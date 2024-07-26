吃心絕對 30 分鐘 ago 在〈太麻里住宿推薦 – 曙光渡假酒店 x 太麻里海邊的絕佳度假勝地〉中留言功能已關閉
關於曙光渡假酒店
曙光渡假酒店（Sunrise Hotel & Resort）位於台東縣太麻里鄉，坐落於金針山下，臨近太麻里曙光園區和太麻里車站。這家酒店以其獨特的地理位置和親子友善的設施而聞名，是如意集團旗下的第二家酒店。
曙光渡假酒店短影片
@khguide.com 7月盛夏 刺的我眼睛好痛 耗時30分鐘 濃縮成30秒 田園的雞啼 喚醒俏皮的太陽 伴隨著遊客驚呼聲 冉冉上昇 搭配歌曲 #打上花火 壯麗的旋律增添一份浪漫氛圍 夏日東海岸的日出縮時攝影 🌅🌅🌅🌅 太麻里曙光渡假酒店 繼忘憂景觀旅店後 第二家酒店 也是南迴地區唯一親子渡假酒店 位於太麻里金針山下 設計理念強調簡單、樸實、明亮 每房皆是半山半海之美景 頂樓就可以看到太平洋曙光 ✂️•••••••••••••••••••••••••••••••••• 🎀 #曙光渡假酒店 🏠 台東縣太麻里鄉太峰路147號 ☎️ 089-782489 🍽️ 2024年07月 #吃心202407 ————————————— #吃心 #khguide #吃心絕對 #吃心住台東 #吃心玩台東 #吃心住太麻里 #吃心玩太麻里 ————————————— #Taiwan #Taitung #台灣 #台東 #台東住宿 #台東親子飯店 ♬ 原聲 – 吃心絕對
曙光渡假酒店特色與設施
大廳
▲▼大廳寬敝明亮，非常的氣派，我們都很喜歡。
▲在大廳可以看到酒店特別準備的日光時間。
曙光天台
▲來到天台發現有蓋章處。
隔天訂好鬧鐘，五點就準備出來看日出囉！
▲▼每天都見面的太陽，看似平常，但在海平面看到日出的時候，還滿開心的！
房型多樣
包括曙光雙人房、星空四人房、恐龍主題房等。
親子設施
▲▼戶外溜滑梯、電子遊戲機、大球池等。
▲運動設施
餐飲服務
提供中式和西式早餐，還有自助咖啡區。
景觀
每間房間都能欣賞到半山半海的美景。
曙光渡假酒店房型介紹
曙光雙人房
適合情侶或兩人同行的旅客，房間設計簡約，提供舒適的雙人床。
星空四人房
▲今天入住四人房，適合家庭或朋友一起入住，房間寬敞，配有兩張雙人床，並能欣賞到美麗的星空景觀。
▲開放式的衣架，讓空間感覺更為寬闊，設備有42吋液晶電視、梳妝台、單門小冰箱。
▲備有熱水壺、阿里山高山茶包、UCC精選咖啡包。
▲乾濕分離式的衛浴。
▲洗髮精與沐浴乳用的還滿好的呢！
▲一樓主要是親子房，其他各種主題房各有特色，下次有機會再來住看看囉！
恐龍主題房
特別適合帶小孩的家庭，房間內有恐龍主題的裝飾和設施，讓孩子們樂在其中。
巴士主題房
另類的住宿體驗，房間內設計成巴士的樣子，適合尋求新奇體驗的旅客。
曙光樂園房
充滿童趣的房型，適合親子同遊，房間內有各種遊戲設施，讓孩子們玩得開心。
太空世界房
以太空為主題的房型，適合喜愛科幻的旅客，房間內有太空裝飾，讓人彷彿置身於宇宙中。
繽紛彩虹馬
色彩繽紛的房型，適合喜愛鮮豔色彩的旅客，房間內有彩虹馬的裝飾，充滿童趣。
歡樂動物園
以動物園為主題的房型，適合親子同遊，房間內有各種動物裝飾，讓孩子們樂在其中。
曙光渡假酒店交通與周邊景點
交通便利
酒店提供免費停車場，並有租機車服務。
周邊景點
千禧曙光紀念公園、太麻里曙光園區等。
曙光渡假酒店 Q&A
以下是一些關於曙光渡假酒店的常見問題與解答：
**Q1: 曙光渡假酒店有停車場嗎？**
A1: 是的，曙光渡假酒店提供免費停車場，方便自駕遊客使用。
**Q2: 酒店有親子遊戲區嗎？**
A2: 有的，酒店設有免費的親子遊戲區，內有各種遊戲設施，適合家庭旅遊。
**Q3: 酒店提供哪些房型？**
A3: 酒店提供多種房型，包括曙光雙人房、星空四人房、恐龍主題房、巴士主題房等，滿足不同旅客的需求。
**Q4: 早餐有哪些選擇？**
A4: 酒店提供中式和西式早餐，還有自助咖啡區，滿足不同口味的需求。
**Q5: 酒店有洗衣設施嗎？**
A5: 是的，酒店設有洗衣房，方便長期住宿的旅客使用³。
**Q6: 酒店附近有什麼景點？**
A6: 酒店臨近太麻里曙光園區和千禧曙光紀念公園，是賞金針花和觀賞日出的好地方。
曙光渡假酒店訂房資訊
- 地址：台東縣太麻里鄉太峰路147號
- 電話：08-978-2489
- 官方網站：https://www.ruyigroup.com.tw/dawnhotel/