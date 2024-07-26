嘉義甜點、愛玉粉圓冰推薦這家光華愛玉，嘉義的夏天天氣炎熱，每當夏天來臨，來嘉義總是忍不住要吃碗冰涼的冰品來消暑，首推位於光華路上的「光華愛玉」，在地營業超過50年的老店，這裡的愛玉、粉圓、豆花等冰品，便宜份量又多，成為不少老嘉義人從小吃到大的冰品首選之一

光華愛玉｜交通方式、停車資訊

光華愛玉位在嘉義市東區光華路上，但其實本身沒有店名招牌，因為就在光華路上，所以大家才會叫他們光華愛玉，店面就是很簡樸的那種冰店，菜單招牌、店面陳設都看的出來歷史痕跡，而且生意真的很好，不少人上門外帶都是15~20杯這樣

內用區也是常常人潮洶湧，但對比之下在地人來外帶的比例還比較高，用餐區有點半戶外的感覺，沒有冷氣就是幾隻電風扇在吹，反正大家都是吃個愛玉、粉圓就走，不用太舒適也沒關係

光華愛玉｜菜單

光華愛玉除了主打的愛玉、粉圓外，也有賣豆花，店裡的冰量和甜度都可以調整，跟手搖店一樣蠻酷的，然後價位真的有夠便宜，大概就是35元上下，難怪大家這麼喜歡來這呷涼ㄟ

點好冰後店員久開始裝冰，速度真的是有夠快，外帶是用杯裝的，內用是用碗裝的，外帶杯感覺就喝手搖飲的概念，粗吸管一插直接可以喝，雖然賣的都是銅板價，但用料可是非常紮實，全部都是自己做的

光華愛玉｜檸檬愛玉粉圓、粉圓冰

我們點了檸檬愛玉粉圓、粉圓冰，這樣好像不到80元，而且是大碗公裝，晶瑩剔透的粉圓看起來格外消暑

基本的粉圓冰，呈現琥珀色澤，我們點微糖微冰，粉圓本身就有甜，點微糖剛好，而且南部的甜身為北部人的我們正常甜不敢領教，糖水有紅糖的香氣，冰冰涼涼加上滑Ｑ的粉圓，涮嘴！

檸檬愛玉粉圓，檸檬加愛玉的組合基本上屆是天作之合，在愛玉上還可以看到檸檬果肉，酸甜的味道令人透心涼。這裡的愛玉全都是使用阿里山的野生愛玉製成，口感既滑順又帶點脆度，粉圓則是軟Ｑ有彈性，讓人每一口都感受到夏日的清爽

光華愛玉自1965年開業至今已經是嘉義半個世紀以來的經典美食，在這裡你可以品嚐到愛玉、豆花等甜湯，配料還可以隨心所欲地搭配，價位也非常親民，下次來嘉義遊玩時，千萬不要錯過這家老字號的冰品店唷！

光華愛玉

地址：嘉義市東區光華路47號

電話：05 223 4303

營業時間： 09:00–00:00（週一公休）、

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