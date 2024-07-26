Wing向來愛吃酸酸辣辣的泰式料理，尤其炎夏吃更開胃，這次趁著回娘家時，
一家三口找了間媲美網美咖啡廳裝潢的泰式餐廳【泰食館 Luv2eat THAI】用餐，
地點就位在新北中和捷運永安市場站及4號公園週邊，
店內提供各式正宗泰式料理，精緻美味，吸引不少約會及家庭聚餐客層，
搭配高雅有氛圍的泰式網美風環境，讓吃泰國菜也能兼具視覺與味覺的享受。
【泰食館 Luv2eat THAI】從捷運永安市場站步行約2分鐘左右，
左依4號公園大片綠地，右傍永安市場站，週邊環境便利，
簡潔的綠色門面，低調中帶有沈穩高雅質感。
座位有可容納4人的沙發座區，也有一般半沙發座位區，
另有提供多人圓桌可供家庭聚餐或朋友聚會，
佐以各式燈飾及掛飾裝潢，呈現了整體環境的高雅時尚感。
MENU，主打正宗泰式料理，店內提供了主廚經典菜、涼拌‧開胃菜、泰式咖哩、
烤物‧炸物、清蒸‧湯品、炒物‧蔬菜、主食、素食、甜點、飲料等餐點，
詳細菜單請參考→官方menu。
平日有提供超值的商業午餐，平日來【泰食館 Luv2eat THAI】用餐更划算喔！
不知怎麼選的，店內也有提供2-4人搭配好的套餐菜單可供參考，
另外，店內用餐滿意，也可以隨手帶幾包「泰式即時包」回家享用，
料理包有多種口味，依口味不同1盒各有1至2入，任選3盒1000元，
在家加熱後即能品嚐泰式主廚料理喔！
很快陸續送上我們點的人氣泰國料理，擺滿一桌極為誘人口舌！
白飯以人頭計，每人酌收30元，吃完可以再續，泰國米吃來Ｑ彈有嚼勁。
【蝦醬空心菜】NT170
經典必點的泰式蔬食，可選清炒或辣炒，我們選了清炒，
空心菜新鮮脆嫩，清炒後帶有油亮色澤，加入鹹香的蝦醬拌炒更是提升了豐富口感，
若敢吃辣的人也可以選辣炒更夠味！
【涼拌牛肉】NT240
鮮嫩的牛肉片搭配洋蔥、芹菜、蕃茄、小黃瓜等鮮蔬及特製醬汁涼拌，
嚐來清爽可口，帶點微微辣度很開胃。
【打拋豬】NT230
打拋豬也是我們常點的泰式料理之一，我家兒子尤其愛吃，
使用大量豬絞肉，搭配小蕃茄、洋蔥、打拋葉等快炒。
打拋豬鹹香夠味，拌著白飯一同入口好對味，是白飯殺手，
光這道兒子就配了兩盤的飯，可見有多好吃。
【月亮蝦餅】NT300
可以看到月亮蝦餅每片都好厚實啊！使用100%純蝦泥製作，附上特製沾醬。
月亮蝦餅饀料用料實在， 外層酥脆，內饀Q彈嫩口，
一入口就能感受到滿滿的蝦泥鮮甜味，酥嫩可口不油膩，
單吃原味就很好吃了，沾點醬更是提升蝦餅的美味，讓人吮指回味。
【黃咖哩蛋燒大蝦(附越南軟法)】NT450
黃咖哩蛋燒大蝦，附上越南軟法，整道份量十足，賣相頗為吸引人。
大尾鮮蝦毫不手軟的放了好幾隻，有事先劃開背殼方便食用，蝦肉嚐來Q彈鮮甜。
黃咖哩口感溫醇具香氣，配白飯吃也很速配，
將咖哩大蝦抹在鬆軟Ｑ彈的軟法上吃更添美味滋味。
今日品嚐【泰食館 Luv2eat THAI】的正宗泰式料理讓我們吃得飽足而歸，
服務客氣有禮，送餐速度適中，加上高雅舒適的環境很適合約會或家庭聚餐，
是會讓人想再度拜訪的精緻美味泰式餐廳。
看看我的IG泰食館影片→REELS
【泰食館 Luv2eat THAI】
地址：新北市中和區中和路378巷14弄1號（捷運-永安市場站 步行2分鐘）
電話：（02）2920-6366
營業時間：11:00～15:00，17:00～22:30
FB粉絲專頁：泰食館Luv2eat Thai
Google商家：泰食館Luv2eat Thai
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