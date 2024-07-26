Wing向來愛吃酸酸辣辣的泰式料理，尤其炎夏吃更開胃，這次趁著回娘家時，

一家三口找了間媲美網美咖啡廳裝潢的泰式餐廳【泰食館 Luv2eat THAI】用餐，

地點就位在新北中和捷運永安市場站及4號公園週邊，

店內提供各式正宗泰式料理，精緻美味，吸引不少約會及家庭聚餐客層，

搭配高雅有氛圍的泰式網美風環境，讓吃泰國菜也能兼具視覺與味覺的享受。

【泰食館 Luv2eat THAI】從捷運永安市場站步行約2分鐘左右，

左依4號公園大片綠地，右傍永安市場站，週邊環境便利，

簡潔的綠色門面，低調中帶有沈穩高雅質感。

座位有可容納4人的沙發座區，也有一般半沙發座位區，

另有提供多人圓桌可供家庭聚餐或朋友聚會，

佐以各式燈飾及掛飾裝潢，呈現了整體環境的高雅時尚感。

MENU，主打正宗泰式料理，店內提供了主廚經典菜、涼拌‧開胃菜、泰式咖哩、

烤物‧炸物、清蒸‧湯品、炒物‧蔬菜、主食、素食、甜點、飲料等餐點，

詳細菜單請參考→官方menu。

平日有提供超值的商業午餐，平日來【泰食館 Luv2eat THAI】用餐更划算喔！

不知怎麼選的，店內也有提供2-4人搭配好的套餐菜單可供參考，

另外，店內用餐滿意，也可以隨手帶幾包「泰式即時包」回家享用，

料理包有多種口味，依口味不同1盒各有1至2入， 任選3盒1000元 ，

在家加熱後即能品嚐泰式主廚料理喔！

很快陸續送上我們點的人氣泰國料理，擺滿一桌極為誘人口舌！

白飯以人頭計，每人酌收30元，吃完可以再續，泰國米吃來Ｑ彈有嚼勁。

【蝦醬空心菜】NT170

經典必點的泰式蔬食，可選清炒或辣炒，我們選了清炒，

空心菜新鮮脆嫩，清炒後帶有油亮色澤，加入鹹香的蝦醬拌炒更是提升了豐富口感，

若敢吃辣的人也可以選辣炒更夠味！

【涼拌牛肉】NT240

鮮嫩的牛肉片搭配洋蔥、芹菜、蕃茄、小黃瓜等鮮蔬及特製醬汁涼拌，

嚐來清爽可口，帶點微微辣度很開胃。

【打拋豬】NT230

打拋豬也是我們常點的泰式料理之一，我家兒子尤其愛吃，

使用大量豬絞肉，搭配小蕃茄、洋蔥、打拋葉等快炒。

打拋豬鹹香夠味，拌著白飯一同入口好對味，是白飯殺手，

光這道兒子就配了兩盤的飯，可見有多好吃。

【月亮蝦餅】NT300

可以看到月亮蝦餅每片都好厚實啊！使用100%純蝦泥製作，附上特製沾醬。

月亮蝦餅饀料用料實在， 外層酥脆，內饀Q彈嫩口，

一入口就能感受到滿滿的蝦泥鮮甜味，酥嫩可口不油膩，

單吃原味就很好吃了，沾點醬更是提升蝦餅的美味，讓人吮指回味。

【黃咖哩蛋燒大蝦(附越南軟法)】NT450

黃咖哩蛋燒大蝦，附上越南軟法，整道份量十足，賣相頗為吸引人。

大尾鮮蝦毫不手軟的放了好幾隻，有事先劃開背殼方便食用，蝦肉嚐來Q彈鮮甜。

黃咖哩口感溫醇具香氣，配白飯吃也很速配，

將咖哩大蝦抹在鬆軟Ｑ彈的軟法上吃更添美味滋味。

今日品嚐【泰食館 Luv2eat THAI】的正宗泰式料理讓我們吃得飽足而歸，

服務客氣有禮，送餐速度適中，加上高雅舒適的環境很適合約會或家庭聚餐，

是會讓人想再度拜訪的精緻美味泰式餐廳。

看看我的IG泰食館影片→REELS

【泰食館 Luv2eat THAI】

地址：新北市中和區中和路378巷14弄1號（捷運-永安市場站 步行2分鐘）

電話：（02）2920-6366

營業時間：11:00～15:00，17:00～22:30

FB粉絲專頁：泰食館Luv2eat Thai

IG：luv2eat_thai.tw

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