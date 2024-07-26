位在瑞隆路上超大紅色扛棒很顯眼。

只要路過瑞隆路總被「華喜爌肉飯」的扛棒給吸引，今天來到前鎮區就順道前來品嚐，這間「華喜爌肉飯」是超過半世紀老字號小吃店，網路搜尋竟然有3612則評論獲得4.2顆星，可見在當地是無人不曉的小吃名店，小高今天前來第一個印象是，很大間透天厝跟超大紅色扛棒，料理台裡兩位老婦人正在忙碌中，其中一位負責撈起一塊塊爌肉，她會問爌肉是要肥的或是瘦的部位，小高我怕膽固醇會太高關係，退求其次，才選擇瘦肉部位來享用，小高品嚐覺得很美位定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

超寬敞透天雙店面環境整潔明亮，其中一間是料理廚房，另外一間開放式用餐空間。

外帶者就從料理台前依序來排隊點餐。

內用者請找到位子請至裡面排隊點餐。

這位長者手腳俐落撈起顧客想要爌肉，依店家歷史這位長者有可能是第一代。

室內用餐空間很寬敞又整潔。

牆面貼上價目表供客人點餐參考，餐點品項不多定價合理範圍內。

今天小高就選爌肉飯80元、虱目魚米粉羹45元及味噌湯15元等。

這碗是爌肉飯80元。

這爌肉飯會附上酸菜、薑片及荷包蛋等供搭配享用。

這碗爌肉飯很澎派定價80元很合理，米飯粒粒分明吸收滷汁開胃好吃 。

值得一提，這爌肉與傳統總鋪師辦桌爌肉香四，爌肉燉煮很入味軟爛不膩口好吃 。

這碗是虱目魚米粉羹45元。

這碗虱目魚羹與台南浮水魚羹很相似，這碗虱目魚羹份量足定價很合理。

這虱目魚羹勾芡濃度適中偏甜爽口好喝 。

這米粉吸飽羹湯很軟Ｑ真好吃。

這碗是味噌湯15元。

這碗味噌湯味道中規中矩而已。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「華喜爌肉飯」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



檢視較大的地圖

店家資訊：華喜爌肉飯

地址：806高雄市前鎮區瑞隆路469號

營業時間：10:00–20:30

電話：07-722-3233

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com