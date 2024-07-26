之前吃過了東京巴黎甜點的蛋糕讓孩子一試就愛上，

這次趁著東京巴黎甜點大安店新開幕優惠，

就帶著孩子來搶優惠了，

東京巴黎甜點必買鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾，而金莎菠蘿蛋黃酥是我覺得包裝很貴氣很討喜，

蠻適合中秋送禮的，

喜歡甜點的朋友可以就近買起來

東京巴黎甜點位於科技大樓捷運站旁，約步行1分鐘的路程，

地理位置相當便利，

很適合公司一起訂下午茶，

或是下班來這外帶甜點回家品嚐

東京巴黎甜點開幕當天有好多優惠活動，

吸引了大批排隊人潮

甜點櫃上的甜點每樣看起來都好好吃，

真想吃上一輪試試

大安門市比較不一樣的是還有販售許多小點心，

像是小餅乾、小甜點之類的，

免冰好保存，

拿來當下午茶或是伴手禮都適合

店內也有手作麵包，販售種類多元，

早餐、宵夜、下午茶、點心都能一次買齊

當天老闆還現場示範維也納滿滿草莓蛋糕的製作方式，

在牛奶蛋糕上鋪上滿滿的法式布蕾餡，

原料使用法國鮮奶油、雞蛋、香草、牛奶，

無過多的添加，

是全家大小都適合的美味，

草莓真的鋪的超級滿的，

用料不手軟，非常真材實料

完成後就像是這樣再切塊擺盤就完成了

維也納滿滿草莓蛋糕

蛋糕體超級綿密且細緻，

法式布蕾餡增添整體的滑順度與口感，

超級香濃的，

草莓酸甜又多汁，

整體嚐起來不甜不膩口，

喜歡草莓的朋友吃這個就對了

我們外帶了鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾、金莎菠蘿蛋黃酥回家，

金色的質感包裝，

真是讓人愛不釋手，

拿來送禮大方又體面

鎮店之寶-巴黎燒燉布蕾

蛋糕體相當的綿密且入口即化，

內餡帶有濃濃的起司奶油香，

細緻又濃郁的口感，

是讓人一試就愛上的好味道

金莎菠蘿蛋黃酥

禮盒超級美，

包裝的是金莎一樣漂亮

和一般蛋黃酥不一樣的是這款是使用菠蘿皮製作， 嚐起來特別的酥香， 裡面有飽滿的紅豆餡， 不會很甜膩， 蛋黃濕潤綿密又細緻， 整體嚐起來超級香濃，鹹鹹甜甜的， 好吃又不膩口， 非常推薦大家選購這款當中秋伴手禮， 送禮大方又體面， 絕對會驚豔四方

東京巴黎甜點每樣甜點都很精緻且真材實料，

拿來送禮自用都適合，

喜歡甜點的朋友，

絕對不能錯過這家喔~

店家資訊:

東京巴黎甜點-大安門市

地址 : 台北市大安區復興南路二段212號

(捷運：捷運文湖線科技大樓站，約步行1分鐘)

營業時間：08:00-21:30

電話: 02-2700-0585

東京巴黎甜點粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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