韓華園是許多韓國人都推薦的韓式中華料理餐廳，

之前Ruby去民權店用餐的時候還不用服務費，

這次到師大分店吃，除了餐點有稍微漲價外，內用也多服務費了。

這次Ruby吃了是韓華園的師大店，離捷運站的距離稍遠，

如果晚餐吃完還可以到師大商圈逛逛。

師大店的環境滿明亮，簡約的風格的用餐環境，

除了位子稍微擠一點，，整體感覺都還不錯。

線上菜單請點此

這次點了雙人套餐 $790

炸醬麵 $180



韓國特有嚼勁的麵條，淋上了香濃的韓國炸醬，

味道鹹衛適中，配有洋蔥、櫛瓜、豬肉丁和豬絞肉，

搭配黃瓜絲，口味鹹中帶甜。

海鮮炒碼麵 $280



豐富的海鮮組合有蝦子、干貝、九孔、中卷、蛤蜊，

可選擇辣度，多了海鮮的鮮味，湯頭更甜，

微辣的湯頭鮮甜，喝了很開胃。

糖醋肉 $350

用豬後腿肉下去炸，有兩種吃法，

大家是淋醬派還是沾醬派呢??

還有多了一碗辣粉調製的醬油醋，

味道可鹹可辣，客製化自己喜愛的口味。

黃蘿蔔$20、手工泡菜$30、雪碧 $40

這裡的黃蘿蔔是需要付費的，一份是20元，

套餐的部分就有含在裡面。

如果內用怕會沾到衣服可以跟店員要圍兜兜喔。

Ruby這次在韓華園師大店，用餐的感受是很不錯的，韓式風味道地，

雖然價格略有上漲，但仍能享受到美味的韓式料理和舒適的用餐環境，

還是滿推薦的，如想要都吃到也可以點半半的兩種口味一次嘗到。

【店家資訊】

👉韓華園韓式中華料理-師大店

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🏠台北市大安區和平東路一段182號1樓

☎️02 2367 8939

⏰PM11:30~PM14:00 / PM17:30~PM20:30





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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