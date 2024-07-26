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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市苓雅區吃。高雄美食｜苓雅區。「全心丼飯專賣」小資族最喜歡高CP值日式丼飯，超過40幾種丼飯任您選擇，新品龍蝦起

高雄市苓雅區吃。高雄美食｜苓雅區。「全心丼飯專賣」小資族最喜歡高CP值日式丼飯，超過40幾種丼飯任您選擇，新品龍蝦起

2024-07-26 13:15:11 樂天小高&樂天人生 人氣：27
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2522篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：

全心丼飯專賣
phone-07-2235733
place高雄市苓雅區中正二路56巷33弄2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在六合路巷弄裡歐風建築外觀超顯眼。

小高多年前分享過「騰戶丼飯專賣」美食文章，當初店家就是高CP值日式丼飯而聞名，小高品嚐完是給店家正面的評價，生意一直很好「騰戶丼飯專賣」卻無預警結束營業，因此小高才把「騰戶丼飯專賣」文章給刪除掉，最近才得知「騰戶丼飯專賣」更換名字和地點，現在店名叫「全心丼專賣」搬遷現址續經營中，今天就與同事專程前來享用午餐，來到店裡才發現用餐氛圍已改變，唯一不變就是超浮誇美味的丼飯，超過40種丼飯絕對能滿足饕客的味蕾，重點是，整體丼飯定價是走親民路線，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

外牆有貼上店家餐點照片跟定價供參考。

整個外觀有別於傳統日式的氛圍，很歐式鄉村風格很休閒真舒服。

木門推開迎面而來是木作服務櫃檯。

超寬敞用餐空間很悠閒真舒服，裡面擺滿桌椅供客人入席用餐。

右邊又是超寬敞用餐空間，裡面還是擺滿桌椅供客人內用。

室內左邊有料理廚房和板前坐位區，靠窗處還有開放式用餐空間，小高沒有細數位子有多少，直覺告訴我應該超過100人位子。

天氣炎熱店家還有附上冰水供消暑。

這木櫃上有放置冰青梅蜜供自取飲用。

靠牆處有放置杜老爺冰淇淋，原來是需要打卡才能享用喔！

冰凍櫃裡面有牛奶焦糖、芒果及草莓三種口味供選擇。

厚厚一本菜單有附照片和定價供參考，小過本身會有選擇障礙得困擾，沒關係直接請服務員推薦，或者菜單上有註明推薦字眼，這樣做就不會有不知所措困擾，點丼飯＋110元可升級套餐，套餐有附上沙拉、蒸蛋及小菜等。

這張是店家點菜單供自行畫選，菜單主要分類有生食（醋飯）類、炙燒半生熟（醋飯）類、海鮮（熟食）類、烤物（熟食）類、炸物（熟食）類、麵食類、單點生食類及單點熟食類等。

依慣例先把全部餐點放置桌面上拍張全體照。

我們今天總共3人用餐就點特上海鮮丼飯400元＋套餐110元、醬燒羊小排丼飯460元、龍蝦起司丼飯340元、極上豪華生魚片490元及軟殼蟹胡麻260元等，老實講最後我們3位大人卻吃不完。

這盤是軟殼蟹胡麻260元。

這盤軟殼蟹切對半總共有2隻的份量，裹上低筋麵粉下油鍋高溫油炸。

這軟殼蟹整隻都可以吃麵衣酥脆，蟹肉鮮甜不油膩真好吃

這是極上豪華生魚片490元。

這盤生魚片底部鋪滿啐冰來保鮮，裡面有天使紅蝦、鮭魚、鮪魚、海鱺、鯡魚、章魚、干貝、鮭魚卵…等等，其中天使紅蝦脫殼處過很Ｑ彈好吃

這鮭魚、鮪魚、海鱺、鯡魚、章魚、干貝..等都嚴選過，這些生食都是很鮮甜非常好吃

這是新品龍蝦起司丼飯340元，這丼飯還有附上一碗味增湯供享用。

這新品龍蝦丼飯份量十足定價340元真超值。

這龍蝦起司丼飯底部有滿滿醋飯，表面鋪上龍蝦、鮭魚、炙燒鰹魚、章魚、鮭魚卵…等等，這澎派生鮮絕對能滿足您的味蕾。

這新鮮波士頓龍蝦覆蓋起司然後炙燒過，龍蝦起司濃郁鮮甜彈牙非常好吃

這鮭魚、炙燒鰹魚及章魚等都嚴選過，這些生食都是很鮮甜非常好吃

值得一提這碗丼飯底部醋飯份量很多，醋飯酸度是中有黏性軟Ｑ超好吃

這碗味噌湯還有一隻鮮甜白蝦，湯頭很道地日式風味濃郁超好喝

這是醬燒羊小排丼飯460元，這丼飯還有附上一碗味增湯供享用。

朋友來日本料店竟然點羊排來享用，原來同行朋友不敢吃生食關係，底部一樣有份量十足好吃的醋飯。

好友就給我一支醬燒羊排品嚐看看，這羊排表面鹹甜焦香的滋味，羊排很入味軟Ｑ不柴超級好吃

這是特上海鮮丼飯400元＋套餐110元＝510元。

身為生食控小高就點這道特上海鮮丼飯，＋110元竟然會附上沙拉、蒸蛋及小菜等，這麼超值小高我當然不會錯過。

這生菜跟小菜都是很新鮮好吃

這底部滿滿醋飯再鋪上天使紅蝦、鮭魚、海鱺、炙燒鰹魚、干貝、章魚、花枝、北極貝、海膽、魚卵、玉子燒、蟹肉棒、黑豆…等等，這海鮮大集合令小高眼之一亮啊！

這海膽充滿海味無腥味超級好吃。

這大尾已剝殼天使紅蝦彈牙鮮甜超好吃

這鮭魚、海鱺、炙燒鰹魚、干貝、章魚、花枝、北極貝、魚卵、蟹肉棒..等都嚴選過，都是很新鮮超好吃

這茶碗蒸用料很實在味道超特別，這茶碗蒸吃起來像是鹹的布丁真好吃

這碗味噌湯還有一隻鮮甜白蝦，湯頭很道地日式風味濃郁超好喝

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：全心丼飯專賣」用餐空間很悠閒超舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價超值，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：全心丼飯專賣

地址：高雄市苓雅區中正二路56巷33弄2號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30

電話：07-223-5733

 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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