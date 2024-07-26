又要帶大家來吃火鍋啦!! 桃園火鍋店真的超級多，現在我吃火鍋都會找有蔬菜自助吧的，吃起來比較過癮

所以今天來吃一家一樣有蔬菜自助吧，從一樓看起來有點神祕的火鍋店【福柒涮涮鍋】

【福柒涮涮鍋】桃園藝文店

店址: 桃園區大興西路一段255號

營業時間: 11:30-20:30 ( 週三公休 )

電話: 03-3587878

停車:有附設停車場在店旁邊喔! (麥當勞正對面，汽機車都可以停)

這真是一家看起來很神秘的火鍋店，除了招牌從外觀根本看不出是家火鍋店

走進去一樓也沒有看到桌椅，只有接待的櫃台跟寬闊的空間

旁邊有看到個洗手台，爆米花跟冰淇淋，不知道是不是給候位的朋友享用的

跟櫃台人員報到完成之後就可以上三樓準備開吃火鍋囉!!

店內走的是深色調的質感風，座位也相當寬敞

桌上的餐具也都很有質感喔!

入座之後會有一份紙本菜單，不過也是採掃碼點餐喔!

沒錯!就是掃桌角的這個碼喔!

跟大家分享一下紙本菜單內容，第一件事就是選湯頭

還蠻多選擇的喔!後面是湯頭的價錢

第二個步驟請選主餐肉品要吃什麼

也可以選一些特別的風味鍋

最後記得選一杯手搖飲喔!! 點超過40元的就補差價囉!

這個飲料菜單有點厲害，不知道是火鍋店還是飲料店了! 而且點餐系統上也都可以選甜度冰熱喔

好啦!菜單看完我們來看看自助吧的部份吧!

青菜跟火鍋料的部份通通有，種類蠻多的，算是很有誠意喔!

醬料吧也是各式各樣，上面也有幾種推薦的搭配方式可以參考

甜點櫃的部份有提供手作豆花跟奶酪，還有黑糖水，蠻特別的

旁邊還有一些配料可以增添風味 ，有黃豆粉有花生粉有OREO餅乾

也有提供霜淇淋喔!

接著來看看我今天點的【石頭鍋】，聽說以前是桌邊現炒，直接香味滿桌那種

現在是直接送上來，也是蠻香的啦!

下方是我點的小肥牛，是最便宜的牛肉選擇( 我小資女沒辦法 )，吃起來也還ok! 反正重點我是來吃菜的

菜跟肉都放進去之後就變得好豐盛! 立刻動筷子吃起來!!

再配上一杯自己選的手搖飲! 開心!

這次的用餐體驗還不錯! 會列入再訪的火鍋名單!

跟大家分享!!