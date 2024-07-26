台中西區的伍宅晨食早午餐店以其舒適的用餐環境和親子寵物友善的氛圍，吸引了許多家庭和寵物愛好者，今年一月剛在水湳市場旁的中清西二街開了新的加盟店，擁有充足的用餐空間，逛完市場來吃個早餐，是個開心又舒適的用餐體驗。

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店內環境

伍宅晨食西屯店的用餐環境相當舒適，位置眾多，適合家庭聚餐或朋友小聚。可以輕鬆來這裡享用一頓美味的早午餐。

店內提供多種醬料，除了醬油膏外，還有台中人必吃的東泉辣椒醬，滿足各種口味需求。

泰式椒麻雞饅頭－$75

這道泰式椒麻雞饅頭是不可錯過的美味選擇。新鮮的生菜搭配上香氣十足的泰式椒麻雞，雞肉軟嫩多汁，香氣與口感都十分出色，讓人每一口都充滿驚喜。

白醬培根菇菇蛋餅－$60

店家的招牌酥皮蛋餅系列中的白醬培根菇菇蛋餅，以其酥脆的蛋餅皮和豐富的內餡，征服了無數饕客的味蕾。

培根的香氣和奶油白醬的滑順，再加上洋蔥的香甜與軟嫩的洋菇。

讓這款蛋餅的口感層次豐富，絕對不容錯過。

豆漿紅茶－$30

伍宅晨食的豆漿紅茶以其濃郁的豆漿香氣和紅茶的清香，為你帶來一杯清爽解渴的飲品。無論是搭配早餐還是單獨享用，都十分美味。

總結

伍宅晨食西屯店以其親子寵物友善的環境和多樣化的美味餐點，成為台中西屯區的熱門早午餐地點。無論是來這裡享用一頓豐盛的早餐，還是帶著孩子和寵物來度過愉快的時光，都是不錯的選擇。喜歡美食的你，趕快來體驗吧！

店家資訊

📍地址：台中市西屯區中清西二街65號

⏰營業時間：6:30-13:30，無公休日

📞電話：0976385852