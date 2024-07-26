最近台中北屯的東光國小附近，新開了一間超夢幻，讓人彷彿置身南法莊園的早午餐「日月鄉村廚房 lune • soleil」，我們因為上次在對面千萬等級裝潢的昌盛茶堂喝茶，才發現這間奇妙的餐廳，直到這次走進來，才發現這裡真的超夢幻超美！重點東西也非常非常好吃，馬上收進口袋名單！

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日月鄉村廚房的起源

這家店的店名叫做「台中美食／日月鄉村廚房 lune • soleil」，老闆娘是學設計的，因為喜歡法國的浪漫，以前也曾夢想去法國留學，因緣際會下才開了這間有滿滿「南法風情」的浪漫早午餐。

菜單上寫明了這間店的取名原因，「普羅旺斯的陽光、風景、美食與文化，讓人感到溫暖，又被稱為忘憂南法。」白天的「日」光與夜晚的「月」光，店名中的日月正是為了與南法連結，希望把這份溫暖融入餐點中，讓客人如同置身在小南法中，忘卻煩惱，幸福地用餐。

店內用餐環境

外觀看似簡潔優雅的日月鄉村廚房，雖然地處有一點點偏遠，但內部裝潢卻有滿滿的南法鄉村風情。

從一樓到二樓的每一個角落都精心布置，讓人一走進去就感受到濃厚的歐式氛圍。坐在這裡用餐，彷彿置身於普羅旺斯的小村莊，享受著陽光和美食的洗禮。

菜單

點餐的話要用桌上的QR CODE立牌。

雙拼四選二－$470

這道菜可以在酪梨優格水波蛋、伊比利火腿起司、香蒜奶油醬鮮蝦、班尼狄克燻鮭魚四項選兩種。

我們這次點了伊比利火腿起司與香蒜奶油醬鮮蝦。

伊比利火腿起司

由生食火腿、水波蛋、起司、芝麻菜與綠捲生菜組成。火腿的鹹香搭配起司的濃郁，再加上水波蛋的滑嫩與生菜的清爽，每一口都充滿層次感。

香蒜奶油醬鮮蝦

使用鮮蝦、水波蛋、特製奶油與綠捲生菜組成。鮮蝦的新鮮與奶油醬的香氣完美結合，口感豐富而細膩。

歐非葡萄酒慢燉牛－$440

這道菜的組成包括日月燉煮牛肋條、奶油馬鈴薯泥、酥炸洋蔥絲、綠捲生菜與船型堡。

牛肋條經過慢燉，肉質非常軟嫩，但更讓我驚豔的是它們的馬鈴薯泥，根本就是高級牛排館的馬鈴薯泥，入口即化，搭配船型堡超讚！絕對值得一試！

國王蛋糕－$280

這款新鮮手作蛋糕每日限量，口味當日限定。我們這次吃到的是水果千層蛋糕，有火龍果、奇異果、芒果等夏季水果，雖然因為我們太早點餐也吃得很趕（必須提早離開），老闆娘再三道歉，裡面的奶油還沒有完全定型，但依然很美味唷！每一層酥皮都充滿了奶油的香氣，入口即化的口感令人難忘。

紅葉奶茶－$150

香醇的紅葉奶茶，茶香與奶香交織，入口順滑，甜度適中，是午後的完美搭配。

法式水果冰茶－$180

清新的水果冰茶，果香濃郁，冰涼解渴，特別適合炎熱的夏日品嚐。

他們家連普通的水杯都美到炸！Hen～想帶回家XD。

總結

日月鄉村廚房 lune • soleil以其獨特的南法鄉村風情和精緻的美食，讓每位來訪的客人都能感受到普羅旺斯的溫暖與幸福。無論是早餐、午餐還是甜點，每一道菜品都充滿了用心與創意。來到這裡，不僅是一次味蕾的享受，更是一場心靈的饗宴。若是有經過東光國小附近，不妨來日月鄉村廚房享受一頓美味又愜意的餐點吧！

店家資訊