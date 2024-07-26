天母美食推薦這家藏王極上鍋物-天母店，藏王極上鍋物基本上在桃園應該算是稱霸桃園鍋物界了，想到頂級鍋物第一個想到的就是藏王極上鍋物，終於揮軍北上，藏王極上鍋物-天母店一開幕就直接躍升天母鍋物的首席地位，不誇張，它連平日中午都可以客滿還要候位，真的是蠻扯的，難怪可以稱是全台最強肉品火鍋

藏王極上鍋物-天母店|交通方式&停車資訊

藏王極上鍋物-天母店就在天母大葉高島屋的三樓，開車的朋友直接停到停車場就可以了，強烈建議要來藏王極上鍋物-天母店最好先事先訂位，它們家生意真的好到一個很誇張，我今天是平日晚上的八點左右來，門口竟然還有人在候位！

走進去藏王極上鍋物-天母店，裝潢相當有質感，帶點奢華的日式風格，桌位也很大，桌距也很寬敞，座位數蠻多的，即使早就過了用餐時間，藏王極上鍋物-天母店還是一整個爆滿狀態…諾大的用餐空間坐得滿滿的人

藏王極上鍋物-天母店|自助區

藏王極上鍋物-天母店內用區的飲料選擇超多樣冰沙、泰式奶茶、雀巢檸檬茶、烏梅汁、咖啡等等，可樂雪碧等都是罐裝提供，全部都是無限量暢飲，醬料有豆腐乳、泰式酸辣醬、胡麻醬、特製辣醬、鎮江醋、山葵美乃滋、五味醬、蒜蓉醬、橙醋醬、水果醋、柚子醬油，可以隨自己喜好自由搭配，對了，咖啡豆還是用星巴克的，成本超粗啦

藏王極上鍋物-天母店|菜單&價目表

藏王極上鍋物菜單提供給大家，藏王菜單真的很多，來藏王首推就是吃他的日本A5和牛跟海鮮，尤其是日本A5和牛基本上應該沒幾家能跟藏王拼場的，有全台肉品最強火鍋之稱，另外三不五時還有優惠活動推出，65歲長者內用享專屬優惠『極品鱸魚鍋』８5折 。壽星活動：當月壽星享日本和牛鍋系列88折，四人以上同行再贈神肉蛋糕一顆。

藏王極上鍋物-天母店|極上日本A5和牛牛魔王、頂級龍蝦軍團、極品鱸魚鍋

今天直接點了極上日本A5和牛牛魔王、頂級龍蝦軍團、極品鱸魚鍋！準備來爆吃一波～

藏王像菜園的菜盤也相當澎湃，蔬菜也都有嚴選過，菜盤跟菇盤算一份，如果不想吃那麼多菜，菜盤也可以更換台灣梅花豬、安格斯prime嫩肩里肌牛肉、日本帶殼牡蠣、鮮蝦一份、蛤蠣一份可以擇一更換

附餐也有很多，手工麵我是每次來都點，用天然蔬果做的無鹽寶寶蔬果麵也是人氣款，之前要加價點的和牛滷肉飯、鮭魚鬆飯現在不用加價也能選，超讚R~

湯頭選擇也有將近20種，而且都是自行熬煮不假他人之手，有些湯底是需要額外加價的，我們點了原味蔬菜湯底、麻辣牛肉湯底跟鄉村羅宋經典牛肉湯底，如果你是吃日本A5和牛套餐的話，一定要點原味蔬菜湯底，涮和牛超強！麻辣牛奶，麻辣醬是自製的，麻香濃郁，加入牛奶調和溫潤順口

鄉村羅宋經典牛肉湯底蠻奇妙的，老實說，她啥都不用涮，直接這樣喝就超級好喝，蕃茄酸香跟牛肉肉香都很濃郁，裡面還有軟嫩的牛肉，就算直接拉出來單賣我看都可以，涮蔬菜、麵條、肉類都好吃

