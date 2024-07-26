內容大綱

在西元 1879 年之前，沖繩都還是獨立的琉球王國，是不同於日本的另一個國家，而隨著沖繩被併入日本成為沖繩縣，琉球王國 500 多年的文化、建築也成為歷史

在西元 2000 年「琉球王國的城堡以及相關遺產群」被列入 UNESCO 世界文化遺產 ，其中包含了幾個城跡、御嶽、陵寢、庭園等

今天想和你們分享的「中城城跡」就是其中一個，它也是沖繩目前保存最完整的城跡！

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護佐丸的故事

中城城在 14 世紀中期就開始興建了，但真正變得重要是因為一個叫護佐丸的人，他是中城城的按司 (按司大概就是領主、貴族的概念，大部分是有立一些戰功所以獲得國王的任命請他幫忙管一個區域，他們也會有自己的私兵)

當時因為勝連城按司的勢力越來越大，住在首里城的國王擔心被威脅，就叫護佐丸去駐守中城城，因為中城城是勝連城通往首里城的必經道路，所以護佐丸遷入中城城後又新建了三之郭和北之郭，讓整個中城城的戰略功能更強大

▼ 畫家模擬當時中城城的情況 (這是明信片，在售票亭旁的 GUSUKU ROCK CAFE 裡面可以買到)

但後來新國王聽信讒言派人進攻中城城，忠心的護佐丸就在中城城裡自殺了。這件事情對後世影響應該蠻大的，因為之後中城城就被國王收回來自己管理，沒有再指派新的按司，甚至到改朝換代之後，按司也變成只有皇族血緣的人才能夠擔任

值得一提的是護佐丸在進駐中城城前，就已經先協助國王蓋了座喜味城(在現在的讀谷村一帶)，再加上他在中城城後來新修的城郭，都因為建造城牆的堆石技術非常精妙，有許多現代學者也覺得護佐丸是位厲害的建築家~~

中城城跡門票

沖繩的世界文化遺產裡有四座城跡，其中今歸仁城跡、中城城跡要門票，座喜味城跡、勝連城跡則是免費參觀

中城城跡的票價是成人 ¥400，只收現金不能刷卡，另外有提供免費停車場，對自駕的旅人也很友善

▼ 門票是 1853 年美國人裴禮來沖繩時，隨行畫家畫下的中城城跡，裴禮還在他的「日本遠征記」裡讚嘆中城城的建築工法非常高明，不只精準切割石灰岩石塊，甚至沒有使用任何水泥，單純靠堆砌技術建成這些屹立 400 多年的城牆

中城城跡免費接駁車

中城城跡非常大，而且蓋在一座小山丘上，建議搭乘園區的免費接駁車，從最高處慢慢逛下來，是比較省時又不累的方式 (下圖粉紅色區塊全部都是中城城跡的佔地，我們慢慢走慢慢拍照大概待了一個半小時)

在售票處旁邊就有貼這張接駁車的公告，也有畫出園區的簡圖

接駁車是沒有班次的，你買票的時候他們就會通知車子過來，買完票等不到 5 分鐘就能搭上車

參觀中城城跡路線建議

▼ 先來中城城跡的全圖~~這個模型超級精緻而且超級清楚！不過要在最後全部走完的出口處才會看到它

接駁車會停在鍛冶屋跡的旁邊，這邊已經可以居高臨下看到很美的景色，接下來就按照我走的路線帶你們看壯觀的中城城跡！

▼ 鍛冶屋跡是古人鍛造鐵器的地方，圍起來的區域裡面是一顆一顆有編號的石頭，感覺整個中城城跡的修復和研究工作都還在持續中

▼ 西之郭綿延了 120 公尺長，是訓練兵馬的地方

▼ 小小的正門~~不過兩側都有石垣突出，是為了軍事防守的考量而做的設計

▼ 一之郭是最大的城郭，以前正殿也是建造在這裡

最喜歡看城牆和藍天、遠方的海成一景

▼ 二之郭是大家覺得曲線最美的城郭

▼ 可以看到一之郭、二之郭的石塊都是整齊的方形，這是布捆堆砌法(布積、豆腐積)，用經過切割的石頭，每層高度相同

▼ 為了打造水井讓士兵可以更長久待在城內，護佐丸興建了北之郭，樓梯走下去就是大水井

▼ 裏門是用超大的方形石塊堆疊而成，可以增加堅固度

▼ 很特別的是中城城有兩種不同的建造方法，可以看到護佐丸所建造的北之郭、三之郭石塊是不規則形，這叫龜甲狀堆砌(相方積、龜甲亂積)，把石頭切割成不規則形再相互契合，可以更增加結構的強度

▼ 忘記是哪一 part 但都好美的城牆一隅

▼ 走出三之郭的這個角度超級適合借位，演一下進擊的巨人🤣

▼ 最後當然也一定要和世界遺產的牌子合照！又收集到一個世界遺產啦 ► 我的 UNESCO 世界遺產足跡

其實當初在安排行程的時候，我也有想說去看免費的座喜味城跡或勝連城跡就好，但來到中城城跡後發現門票價格實在非常超值啊

除了歷史和文化，更收穫了滿滿的美景，我想收門票錢一定也代表它在維護和營運上需要更費心力，是值得的！

如果你是喜歡歷史的朋友，建議稍微了解一下護佐丸的生平和琉球第一尚氏王朝的故事，會更有感覺

當然現場也有一些解說牌，不過上面都是英文和日文，建議可以備妥手機的智慧鏡頭，直接全篇翻譯效率最高！意思就是你網路要夠力啦！► 日本網卡推薦 ( 9 折折扣碼 iris09 ) ✎ eSIM 教學、實測文章

詳細資訊

中城城跡 ｜ 官網 ｜ FB粉專 ｜ IG

電話 +81-098-935-5719

地址 503 Oshiro Kitanakagusuku-son Nakagami-gun Okinawa 901-2314 JAPAN〔 建議直接導航停車場 〕

營業時間 10~4 月 08:30~17:00，5~9 月 08:30~18:00 (此為可入場時間，正式關門時間為半小時後)