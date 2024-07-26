為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 泰式網美餐廳推薦，泰食館 Luv2eat THAI，中和美食推薦，新北正宗泰式料理，永安市場泰式餐廳，中和約會餐廳，中和家庭聚餐推薦。

泰式網美餐廳推薦，泰食館 Luv2eat THAI，中和美食推薦，新北正宗泰式料理，永安市場泰式餐廳，中和約會餐廳，中和家庭聚餐推薦。

2024-07-26 14:16:00 Wing Tsay 人氣：27
share
邀約
窩客好文

Wing Tsay

發表篇數：451篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

咖啡戶泰食館
phone02-29206366
place新北市中和區中和路378巷14弄1號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

 

泰式網美餐廳推薦，泰食館 Luv2eat THAI，中和美食

 

Wing向來愛吃酸酸辣辣的泰式料理，尤其炎夏吃更開胃，這次趁著回娘家時，

一家三口找了間媲美網美咖啡廳裝潢的泰式餐廳泰食館 Luv2eat THAI用餐，

地點就位在新北中和捷運永安市場站及4號公園週邊，

店內提供各式正宗泰式料理，精緻美味，吸引不少約會及家庭聚餐客層，

搭配高雅有氛圍的泰式網美風環境，讓吃泰國菜也能兼具視覺與味覺的享受。

 

 

泰食館

泰食館 Luv2eat THAI從捷運永安市場站步行約2分鐘左右，

左依4號公園大片綠地，右傍永安市場站，週邊環境便利，

簡潔的綠色門面，低調中帶有沈穩高雅質感。

 

 

泰食館

泰式網美餐廳推薦，泰食館 Luv2eat THAI，中和美食

泰式網美餐廳推薦，泰食館 Luv2eat THAI，中和美食

泰食館

泰食館

泰食館

泰食館

座位有可容納4人的沙發座區，也有一般半沙發座位區，

另有提供多人圓桌可供家庭聚餐或朋友聚會，

佐以各式燈飾及掛飾裝潢，呈現了整體環境的高雅時尚感。

 

 

泰食館

泰食館

泰食館

泰食館

泰食館

泰食館

泰食館

MENU，主打正宗泰式料理，店內提供了主廚經典菜、涼拌‧開胃菜、泰式咖哩、

烤物‧炸物、清蒸‧湯品、炒物‧蔬菜、主食、素食、甜點、飲料等餐點，

詳細菜單請參考→官方menu

 

 

泰食館

平日有提供超值的商業午餐，平日來泰食館 Luv2eat THAI用餐更划算喔！

 

 

泰食館

泰食館

泰食館

不知怎麼選的，店內也有提供2-4人搭配好的套餐菜單可供參考，

另外，店內用餐滿意，也可以隨手帶幾包「泰式即時包」回家享用，

料理包有多種口味，依口味不同1盒各有1至2入，任選3盒1000元

在家加熱後即能品嚐泰式主廚料理喔！

 

 

泰食館

很快陸續送上我們點的人氣泰國料理，擺滿一桌極為誘人口舌！

 

 

泰食館

泰食館

白飯以人頭計，每人酌收30元，吃完可以再續，泰國米吃來Ｑ彈有嚼勁。

 

 

泰食館

泰食館

蝦醬空心菜】NT170

經典必點的泰式蔬食，可選清炒或辣炒，我們選了清炒，

空心菜新鮮脆嫩，清炒後帶有油亮色澤，加入鹹香的蝦醬拌炒更是提升了豐富口感，

若敢吃辣的人也可以選辣炒更夠味！

 

 

泰食館

泰食館

泰食館

【涼拌牛肉】NT240

鮮嫩的牛肉片搭配洋蔥、芹菜、蕃茄、小黃瓜等鮮蔬及特製醬汁涼拌，

嚐來清爽可口，帶點微微辣度很開胃。

 

 

泰食館

【打拋豬】NT230

打拋豬也是我們常點的泰式料理之一，我家兒子尤其愛吃，

使用大量豬絞肉，搭配小蕃茄、洋蔥、打拋葉等快炒。

 

 

泰食館

泰食館

打拋豬鹹香夠味，拌著白飯一同入口好對味，是白飯殺手，

光這道兒子就配了兩盤的飯，可見有多好吃。

 

 

泰式網美餐廳推薦，泰食館 Luv2eat THAI，中和美食

泰式網美餐廳推薦，泰食館 Luv2eat THAI，中和美食

【月亮蝦餅】NT300

可以看到月亮蝦餅每片都好厚實啊！使用100%純蝦泥製作，附上特製沾醬。

 

 

泰食館

泰食館

月亮蝦餅饀料用料實在， 外層酥脆，內饀Q彈嫩口，

一入口就能感受到滿滿的蝦泥鮮甜味，酥嫩可口不油膩，

單吃原味就很好吃了，沾點醬更是提升蝦餅的美味，讓人吮指回味。

 

 

泰食館

泰食館

泰食館

黃咖哩蛋燒大蝦(附越南軟法)】NT450

黃咖哩蛋燒大蝦，附上越南軟法，整道份量十足，賣相頗為吸引人。

 

 

泰食館

泰食館

大尾鮮蝦毫不手軟的放了好幾隻，有事先劃開背殼方便食用，蝦肉嚐來Q彈鮮甜。

 

 

 

泰食館

黃咖哩口感溫醇具香氣，配白飯吃也很速配，

將咖哩大蝦抹在鬆軟Ｑ彈的軟法上吃更添美味滋味。

 

 

泰式網美餐廳推薦，泰食館 Luv2eat THAI，中和美食

泰式網美餐廳推薦，泰食館 Luv2eat THAI，中和美食

今日品嚐泰食館 Luv2eat THAI的正宗泰式料理讓我們吃得飽足而歸，

服務客氣有禮，送餐速度適中，加上高雅舒適的環境很適合約會或家庭聚餐，

是會讓人想再度拜訪的精緻美味泰式餐廳。

 

 

看看我的IG泰食館影片→REELS

 

 

泰食館

泰食館 Luv2eat THAI

地址：新北市中和區中和路378巷14弄1號（捷運-永安市場站 步行2分鐘）

電話：（02）2920-6366

營業時間：11:00～15:00，17:00～22:30
FB粉絲專頁：泰食館Luv2eat Thai

IGluv2eat_thai.tw

Google商家：泰食館Luv2eat Thai

 

歡迎動手點個讚，好人一生平安大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭，感激不盡大同區火鍋，謝謝一鍋，打卡送肉，牛奶起司鍋，鮮切蕃茄鍋，家庭!!   

     

 

文章標籤
泰食館 Luv2eat THAI 泰食館 Luv2eat THAI評價 泰食館 Luv2eat THAI好吃嗎 永安市場泰式餐廳 中和泰式餐廳推薦 新北泰式料理推薦 新北正宗泰式料理 中和約會餐廳推薦 中和聚會餐廳推薦 中和家庭聚餐推薦 中和食記推薦 中和必吃泰國菜 泰式網美餐廳推薦
創作者介紹
創作者 wing 的頭像
wing

wing的自助行腳趴趴GO!




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

爆走系酸菜魚，築間酸菜魚永和店，總長酸菜魚，
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up