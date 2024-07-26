為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市前鎮區吃。高雄美食｜前鎮區。「華喜爌肉飯」飄香超過50年老店，食尚玩家採訪過，燉煮到軟爛古早味辦桌爌肉飯令我

高雄市前鎮區吃。高雄美食｜前鎮區。「華喜爌肉飯」飄香超過50年老店，食尚玩家採訪過，燉煮到軟爛古早味辦桌爌肉飯令我

2024-07-26 13:30:11 樂天小高&樂天人生 人氣：25
share
窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2522篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：

華喜爌肉飯
phone07-7223233
place高雄市前鎮區瑞隆路469號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

位在瑞隆路上超大紅色扛棒很顯眼。

只要路過瑞隆路總被「華喜爌肉飯」的扛棒給吸引，今天來到前鎮區就順道前來品嚐，這間「華喜爌肉飯」是超過半世紀老字號小吃店，網路搜尋竟然有3612則評論獲得4.2顆星，可見在當地是無人不曉的小吃名店，小高今天前來第一個印象是，很大間透天厝跟超大紅色扛棒，料理台裡兩位老婦人正在忙碌中，其中一位負責撈起一塊塊爌肉，她會問爌肉是要肥的或是瘦的部位，小高我怕膽固醇會太高關係，退求其次，才選擇瘦肉部位來享用，小高品嚐覺得很美位定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

超寬敞透天雙店面環境整潔明亮，其中一間是料理廚房，另外一間開放式用餐空間。

外帶者就從料理台前依序來排隊點餐。

內用者請找到位子請至裡面排隊點餐。

這位長者手腳俐落撈起顧客想要爌肉，依店家歷史這位長者有可能是第一代。

室內用餐空間很寬敞又整潔。

牆面貼上價目表供客人點餐參考，餐點品項不多定價合理範圍內。

今天小高就選爌肉飯80元、虱目魚米粉羹45元及味噌湯15元等。

這碗是爌肉飯80元。

這爌肉飯會附上酸菜、薑片及荷包蛋等供搭配享用。

這碗爌肉飯很澎派定價80元很合理，米飯粒粒分明吸收滷汁開胃好吃

值得一提，這爌肉與傳統總鋪師辦桌爌肉香四，爌肉燉煮很入味軟爛不膩口好吃

這碗是虱目魚米粉羹45元。

這碗虱目魚羹與台南浮水魚羹很相似，這碗虱目魚羹份量足定價很合理。

這虱目魚羹勾芡濃度適中偏甜爽口好喝

這米粉吸飽羹湯很軟Ｑ真好吃。

這碗是味噌湯15元。

這碗味噌湯味道中規中矩而已。

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：華喜爌肉飯」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：華喜爌肉飯

地址：806高雄市前鎮區瑞隆路469號

營業時間：10:00–20:30

電話：07-722-3233

 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
    窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

    檢舉
    share
    chevron_left

    高雄市苓雅區吃。高雄美食｜苓雅區。「全心丼飯

    台南市中西區吃。台南市｜中西區。「豆尚中日式

    chevron_right
    推薦商品
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    keyboard_arrow_up