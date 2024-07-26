到西班牙就是要吃西班牙油條-吉拿棒

百年名店Chocolateria San Gines24小時營業

滿滿的人潮到店時也總是要排隊

到底吃起來是否有這麼名實相符呢?

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

Chocolateria San Gines就在主廣場旁

等於旁邊就是有許多景區可以順遊

離聖米格爾市場也不遠

也代表一般營業時間人潮是沒有斷過的

更別說我們是冬天的旅遊淡季到的

很難想像旅遊旺季會是哪樣

但因為這次的住宿地點就在主廣場附近

關於住宿相關文章已經發表，可以在分類文章中找到

所以我們是早上七點多來吃早餐

到店時就先在櫃台點餐

這裡可以刷卡，但是價格其實都比一般的吉拿棒店貴一些

可以從牆上的老照片看到歷史的痕跡

也因為到訪的時間比較不是繁忙時刻

所以內用座位區的地下室並沒有開放

商店的部分也是還沒營業

之前已經在另外一篇文章中敘述過

在西班牙吃的吉拿棒有兩種

名稱也有所不同

有比較細的也有比較粗的

搭配則是用咖啡或是巧克力

巧克力喝起來比較濃稠

味道是微苦不過甜，不過一大早直接喝一杯是有點負擔的

但是這家的吉拿棒吃起來其實頗油

就算只是用手拿都可以感覺到油膩

另外雖然生意都很好

但總覺得不像剛出爐的熱騰騰

而是會感覺在一旁放了一下

所以會有點油耗味

個人覺得並不喜歡

要下結論了喔!

Chocolatería San Ginés就位於景區附近

可以跟景點連結在一起

也因為這樣人非常的多

不過24小時營業可以自己挑人較少的時候來

就當朝聖過就好了

沒有什麼必吃的價值

店家基本資料=>

地址 : Pasadizo de San Ginés, 5, Centro, 28013 Madrid, 西班牙

電話 : +34-91365-6546

營業時間 : 週一~週三8:00~0:00(其餘都24小時營業)

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