位在大勇街上可愛Q版人物扛棒超顯眼。

全家人每天都因工作忙碌無法開伙，導致一天三餐都變成外食一族，網路搜尋發現這間「豆尚中日式定食」評價好，才專程前來外帶便當與各位分享，觀察店家臉書得知，「豆尚中日式定食」是開幕3年多日式定食店家，當初是走內用日式定食餐食為主，發展今卻變成一間專賣外帶便當，是之前疫情的影像導致後遺症吧！今天前來發現店家外帶便當生意不錯，重點是，很重視便當給顧客視覺感受，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。

室內用餐空間不大環境整潔舒服，店裡有裝設冷氣供客人舒適用餐，小高觀察大部分顧客都選擇外帶服務。

大門旁有設置點餐與結帳櫃檯，檯面上有放置叫鈴按鈕供使用，假如服務台沒有人就按下此鈕。

櫃檯上有放置護貝菜單供客人點餐參考，菜單上有附上照片供客人觀看，這菜單便當品項很多定價合理範圍。

今天小高就選元氣炸豬排80元、糖醋雞腿90元及椒麻雞腿100元等。

這便當使用品質較好的餐盒來裝盛，便當有三樣配菜是由店家調配。

這是糖醋雞腿90元。

這三樣配菜口感很家常爽口真好吃。

這糖醋雞腿份量足每粒都很大顆，底下白飯份量足很軟Ｑ真好吃。

酸甜滋味雞腿肉很紮實開胃好吃 。

這是元氣炸豬排80元。

便當三樣配菜都是一樣的。

這豬排偏薄些裹上麵包粉高溫油炸。

這豬排超酥脆肉質紮實還不錯吃。

這是椒麻雞腿100元，這椒麻雞有附上麻辣醬汁供霑食。

這雞腿肉霑上麻辣醬汁確實很道地真好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「豆尚中日式定食」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。



檢視較大的地圖

店家資訊：豆尚中日式定食

住址：700台南市中西區大勇街73號

營業時間：11:00–13:30, 17:00–20:30（週日、一公休）

電話：06-222-9775

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用