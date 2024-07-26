











前幾天蒨蒨跟艾琳說：媽麻～我們同學用文化部送的＄1200元文化幣做（DIY)了一張地毯。



由於蒨蒨之前已經和同學買了『沙丘』這本書，花了不少文化幣。



某天蒨蒨拿了同學DIY地毯的照片給艾琳看，同學做了一個家中寵物狗的圖案，超可愛的！



孩子決定用文化幣再補些差價，做一張有自己風格的手作地毯。





詢問了蒨蒨的同學原來是在全台最便宜的『Does Art都是藝術台中店』手作地毯，艾琳當然也要手刀幫孩子報名。



















艾琳立馬幫蒨蒨預約了位於台中精誠十街的『Does Art都是藝術 台中店』，本想幫上完夏令營，無聊在家的小核桃順便預約，可工作人員說：抱歉！14歲以下的小孩可能不適合喔，因為我們使用的是『簇絨槍』，是有一定重量的，一開始可能覺得還好，可手作課程若是4~5個小時下來，加上簇絨槍是有後座力的，所以不建議14歲以下的小朋友來體驗。







全台最美的『Does Art 都是藝術』手作地毯，全台多處都有分店：台北/桃園/新竹/台中/花蓮（政府加碼的花蓮專用文化幣），每間門市都有不同的風格，也都是寵物友善門市，可以帶著家中的毛小孩到現場一起同樂，而艾琳預約的門市就是位於精誠商圈的台中手作地毯門市，是一間有著白色文青風的手作門市。



















『Does Art都是藝術台中店』，有著白色文青風格、寬敞舒適的手作空間，真的很適合企業活動，或是同學們一起揪團手作，越多人越好玩有趣，當然揪越多人就越便宜！



★2人同行，原價7折優惠。



★揪團4人，原價6折優惠。



★揪團6人，原價5折優惠。







教室的後方牆壁上至少擺放了100捲以上的彩色毛線，店內除了有手作地毯課程（簇絨地毯、簇絨掛境、簇絨包包）外，之後也會陸續開可DIY銀黏土寶石戒指的手作課程（目前只有晴光店有開課）。















艾琳預約全台最便宜的『tufting手作地毯』時，就已經將想要手作的地毯圖案，先LINE給工作人員，待工作人員評估可行後（由於蒨蒨從未做過tufting手作地毯，新手推薦圖案的線條盡可能簡單些，比較好操作），就會在上課之前，幫忙先行打樣。





手作當天到教室時，專業小老師已經將蒨蒨選擇手作的圖案（貓貓蟲咖波），先行繪製在手作地毯的模板中。





艾琳原本擔心蒨蒨第一次做會不易上手，可蒨蒨對於自己的手作功力很有信心，所以選擇了加大尺寸地毯（加價$500元）。



















再來就是要挑選自己喜歡的地毯顏色。



艾琳發現『Does Art都是藝術』可選擇的毛線顏色真的很多，仔細數，至少超過100捲以上，而且每個顏色的色澤真的都好美喔！



















在開始手作之前，工作人員要蒨蒨先練習用簇絨槍將模板旁的三角形、圓型和正方形圖案，依照方向依序打出來。































待練習較熟練後，就可以開始正式DIY手作課程。



專業小老師先教蒨蒨學會先幫簇絨槍穿線後，再用電動簇絨槍照著原圖，先打出貓貓蟲咖波的外框和基本圖型。





























這時千萬別擔心自己做得不好，因為專業小老師會隨側在右，親切的指導應該怎麼樣正確使用電動簇絨槍，亦或是哪邊還需要加強，跟著專業小老師的腳步，相信自己，雖然蒨蒨是第一次手作地毯，但在老師的鼓勵下，越做越好！























坐在桌邊，看著孩子使用電動簇絨槍手作地毯，隨著簇絨槍發出“噠～噠～噠～”的聲響，孩子喜歡的貓貓蟲咖波，正在慢慢的成形中，感覺真的超療癒的。



















隨著蒨蒨越來越上手，孩子喜歡的貓貓蟲咖波的完成度已經來到了7~8成，看著坐在一旁無聊的小核桃，艾琳要求姐姐讓弟弟也來“玩”一下！





果不其然，因為這是弟弟第一次使用電動簇絨槍，還未拿捏到簇絨槍的使用技巧，成果當然沒有姐姐做得那麼漂亮，還好，毛線沒固定住的部分，是可以拔掉再重來一次的。























原本專業小老師告知，這個手作地毯課程，大約需要3個小時，誰知因為平日就常愛玩各式各樣手作課程的蒨蒨，對於這類的手作課程，一下子就掌握到技巧，不到2個小時，完成度就已經達到了9成。















從正面看，毛絨絨又萌萌可愛的貓貓蟲咖波，彷彿就要從手作地毯框中跳出來，融化少女心！





















看著孩子努力的手作專屬於自己的地毯，認真的樣子，真的很可愛！



不得不說，這支電動簇絨槍說真的雖然拿起來還好，不過，拿了1~2個小時後，手還真的蠻酸的，難怪專業小老師當初告知這個手作地毯，需要14歲以上！



沒關係喔！長大以後再帶你來做一張專屬於你自己的地毯！





















手作期間，艾琳也很感謝『Does Art都是藝術台中店』的兩位專業小老師，超有耐心的隨時幫蒨蒨指導，哪裡需要再加強，哪裡還需要再做微調整。





謝謝您～有您真好！





























手作地毯的邊框圖形可以選擇正方形、圓形或是不規則型的，由於蒨蒨選擇的是不規則形，所以貓貓蟲咖波的旁邊是不需要打上毛線的。















終於來到了下一個階段，專業小老師幫蒨蒨的貓貓蟲咖波上底膠，然後沿著圖案周邊小心翼翼地剪下來。























老闆～這張手作地毯的圖案，跟我們家的那兩隻（搗蛋鬼）也太像了吧！（快拿去銷毀）















專業小老師將裁剪下來的貓貓蟲咖波，黏上止滑地毯。





















待止滑地毯完全和地毯黏合時，就可以用剪刀剪出咖波的邊框了。



















專業小老師會在一旁稍稍做指導，也一直鼓勵蒨蒨做得很好，不完整的地方也會隨時幫忙稍稍修整，讓作品變得更完美！

















終於........終於.......來到最後一個步驟了，專業小老師帶來了一支剃刀，再稍稍的示範後，就要請蒨蒨自己來修剪專屬的地毯了。





將手作地毯剃毛修剪是要讓作品的線條和圖案更佳的清晰、明顯，看著剃毛修剪後的咖波越來越可愛，這個過程真的很療癒！





















在歷經了3個小時後，蒨蒨終於得到了一個專屬於自己，爆炸可愛的咖波手作地毯。



蒨蒨說：在手作的過程雖然有點累，但是看見完成的作品非常美，覺得辛苦是有代價的。







蒨蒨很開心媽媽能帶她來『Does Art都是藝術 手作地毯』，雖然花了3個小時，手很痠，但帶回家的手作地毯，美的都想要裝進畫框裡，每天欣賞！





艾琳覺得孩子在手作過程中，不放棄，很有毅力，也感謝兩位專業小老師耐心和細心的指導蒨蒨，隨時修正和微調，讓新手也能帶回一張超美的tufting手作地毯。



















Does Art 都是藝術（台中店）



預約：https://linktr.ee/doesart



IG :@doesart2023



抖音：@doesart2023



營業時間：週一～週日 10:00～21:00



地址：台中市西區精誠十街6號



官網：https://www.doesart.net/



FB粉絲專頁：Does Art 都是藝術•全台手作地毯Tufting





