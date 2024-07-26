位在新都路上透天店面很顯眼。

這間「全勝水煎包」收入口袋名單有一段時間，小高專程前來購買已經撲空數次，今天假日時間前來才如願以償，這間「全勝水煎包」與知名「福記水煎包」有血緣關係，老字號「福記水煎包」目前是傳承給女兒經營中，她兒子卻來到南區開這間「全勝水煎包」，兩間廚藝都是源自家裡的長輩，有這層關係應是美味的保證吧！小高品嚐覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

柱子上有貼價目表供客人點餐參考，價目表售價一顆水煎包定價15元，且有買十送一的優惠，還有賣冷凍水餃和素燥供選擇。

店裡面就老闆夫妻兩人共同經營中。

鐵製料理台放置包麗龍箱來放置水煎包（保溫）。

檯面上有放置辣椒醬供顧客酌量自取。

這位老闆剛好要開始來煎水煎包。

老闆拜託我不要再介紹了，她說年紀大了不想要太勞累。

要等這鍋水煎包煎熟需要等候15分鐘，沒時間等候因此就錯過開鍋的畫面。

今天就外帶水煎包6顆回家拍照和享用。

這水煎包表面煎到焦黃色。

這水煎包餅皮軟Q高麗菜餡超飽滿，確實與福記水煎口味一樣真好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「全勝水煎包飯」銷售空間很整潔舒服，服務親切，整體口感水準之上定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：全勝水煎包

住址：702台南市南區新都路481號

營業時間： 14:00–18:30（週日公休）

電話：06-264-8688

樂天小高邀約資料

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