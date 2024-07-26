南部的炎熱天氣，真是讓我又愛又恨，之前都會特地跑到嘉義市區吃冰，現在不用跑這麼遠啦～打貓冰果室到民雄插旗囉，而且不只賣好吃的雪花冰，還有非常有特色的創意鍋燒意麵、黑輪及炸物，冰的熱的一次吃齊，不用跑兩趟，店內還有免費湯品供應，熟食只限民雄店喔！

打貓冰果室民雄店 店家資訊

嘉義縣民雄鄉建國路二段57號

05 220 0822

Am1130-1930（無固定公休日）

打貓冰果室民雄店 粉絲頁

打貓冰果室在嘉義市已經很多年了，生意一直都很有口碑，這次到民雄展店，除了原有的飲品及冰品，還有民雄店限定的熟食喔，真是在地好夥伴，我們家就已經去過三四次了，雖然生意不錯，但店家的動作也很快。

除了內用之外，也有不少外帶客群，尤其特別的是半開放式的設計，廚房作業一覽無遺，也很方便讓外帶與內用客人取餐時做個區隔。

打貓冰果室民雄店 交通環境

民雄店位於建國路省道上，距離吳鳳科大步行只需2分鐘，開車前往店門口若沒有位子，可以再往嘉義市的方向前進，路邊應該不難找車位。這裡離民雄市區還有一小段距離，若是想走走逛逛，建議吃飽後往嘉義市前進，或是附近的民雄及頭橋工業區內，分別有酒廠、卡普秀觀光工廠以及玩具觀光工廠，都是不錯的景點。

打貓冰果室民雄店 菜單

前面有提到，民雄店有熟食也有冰品，可以像我們一樣，先點個鍋燒意麵及炸物，吃飽之後再去點冰品飲料，選擇非常多，絕對可以吃得非常開心。

在店內用餐還能享用免費味噌湯無限供應，很貼心吧，享受下午茶可以點炸物搭配味噌湯，然後再來個迷人的雪花冰！

*用餐時間為2024/05 *

打貓冰果室民雄店 菜色分享

∣靈魂蛋酥鍋燒－原味雞絲麵

哇～這是我第一次吃這麼大的蛋酥，而且還搭配鍋燒，果然是靈魂組合，炸得香酥脆，泡在鍋燒湯裡將湯汁吸得飽飽的，一口咬下口感很不一樣耶，沒泡到湯的部份很脆口，吸附湯汁的部份則是很濕潤，而且有濃濃蛋香，超好吃的，下次問問能不能單點，讓靈魂蛋酥加倍！

打貓鍋燒有四種湯頭可以挑選，原味、味噌、泡菜及起司，因為想試試蛋酥最原始的風味，所以選了原味，湯喝起來清爽順口，不會太重口味，裡頭還有青菜、肉片、竹輪與蛋，飽足感ok。

主食我選的是雞絲麵，吃起來覺得份量不少，有沒有人跟我一樣，對於雞絲麵那獨特的中藥香氣，有說不出的喜愛，但是雞絲麵會不斷吸收湯汁，吃的動作可不能太慢了。

∣蝦蝦鍋燒－起司意麵

Zia最愛起司口味的鍋燒，還沒上桌就一直問煮好了沒，起司的鹹香不會太過濃郁，把湯變得稠稠的，還滿香滑順口，而且這一碗有超大亮點，有沒有看到好多蝦蝦！

沒錯，這一碗就叫蝦蝦鍋燒，喜歡吃蝦的話，不用想，點這一碗就對了，湯頭口味一樣可以挑選，麵體也能挑意麵、雞絲麵、冬粉、科學麵及讚歧烏龍麵，其中烏龍麵需要加價$15，其他都不需要喔。

∣古早味黑輪

我覺得這是打貓民雄店的一大亮點，因為一般鍋燒店大多加賣炸物，這邊的熟食還有黑輪，而且還能挑選炸或煮兩種烹調方式，就像阿媽年代的路邊餐車一樣，冒著熱氣的黑輪，吃起來都是溫暖的古早味。

我們點了炸的黑輪、甜不辣、米血、小貢丸、百頁豆腐及煮蘿蔔，單隻售賣的方式，可以點好多樣一起吃，也不會覺得荷包失血，雖然這些黑輪是用炸的，但不會炸得太老，有些炸物吃起來太硬，而這裡不會，大人小孩都喜歡，吃鍋燒再加點黑輪來做搭配，也太讓人滿足啦！

黑輪都是現點現炸，偷偷瞧了一下開放式廚房，肉眼可見油的顏色挺清澈，真讓人放心，Zia推薦小貢丸給小朋友們，炸過後的小貢丸更Q彈，還帶一點酥香氣，下次要點兩串了，不然媽媽沒得吃～

在自助區有醬料可以取用，吃黑輪不加醬怎麼可以，不過給小朋友吃的，我們就沒有多加醬料，因為原味已經很好吃了，除了醬料也有椒鹽，撒上一些味道更豐富。

∣經典炸物

看這些價格不點滿一桌我就心癢癢，35元的炸鮮奶，我覺得好吃又划算，外表超酥，裡面軟潤香滑，濃濃的奶香，吃起來很像紅豆餅裡的那種奶香，推薦！

第一次來的時候現場有活動，評論即贈台式炸雞一份，這次我們自己點個大份的滿足一下，因為還有Zia所以沒有選川辣，點了椒鹽吃起來很像鹽酥雞的味道，拍起來感覺份量不多，但其實炸雞都還挺大塊的，最後還差點吃不下，幸好鍋燒只有點兩碗分食。

∣芒果雪花冰

還記得打貓是冰果室嗎？飽餐一頓後來碗冰品，大快朵頤讓幸福感達到最高點，打貓的冰品超多，除了自製雪花磚的雪花冰外，還有冰沙、冰棒與果汁甜點，真是琳瑯滿目，光是挑選就要選擇障礙一下，那我們就來個經典明星商品芒果雪花冰吧。

看看這芒果的份量，CP值真的是沒話說，超大塊的芒果香甜無比，還加上一顆香草冰淇淋，奶味十足的雪花冰，三者搭配就是神組合，再淋上芒果醬，誰說這不是一種享受呢，這一碗絕對夠兩個人分食，我們因為剛吃飽，所以是一家三口一起吃，份量剛剛好。

結語評價

打貓冰果室這次能到民雄展店我們家都超開心的，因為之前好幾次跑嘉義市，都因為找不到停車位，沒有吃成功，而且還推出了熟食，可以一次滿足我們吃鹹吃甜，鍋燒系列加上炸物，飯後還有甜點冰品，這真的是一大福音，像我們這種家裡有小孩的，在打貓可以吃得很開心。

嘉義縣民雄鄉建國路二段57號

05 220 0822

Am1130-1930（無固定公休日）

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