去膩了日本的人擠人的大都市，想要感受在地的日本感，非常推薦到「鳥取」走走。有日本第一名的自來水、第一大像沙漠的沙丘、有好美的浦富海岸、動畫迷必訪的柯南和鬼太郎小鎮、新鮮的海產、有名的二十一世紀梨、魚板、超好玩的寶可夢穿山鼠兒童樂園和公園，想購物的AEON和居酒屋、燒烤店一樣不會少，想體驗慢下腳步的日本，來一趟鳥取吧!

當姊姊提議要去「鳥取」時，我對這地方滿陌生的，連實際位置也看Google地圖才知道，網路上也看到分享鳥取自由行不方便，讓我出發前有點擔心。不過，鳥取現在有推出「周遊計程車」(我自己習慣稱觀光計程車)對無自駕來說真得非常方便。而且從大阪出發，搭超級白兔號只要2.5小時，也算滿方便的喔!

大阪‧鳥取‧岡山行程: 第一天 高雄-關西機場-大阪 第二天 大阪-鳥取-柯南小鎮-倉吉白壁土藏群 第三天 海洋與大地自然館-城原海岸-蒲富海岸環島遊覽船-鳥取砂丘-砂之美術館-鳥取砂丘兒童王國(寶可夢穿山鼠公園) 第四天 白兔海岸‧白兔神社-賀露市場-螃蟹兒童博物館-賀露神社-柯南機場-岡山 第五天 岡山-兒島牛仔褲街-鷲羽山第二展望台 第六天 岡山市區-岡山機場-桃園機場

鳥取自由行必買： ／／／／／

這邊也先說，如果和我們是一樣無自駕自由行，交通上就只能靠火車、巴士和觀光計程車。建議JR PASS 一定要買外，鳥取車站內「鳥取市觀光案內所」販售的巴士pass買起來一起用。

"鳥取藩巴士無限搭乘手形(鳥取藩のりあいばす乗放題手形)"三日巴士PASS費用1800日元，不管是東鳥取還是西鳥取的巴士，甚至是若桜鉄道通通能坐。我們這次旅程，一路搭巴士從青山剛昌館-由良車站-倉吉車站-倉吉白壁土藏群，不誇張巴士費用就直接破千，所以如果巴士PASS買起來，真的很划算又方便。

購買當天會壓上日期，除了好看很值得紀念，自由行搭巴士路線也會比較方便。偷偷說花色不只一種，有很多選擇喔!

JR PASS 建議以自己的行程為主，恐龍媽這次的行程是購買 就可以玩透這次全部行程喔!

行程上我們是從高雄直達關西機場，隔天早上直達鳥取待三天、岡山待兩天。購買 JR PASS從關西機場到大阪開始就能使用，行程如下:

第一天 高雄-關西機場-大阪

高雄國際機場展望台

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搭華航抵達關西機場

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換 JR PASS套票

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大阪車站

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大阪蒙特利酒店

第二天 大阪-鳥取-柯南小鎮-倉吉白壁土藏群

大阪車站搭超級白兔號

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鳥取車站

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鳥取中央郵便局風景印

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"鳥取華盛頓廣場酒店 "放行李

【日本‧鳥取】華盛頓廣場酒店(Tottori Washington Hotel Plaza)│近車站、郵便局，早餐多樣道地，還有熱帶水果!

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鳥取車站的"海鮮居酒屋 魚鮮水産 鳥取駅北口店"

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由良車站(柯南小鎮)

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倉吉白壁土藏群

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倉吉公園廣場戶外遊樂區 (倉吉パークスクエア屋外遊具)

Google地圖: https://maps.app.goo.gl/1dsn58BNdyLSUHzcA

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倉吉車站前"さっぽろ一番" 拉麵

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鳥取車站

第三天 海洋與大地自然館-城原海岸-蒲富海岸環島遊覽船-鳥取砂丘-砂之美術館-鳥取砂丘兒童王國(寶可夢穿山鼠公園)

鳥取車站站外觀光案內所，填觀光計程車資料及預約路線

＜ 原路線5：鳥取站－鳥取砂丘（砂之美術館）－蒲富海岸環島遊覽船－城原海岸－海洋與大地自然館－鳥取站 ＞

實際路線:

鳥取車站

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海洋與大地自然館

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城原海岸

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蒲富海岸環島遊覽船

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鳥取砂丘

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砂之美術館

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鳥取砂丘兒童王國(寶可夢穿山鼠公園)

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鳥取市國際旅遊產品中心(免稅)

第四天 白兔海岸‧白兔神社-賀露市場-螃蟹兒童博物館-賀露神社-柯南機場-岡山

鳥取車站站外觀光案內所，填觀光計程車資料及預約路線

實際路線:

鳥取車站

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白兔海岸‧白兔神社

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賀露市場

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螃蟹兒童博物館

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賀露神社

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鳥取柯南機場

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鳥取車站的"砂丘そば"(蕎麥麵和烏龍麵)

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岡山車站

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"岡山華盛頓廣場酒店 "放行李

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晚餐松屋

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AEON逛超市

第五天 岡山-兒島牛仔褲街-鷲羽山第二展望台

岡山車站

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兒島車站

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牛仔褲街

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鷲羽山第二展望台

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鷲羽山第一展望台

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東屋展望台

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田之浦展望台

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搭公車"田之浦港前站"

(回程公車上才看到的紅色鳥居排，有時間推薦可以去"穴場稲荷神社"，可以看到紅色鳥居搭配瀨戶大橋美景)

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兒島車站

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岡山車站

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AEON逛超市

第六天 岡山市區

岡山中央郵便局收集風景印

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搭岡山路面電車

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搭機場接駁巴士到岡山機場

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虎航回桃園

行李宅配通寄件，隔日到

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高鐵回高雄

鳥取和岡山相比，我自己是很喜歡鳥取的氛圍，岡山有點小九州感，一離開鳥取我就開始想念。這邊也小小的分享，在鳥取用不到IC卡，不管是搭火車或是公車都沒辦法用，這次都是使用 JR PASS出示票就可以。

鳥取的故鄉大使是穿山鼠和阿羅拉穿山鼠，除了人孔蓋、穿山鼠公園外，在鳥取能買到他們的周邊，另外還有寶可夢限定集章抽獎和店家優惠活動，基本上大的觀光景點、商家都會有折扣或是送小贈品，可以到官網查(不過我操作起來不是很順手，需要熟悉一陣子...)。

還有發生一個小插曲是，從倉吉車站要做回鳥取車站時，我用Google地圖顯示不出當下的火車時間，倒是姊姊用日本交通查詢的"Japan Transit Planner "app (google play / App store)，就有顯示。所以如果用google顯示不出班次，建議下載日本的交通app，會有比較即時、正確的時間，或是拍下車站內的時刻表都會比較保險。

以上就是這趟旅程分享，有任何問題都歡迎詢問，也歡迎追蹤"恐龍兄弟他媽"粉絲頁，分享生活、旅遊大小事。

鳥取自由行必買： ／／／／／