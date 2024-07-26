位在六合路巷弄裡歐風建築外觀超顯眼。

小高多年前分享過「騰戶丼飯專賣」美食文章，當初店家就是高CP值日式丼飯而聞名，小高品嚐完是給店家正面的評價，生意一直很好「騰戶丼飯專賣」卻無預警結束營業，因此小高才把「騰戶丼飯專賣」文章給刪除掉，最近才得知「騰戶丼飯專賣」更換名字和地點，現在店名叫「全心丼專賣」搬遷現址續經營中，今天就與同事專程前來享用午餐，來到店裡才發現用餐氛圍已改變，唯一不變就是超浮誇美味的丼飯，超過40種丼飯絕對能滿足饕客的味蕾，重點是，整體丼飯定價是走親民路線，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

外牆有貼上店家餐點照片跟定價供參考。

整個外觀有別於傳統日式的氛圍，很歐式鄉村風格很休閒真舒服。

木門推開迎面而來是木作服務櫃檯。

超寬敞用餐空間很悠閒真舒服，裡面擺滿桌椅供客人入席用餐。

右邊又是超寬敞用餐空間，裡面還是擺滿桌椅供客人內用。

室內左邊有料理廚房和板前坐位區，靠窗處還有開放式用餐空間，小高沒有細數位子有多少，直覺告訴我應該超過100人位子。

天氣炎熱店家還有附上冰水供消暑。

這木櫃上有放置冰青梅蜜供自取飲用。

靠牆處有放置杜老爺冰淇淋，原來是需要打卡才能享用喔！

冰凍櫃裡面有牛奶焦糖、芒果及草莓三種口味供選擇。

厚厚一本菜單有附照片和定價供參考，小過本身會有選擇障礙得困擾，沒關係直接請服務員推薦，或者菜單上有註明推薦字眼，這樣做就不會有不知所措困擾，點丼飯＋110元可升級套餐，套餐有附上沙拉、蒸蛋及小菜等。

這張是店家點菜單供自行畫選，菜單主要分類有生食（醋飯）類、炙燒半生熟（醋飯）類、海鮮（熟食）類、烤物（熟食）類、炸物（熟食）類、麵食類、單點生食類及單點熟食類等。

依慣例先把全部餐點放置桌面上拍張全體照。

我們今天總共3人用餐就點特上海鮮丼飯400元＋套餐110元、醬燒羊小排丼飯460元、龍蝦起司丼飯340元、極上豪華生魚片490元及軟殼蟹胡麻260元等，老實講最後我們3位大人卻吃不完。

這盤是軟殼蟹胡麻260元。

這盤軟殼蟹切對半總共有2隻的份量，裹上低筋麵粉下油鍋高溫油炸。

這軟殼蟹整隻都可以吃麵衣酥脆，蟹肉鮮甜不油膩真好吃 。

這是極上豪華生魚片490元。

這盤生魚片底部鋪滿啐冰來保鮮，裡面有天使紅蝦、鮭魚、鮪魚、海鱺、鯡魚、章魚、干貝、鮭魚卵…等等，其中天使紅蝦脫殼處過很Ｑ彈好吃 。

這鮭魚、鮪魚、海鱺、鯡魚、章魚、干貝..等都嚴選過，這些生食都是很鮮甜非常好吃 。

這是新品龍蝦起司丼飯340元，這丼飯還有附上一碗味增湯供享用。

這新品龍蝦丼飯份量十足定價340元真超值。

這龍蝦起司丼飯底部有滿滿醋飯，表面鋪上龍蝦、鮭魚、炙燒鰹魚、章魚、鮭魚卵…等等，這澎派生鮮絕對能滿足您的味蕾。

這新鮮波士頓龍蝦覆蓋起司然後炙燒過，龍蝦起司濃郁鮮甜彈牙非常好吃 。

這鮭魚、炙燒鰹魚及章魚等都嚴選過，這些生食都是很鮮甜非常好吃 。

值得一提這碗丼飯底部醋飯份量很多，醋飯酸度是中有黏性軟Ｑ超好吃 。

這碗味噌湯還有一隻鮮甜白蝦，湯頭很道地日式風味濃郁超好喝 。

這是醬燒羊小排丼飯460元，這丼飯還有附上一碗味增湯供享用。

朋友來日本料店竟然點羊排來享用，原來同行朋友不敢吃生食關係，底部一樣有份量十足好吃的醋飯。

好友就給我一支醬燒羊排品嚐看看，這羊排表面鹹甜焦香的滋味，羊排很入味軟Ｑ不柴超級好吃 。

這是特上海鮮丼飯400元＋套餐110元＝510元。

身為生食控小高就點這道特上海鮮丼飯，＋110元竟然會附上沙拉、蒸蛋及小菜等，這麼超值小高我當然不會錯過。

這生菜跟小菜都是很新鮮好吃 。

這底部滿滿醋飯再鋪上天使紅蝦、鮭魚、海鱺、炙燒鰹魚、干貝、章魚、花枝、北極貝、海膽、魚卵、玉子燒、蟹肉棒、黑豆…等等，這海鮮大集合令小高眼之一亮啊！

這海膽充滿海味無腥味超級好吃。

這大尾已剝殼天使紅蝦彈牙鮮甜超好吃 。

這鮭魚、海鱺、炙燒鰹魚、干貝、章魚、花枝、北極貝、魚卵、蟹肉棒..等都嚴選過，都是很新鮮超好吃 。

這茶碗蒸用料很實在味道超特別，這茶碗蒸吃起來像是鹹的布丁真好吃 。

這碗味噌湯還有一隻鮮甜白蝦，湯頭很道地日式風味濃郁超好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「全心丼飯專賣」用餐空間很悠閒超舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價超值，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



檢視較大的地圖

店家資訊：全心丼飯專賣

地址：高雄市苓雅區中正二路56巷33弄2號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30

電話：07-223-5733

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com