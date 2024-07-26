板橋在地人激推的居酒屋，在google評價高達4.7顆星的【後樂園町日式大眾居食屋】，於近期插旗新店大坪林開分店啦！讓新店人又多了一個聚餐的好去處，雖然剛開幕沒多久，但生意已經相當火爆，我跟朋友到達時已經滿座，還好我們有訂位，所以要來用餐的朋友記得先訂位喔！

【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】提供的餐點種類很多元，有生魚片、壽司、串燒、鍋物、燒物、揚物......等等，口味都很不錯，而且價格平實親民，，營業時間到凌晨一點，是一間不折不扣的深夜食堂。

【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】位於新北市新店區北新路三段151號，鄰近新店矽谷科學園區，從捷運大坪林站 3 號出口過馬路步行約1分鐘就到了，可以說就在捷運出口的對面，交通十分便利。

距離十字路口並不遠，一眼就可以看到十分醒目的日式風格招牌。

店內環境舒適明亮，走的是日式簡約時尚風格，座位區分為兩人、四人、六人及吧台區，約可容納30多人。

店內有一整面牆是老闆特別請人以粉筆手繪的彩繪牆，相當吸睛！

開放式的廚房可以看到師傅精湛的料理手法，這一區主要是生魚片料理台及炭火烤台，上方掛著推薦的菜色，每一道都好想吃啊！

冰櫃裡是美食良伴的各式酒品及無酒精飲料，想喝什麼請店員幫忙拿。

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】菜單

【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】採掃QR CODE的方式點餐，方便快速。

【後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店】酒單

酒品可選擇類別不少，沙瓦、啤酒、清酒、水果酒、燒酎、威士忌，可以喝得很盡興。

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

Asahi生啤酒 130元

喝起來暢快爽口，跟居酒屋料理真的是絕配，每次一定都要來好幾杯。

現在有個平日限定的優惠活動，於七月開幕期間，每週一～週四只要來店內用餐，在Google 五星好評 / IG追蹤 / FB按讚或打卡並出示給服務人員，即可享有 Asahi生啤酒 50元/杯的優惠價（每人每日限二杯），只到月底，機會難得，大家把握幾會好好喝一下！

(禁止酒駕 • 未滿18請勿飲酒)

秘製毛豆（招待）

跟一般的調味不太一樣，問了老闆，是以黑胡椒、八角、糖及特調香料製作，吃起來開胃又涮嘴。

午魚一夜干 260元

午仔魚是店家自己挑選回來處理風乾的，是我很喜歡的一道菜，烤過的午仔魚，表皮焦香酥脆，裡面的肉質細嫩軟嫩，單吃就很美味，擠點金桔汁提味後更是好吃。

明太子馬鈴薯 120元

在其他居酒屋大都是明太子山藥，很少看到明太子配馬鈴薯的，沒想到炙燒後的香濃明太子搭上鬆軟的馬鈴薯意外的合拍，相較於山藥，我比較喜歡這樣的搭配。

炸牛蒡絲 110元

這是我每次去居酒屋必點的下酒菜，炸的金黃酥脆的牛蒡薄片，撒上黑芝麻，吃起來又香又涮嘴，絕對是下酒的好物。

炸蝦捲壽司 220元

將現炸的鮮蝦跟壽司料卷在一起，醋飯裡還有魚卵，大口咬下可以感受到多層次的口感，吃得到會嗶嗶啵啵的魚卵，酥脆的蝦子外層麵衣及主角新鮮Q彈的蝦子，而且份量真的蠻大的，不管是口感還是味道上，都是滿滿的享受和滿足。

炙燒干貝 140元

將生食級的干貝稍微炙燒，軟嫩帶點炙燒香氣，新鮮又富有彈性，口感飽滿鮮甜，吃起來很過癮。

剝皮辣椒卷 120元

精選五花豬肉，捲入花蓮特產剝皮辣椒，經過炭火燒烤後的五花肉多汁有嚼勁，搭配微辣的剝皮辣椒，口感柔嫩又超級對味。

雞肉串 120元

這雞肉是用雞腿肉來製作，肉質細嫩多汁，以炭火燒烤後，再灑上芝麻提香，吃起來非常juicy，師傅的烤功真的有水準。

鹽烤骰子牛 125元

牛肉是手工切塊醃漬的，經過師傅精湛的烤功燒烤後，吃起來肉質軟嫩有嚼勁，單吃就很好吃，搭配店家以鹽跟芝麻研磨成粉特製的芝麻鹽，讓整個風味更上一層樓。

櫻花蝦炒高麗菜 125元

高麗菜鮮甜脆口，再加上櫻花蝦煸炒後所釋放的鮮味使得高麗菜的味道更顯豐富，簡單又好吃。

炒咖哩烏龍麵 130元

Q彈有勁的烏龍麵，加上店家獨特的咖哩配方，搭配新鮮海鮮大火快炒，烏龍麵條完美裹上濃郁的咖哩，讓人忍不住一口接一口，喜歡日式咖哩的不要錯過！

後樂園町日式大眾居食屋-大坪林店

電話：02-8914-6225

地址：新北市新店區北新路三段151號

捷運資訊：台北捷運新店線 大坪林站 3 號出口 (步行約 1 分鐘)

營業時間： 週一 ~ 週日 17:30~01:00

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