極上日本A5和牛牛魔王，每次來藏王吃和牛從來沒讓人失望，畢竟能稱『全台肉品最強火鍋』真的不是開玩笑的，極上日本A5和牛牛魔王裡面有沙朗、極品板腱、霜降雪花，不僅片片都比臉大，重點是還有厚度，加上那個完美油花，無可挑惕！

日本A5沙朗，日本A5和牛我一率建議涮原味鍋，撒海鹽調味就好，不要搞一堆花招，這樣吃才能吃出日本A5和牛的精髓，下鍋拜託三秒就好拿起來，日本A5沙朗強到一個升天，脂肪油花分布均勻細緻，肉質極為軟嫩且口感滑順，脂肪豐富卻清爽不油膩，入口便能感受油香滿溢的絕妙滋味

極品板腱，不虧是日本A5和牛，連板腱的油花都可以美成這樣，這和牛在室溫下油花就會融化了，極品板腱有夠嫩，兼具溫潤的入口即化的油花感跟細緻肉感，超讚！

霜降雪花，表現也是不凡，雪白如凝脂的油脂分部均勻，涮煮三～五秒就好，入口肉質細嫩多汁，油脂在口中融化，濃郁的牛油香在口中充斥著，厲害！

頂級龍蝦軍團、極品鱸魚外加菜盤更換的蛤蠣、生蠔，多到直接上三艘大船超威猛的！藏王極上鍋物-天母店的海鮮跟肉類比起來毫不遜色，新鮮度一流，蛤蠣大顆而且還是活的呢，生蠔也是挑肉厚豐滿的，頂級龍蝦軍團有頂級龍蝦、南美甜白蝦、天鑽海大蝦、小根島生態蝦跟汶萊藍鑽蝦

頂級龍蝦超大隻！鍋裡騰出一些空間就可以把大龍蝦連頭一起丟下去煮，煮的時間也不用太長，肉縮掉就不好吃了，大概蝦身肉泛白再煮個二十來秒便是最佳熟度

蝦身吃起來很有彈性，新鮮肉質甜度吃起來就是不一樣，甜！蝦頭蝦膏部分更是精華！蝦頭也是很有肉，配上濃稠鮮美的蝦膏，且蝦頭吸飽了眾海鮮的精華，鮮上加鮮

南美甜白蝦、天鑽海大蝦、小根島生態蝦跟汶萊藍鑽蝦，多到一次煮不完，一次給四種口感特性都不同的鮮蝦，輪著吃也不無聊

生蠔品嚐起來真的非常肥美，入口滿滿的海潮鮮味，鮮甜的汁液在口中爆發，正點！超補！

蛤蠣都是嚴選活體大顆的，入口滿滿的鮮味在口中爆發，超讚

極品鱸魚，極品鱸魚可以說是年長族的最愛，而且藏王極上鍋物-天母店65歲長者點極品鱸魚鍋還有85折的優惠，極品鱸魚肉質有夠厚，新鮮度也很棒，肉厚又細緻就算不沾醬光吃原味也很好吃

藏王極上鍋物天母店餐後甜點選擇很多，有多種類的甜點蛋糕，莫凡彼冰淇淋、莫凡彼水果優格、芋香紫米、季節水果、焦糖烤布蕾等等

我蠻喜歡他們家的焦糖烤布蕾，焦糖是上桌前才炙烤，溫熱又脆口的焦糖加上軟嫩的布蕾，濃郁不甜膩的滋味小朋友也會很喜歡

放眼天母地區，就裝潢氣氛，食材新鮮度及多樣性CP值，還有大葉高島屋好停車的優勢，在天母應該是很難找到跟藏王極上鍋物天母店匹敵的，食材等級早就超過台北一些知名的頂級鍋物，難怪藏王極上鍋物天母店生意可以這麼好啊，想吃記得要先預約訂位唷！

藏王極上鍋物分店資訊

天母店- (02) 2834 5578

台北市士林區忠誠路二段55號3F（大葉高島屋三樓）

林口店- (02) 2608 7478

新北市林口區文化三路一段402巷2號1樓 (林口昕境廣場)

中壢店- (03) 451 7378

桃園市中壢區環北路365號

新竹店- (03) 523 6878

新竹市東區勝利路175號

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