員林船泰泰 泰式船麵｜員林泰式料理，簡餐.小食.甜點

員林新開美食，船泰泰泰式船麵，這家外觀很新穎也恰好位在員林寶雅對面，位置好找不容易迷路，夏日炎炎就會想要吃點重口味的泰式料理或是想來點爽口風促進食慾的美食，員林船泰泰泰式船麵使用泰國進口的香料，做出個樣料理覺得口味上還不錯，我們點了一份紅醬咖哩飯、打拋豬飯、泰式女婿蛋、酥炸水餃皮、泰式奶茶、香蘭西米露～以泰式料理價格說很平易近人，喜歡泰式料理的朋友可以來嚐嚐。

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員林船泰泰泰式船麵在哪？

員林美食推薦船泰泰泰式船麵，住址在彰化縣員林市中山路二段185號，鄰近有員林美食大眾麵食館、員林拾弄早午餐、員林重慶小麵，員林美食眾多，完全不擔心餓肚子，吃完還可以去喝咖啡呢！

員林船泰泰泰式船麵內用環境

員林美食推薦船泰泰泰式船麵的餐館不大，只有幾個位置，建議可以提早來吃飯。

架上很多泰式調味料～店家也都很親切～覺得很不錯。

員林美食推薦船泰泰泰式船麵MENU

員林美食推薦船泰泰泰式船麵菜單上有泰式船麵、泰式簡餐、泰式小吃、泰式飲料、泰式甜點。

船泰泰泰式船麵調味料

調味料有自家製作的辣椒、辣油跟其他，都可以試試看呦！

船泰泰打拋豬飯

喜歡吃打拋豬的朋友可以點這份，他們簡餐有含蔬菜，整體還不錯的。

船泰泰紅醬咖哩飯

紅醬咖哩飯帶點微辣，不過我的飯上面多了半顆蛋，飯不夠都可以再增添喔！

雞肉是滿滿的，我喜歡紅醬的香氣～

光這樣的醬就能吃上一碗半的飯，超開心的！

女婿蛋

女婿蛋就是炸蛋灑上蔥花跟泰式醬，每家口味不同，有機會都可以來試試看。

酥炸餛飩皮

灑上胡椒的餛飩皮很適合當零嘴吃或是沾湯。

泰式奶茶

員林泰式料理有好幾家，新開的美食船泰泰泰式船麵，讓我們也跟著來嚐鮮，紅醬咖哩飯、打拋豬飯、泰式女婿蛋、酥炸水餃皮、泰式奶茶、香蘭西米露～以泰式料理價格說很平易近人，這天氣真的很適合吃泰式呀！

員林船泰泰泰式船麵

住址：員林市中山路二段185號

電話：0936 525 388

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00週一休