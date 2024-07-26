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【大安區甜點】東京巴黎甜點｜鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾｜金莎菠蘿蛋黃酥｜台北必吃甜點

2024-07-26 13:44:00 范范 人氣：49
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窩客好文

范范

發表篇數：818篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

東京巴黎甜點-大安門市
phone02-27000585
place台北市大安區復興南路二段212號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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之前吃過了東京巴黎甜點的蛋糕讓孩子一試就愛上，

這次趁著東京巴黎甜點大安店新開幕優惠，

就帶著孩子來搶優惠了，

東京巴黎甜點必買鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾，金莎菠蘿蛋黃酥是我覺得包裝很貴氣很討喜，

蠻適合中秋送禮的，

喜歡甜點的朋友可以就近買起來

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東京巴黎甜點位於科技大樓捷運站旁，約步行1分鐘的路程，

地理位置相當便利，

很適合公司一起訂下午茶

或是下班來這外帶甜點回家品嚐

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東京巴黎甜點開幕當天有好多優惠活動，

吸引了大批排隊人潮

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甜點櫃上的甜點每樣看起來都好好吃，

真想吃上一輪試試

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大安門市比較不一樣的是還有販售許多小點心，

像是小餅乾、小甜點之類的，

免冰好保存，

拿來當下午茶或是伴手禮都適合

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店內也有手作麵包，販售種類多元，

早餐、宵夜、下午茶、點心都能一次買齊

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當天老闆還現場示範維也納滿滿草莓蛋糕的製作方式，

在牛奶蛋糕上鋪上滿滿的法式布蕾餡，

原料使用法國鮮奶油、雞蛋、香草、牛奶，

無過多的添加，

是全家大小都適合的美味，

草莓真的鋪的超級滿的，

用料不手軟，非常真材實料

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完成後就像是這樣再切塊擺盤就完成了

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維也納滿滿草莓蛋糕

蛋糕體超級綿密且細緻，

法式布蕾餡增添整體的滑順度與口感，

超級香濃的，

草莓酸甜又多汁，

整體嚐起來不甜不膩口，

喜歡草莓的朋友吃這個就對了

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我們外帶了鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾、金莎菠蘿蛋黃酥回家，

金色的質感包裝，

真是讓人愛不釋手，

拿來送禮大方又體面

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鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾

蛋糕體相當的綿密且入口即化，

內餡帶有濃濃的起司奶油香，

細緻又濃郁的口感，

是讓人一試就愛上的好味道

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金莎菠蘿蛋黃酥

禮盒超級美，

包裝的是金莎一樣漂亮

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和一般蛋黃酥不一樣的是這款是使用菠蘿皮製作，

嚐起來特別的酥香，

裡面有飽滿的紅豆餡，

不會很甜膩，

蛋黃濕潤綿密又細緻，

整體嚐起來超級香濃，鹹鹹甜甜的，

好吃又不膩口，

非常推薦大家選購這款當中秋伴手禮

送禮大方又體面，

絕對會驚豔四方

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東京巴黎甜點每樣甜點都很精緻且真材實料，

拿來送禮自用都適合，

喜歡甜點的朋友，

絕對不能錯過這家喔~

店家資訊:
東京巴黎甜點-大安門市
地址 : 台北市大安區復興南路二段212號
(捷運：捷運文湖線科技大樓站，約步行1分鐘)
營業時間：08:00-21:30
電話: 02-2700-0585

東京巴黎甜點粉絲團

#大安區甜點 #東京巴黎甜點 #鎮店之寶 #巴黎燒燉布蕾 #金莎菠蘿蛋黃酥 #台北必吃甜點 #台北甜點 #台北下午茶 #台北美食 

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

范范部落格

范范LINE@:@098hmurg

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