有多樣化的麵食，小菜，滷味選擇

還有大份量讓人能夠吃飽

整個用餐環境也讓人覺得明亮舒服

這就是環北路的懶得煮客家麵食館喔！

之前的食記介紹過麵食，這次就來介紹飯吧!

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔！)

交通位置=>

懶得煮客家麵食館就在中壢環北路上

周圍要停車的話有收費停車場

騎車的話則會有很多人停在人行道上

還是要請大家都要遵守交通規則

旁邊有醬料台可以自取餐具以及醬料

也有超多樣化的小菜可以挑選

要滷味或是切盤的話可以到櫃臺直接點選

如果有選擇障礙的話也可以選擇綜合滷味

不同價錢的綜合滷味就有不一樣的內容物

但是就份量來說絕對是夠的

這次就直接選擇最便宜的綜合滷味

裡面有豆乾，米血糕，海帶以及甜不辣

味道本身不算非常重

醬油膏也偏甜

想要多一點風味的話可以到醬料台加辣椒

這次小菜選擇豬肝

豬肝則有點粉粉的也會覺得沒那麼柔嫩

今天因為沒有想吃很多

所以點了小碗的滷肉飯

結果來的份量也是蠻多的

而且不知道是不是客家的特色

中壢滷肉飯中都會加酸菜

整體的味道就會更重

可以搭配免費的熱茶來解膩

要下結論了喔！

懶得煮客家麵食館有多樣化的菜單選擇

還有很多小菜可以做搭配

份量又大要吃飽絕對沒有問題

除了滷味外味道也都偏重

也就充滿了客家能夠吃飽的特色

店家基本資料＝>

地址 ：320桃園市中壢區環北路523號

電話 ：03-463-3966

營業時間 ：10:30~20:30（週一公休)

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