰箱。



▲備有熱水壺、阿里山高山茶包、UCC精選咖啡包。



▲乾濕分離式的衛浴。



▲洗髮精與沐浴乳用的還滿好的呢！



▲一樓主要是親子房，其他各種主題房各有特色，下次有機會再來住看看囉！

恐龍主題房

特別適合帶小孩的家庭，房間內有恐龍主題的裝飾和設施，讓孩子們樂在其中。

巴士主題房

另類的住宿體驗，房間內設計成巴士的樣子，適合尋求新奇體驗的旅客。

曙光樂園房

充滿童趣的房型，適合親子同遊，房間內有各種遊戲設施，讓孩子們玩得開心。

太空世界房

以太空為主題的房型，適合喜愛科幻的旅客，房間內有太空裝飾，讓人彷彿置身於宇宙中。

繽紛彩虹馬

色彩繽紛的房型，適合喜愛鮮豔色彩的旅客，房間內有彩虹馬的裝飾，充滿童趣。

歡樂動物園

以動物園為主題的房型，適合親子同遊，房間內有各種動物裝飾，讓孩子們樂在其中。

曙光渡假酒店交通與周邊景點

交通便利

酒店提供免費停車場，並有租機車服務。

周邊景點

千禧曙光紀念公園、太麻里曙光園區等。

曙光渡假酒店 Q&A

以下是一些關於曙光渡假酒店的常見問題與解答：

**Q1: 曙光渡假酒店有停車場嗎？**

A1: 是的，曙光渡假酒店提供免費停車場，方便自駕遊客使用。

**Q2: 酒店有親子遊戲區嗎？**

A2: 有的，酒店設有免費的親子遊戲區，內有各種遊戲設施，適合家庭旅遊。

**Q3: 酒店提供哪些房型？**

A3: 酒店提供多種房型，包括曙光雙人房、星空四人房、恐龍主題房、巴士主題房等，滿足不同旅客的需求。

**Q4: 早餐有哪些選擇？**

A4: 酒店提供中式和西式早餐，還有自助咖啡區，滿足不同口味的需求。

**Q5: 酒店有洗衣設施嗎？**

A5: 是的，酒店設有洗衣房，方便長期住宿的旅客使用³。

**Q6: 酒店附近有什麼景點？**

A6: 酒店臨近太麻里曙光園區和千禧曙光紀念公園，是賞金針花和觀賞日出的好地方。

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