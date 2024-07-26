花蓮景點咖啡廳推薦這家浪慢咖啡，浪慢咖啡是近期花蓮非常夯的咖啡廳，最大的賣點就是他位於海境第一排，而且還是寵物友善餐廳，有若大的草地可以供毛孩們嬉戲，然後一望無際的遼闊海景，喝咖啡看海景吹著徐徐海風，超級舒服啦！

浪慢咖啡｜交通方式、停車資訊

浪慢咖啡位在台11線上，距離遠雄海洋公園不遠，車子可以停到路旁，不過招牌真的有點低調，加上常常會有車會擋住，開車常常會錯過，反正就認這台藍色的小麵包車就對了

癮君子注意，不要在這邊抽菸喲，有監視器盯著你，然後從這小門後進去還要走一段路才會到餐廳本體，蜿蜒的小路像在迷宮裡探險似的

浪慢咖啡｜用餐規定

在進入咖啡廳前可以先看一下用餐的規定，首先是帶位入場，請先詢問工作人員，工作人員會安排座位，然後低消是一個人點一樣東西，有位置才可以點餐，請勿攜帶外食，用餐時間真的蠻長的竟然有三個小時！用餐是採自助式，自取自收

浪慢咖啡｜菜單

浪慢咖啡低消是一人點一份餐點，看你要點飲料或是甜點、炸物都可以，飲料最便宜只要90元，餐點均價也約在百元，老實說以這樣的景觀咖啡廳真的算是非常便宜啦，重點點個飲料可以坐三小時是要去哪裡找！？

浪慢咖啡｜用餐環境

浪慢咖啡有分室內跟室外的用餐區，室內用餐區位置不多，但有冷氣所以蠻受歡迎的，餐點也都是在這邊製作

出了室內用區，靠近內側也有一排座位區，可以遠眺海景，但會被一些樹擋住，既然要坐戶外區，就往下走，還有風景更好的唷

第二層的戶外用餐區，這裡是比較大桌的區域，也都有陽傘可以遮陽，不少熟門熟路的老客人還會自備電風扇，真的有夠聰明的，從這裡就可以看到視野遼闊的海景，而且完全沒有遮蔽物，超美的ㄅ

最棒的位置就是這五個陽傘的位置！是面海的躺椅，正海景第一排，藍天綠地一網無際的藍色太平洋，光是看這片就值了啦！

浪慢咖啡還設置很多適合拍網美照的裝置藝術，像是鞦韆、浪漫站牌等等，但最美的還是藍天白雲海景啦！天氣好怎麼拍都非常漂亮

飲料我們點了西西里咖啡跟熱帶水果茶，便宜歸便宜，但口味完全沒有馬虎ㄟ，西西里咖啡喝起來帶有檸檬的香氣，咖啡香也很足，熱帶水果茶裡面放有不少新鮮水果丁，可以邊喝茶邊吃水果蠻棒的

浪慢咖啡確實非常漂亮，尤其是彷彿無邊際的海景，真的很少地方有這樣的景緻，但老實說，雖說用餐時間三小時，但如果是夏天室外的座位，不要說三小時了，大概一個小時就受不太住了，不過衝著這海景，浪慢咖啡很適合當作休息看風景的中繼景點唷

浪慢咖啡

地址：花蓮縣壽豐鄉大橋24-2號

電話：無

營業時間：11:00–18:00（週六日到19:00）

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