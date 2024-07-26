魚吞壽司地點

魚吞壽司就位在大墩路，靠近大隆路和大墩19街的中間，阿Q茶舍大墩店的斜對面

外面用成排日式燈籠和櫻花作點綴的魚吞壽司，充滿濃濃日式風情，讓過路人都忍不住多看二眼

魚吞壽司停車資訊

門前的柱子上就有停車資訊🅿️，第一次看到有店家把周遭停車場寫得這麼詳細，除了特約的東興立體停車場消費滿$1000可折抵1小時，$2000可折抵2小時；另外還把附近六個停車場一一列出，連步行時間都幫大家估算出來，光這點就值得替他們拍拍手👏

從外面看以為只是成排的日式燈籠，走近一看才發現，原來他們特地布置出了一個網美拍照區，除了燈籠架，就連天花板和人造草皮上都擺了好幾支油紙傘，加上角落裡的櫻花，十足的日式風情，叫人不拍照也難啊～📸

門口的小黑板上寫著店內供應的餐食，包括無菜單料理、套餐、桌菜和丼飯等，此外他們也有包辦外燴和盒餐的服務喔！

魚吞壽司父親節優惠

日期：2024/8/1~2024/8/11

辦法：凡活動期間任選二套無菜單料理，即可享88折優惠，若由太太或子女買單，則只需77折

難得推出這麼划算的優惠，正是宴請爸爸的好時機，相信愛吃日料的老爸不少，剛好也是子女表現孝心的時候

這裡就是魚吞壽司的大門，自動玻璃門旁邊剛好就貼著一張父親節的優惠海報。他們也有跟二大外送平台合作，不論透過Food Panda或Uber Eats點餐，都能品嘗到他們的餐點，右邊就是外帶外送的取餐口

入門後右手邊有一整排高腳椅，此處就是板前料理區，可以近距離觀賞到廚師的手藝

店內的水族箱裡有龍蝦🦞、螃蟹🦀和生蠔🦪，都是活體海鮮，食材新鮮度看得到

魚吞壽司多以木質裝潢為主，木桌木椅比較能營造出溫暖的質感，更特別的是左邊靠牆區座位還有調整式拉簾，可隨時拉下讓桌與桌之間保有不被打擾的隱私，這點也挺不錯的

除了外面的空間，魚吞壽司還特地規劃出二個包廂，也有窗簾跟外面做出區隔，這一區是小包廂，內部有5張桌子，大約可容納20人左右，提供給大家辦小型聚餐

最裡面還有這個大包廂，是專門用來提供團聚的桌菜，內部裝潢看起來高雅又大方，最多可容納二張10人大圓桌，不論公司行號辦尾牙，還是親朋好友的家庭聚會，他們都有合適的場地可以提供給客人使用

來魚吞壽司用餐也不用怕沒有美酒佐興，冰箱內陳列了包括酒精和非酒精性飲料，除了各種日本酒，還有台啤、可樂及茶飲等，想喝甚麼告訴工作人員即可

他們提供的酒類包羅萬象，除了冰箱內的日本酒，甚至還騰出這面牆的空間來陳列各種洋酒，美食就要配美酒才能賓主盡歡🥂

魚吞壽司是採用掃碼點餐的方式，所以每張桌子都有這個可以點餐的QR Code，不會掃碼點餐也沒關係，可以跟他們拿紙本菜單，以下就是官網提供的紙本菜單

魚吞壽司菜單

第一頁就是魚吞壽司的無菜單料理，也是這次父親節的主打優惠，價位分成$1280／$1680和$2380，包括6道菜餚和1道甜品，總共有三種不同的搭配方式

第二頁則是10人一桌的無菜單料理，可以坐在包廂內享用，每個人一樣有6道菜餚和1道甜品，價位分成$15800(10人)和$18800(10人)，記得要提前三日預定，並預付三成訂金，才算預約成功喔！

沒想到魚吞還製作出店內美食排行榜，壽司包辦了前三名，再來是刺身生魚片和澳洲龍蝦，如果不知該如何點菜，參考這個美食排行榜馬系美賣👍！

這就是排行第一的魚吞手鞠球壽司塔$680🥇，用英式下午茶的托盤概念來擺放壽司，每一種不同的壽司擺在雙層托盤內，看起來是不是更加引人垂涎啊～🤤

魚吞經典必點的還有排行第二和第三的九貫握壽司$680和十二貫握壽司$880🍣

生魚片是日式料理的靈魂，魚吞壽司當然也能滿足老饕的味蕾，生魚片從$80~1580，種類繁多，任君選擇

高級活體海鮮也是他們的賣點之一，包括波士頓龍蝦$1380和澳洲龍蝦$2480，都可以做成一蝦二吃；其他還有玫瑰膏蟹$1980，黃金蟹$2380和日本生蠔$290

愛吃生魚片的人也可以點這個隨你配的生魚片丼飯，左邊是A組可任選4種$480，右邊B組可以再加價選購，而且更好康的是點生魚片丼飯就送一尾天使紅蝦🦐和鮭魚卵，還附茶碗蒸和鮮魚味噌湯，醋飯和味噌湯都可以續，這樣的生魚片丼飯套餐才$480，不可謂不超值啊！😍

魚吞壽司美食介紹

$1680個人套餐

北歐沙拉

前菜是馬鈴薯北歐沙拉，底座是馬鈴薯，中間是魚卵製成的北歐沙拉，最上面再綴以玉米脆片增加口感，旁邊還附了一片蘿蔓生菜，光擺盤就是種藝術！

把魚卵和馬鈴薯做成的北歐沙拉鋪在羅蔓生菜上面一起吃，開胃又爽口，很適合當炎炎夏日的開胃菜

比目魚醉鐘餅

櫻花造型的餅裡面有炙燒比目魚、蟹膏、鮭魚卵和醋飯，再加入一滴麻油來提味，真是道作工精細的菜！建議客人把餅蓋整個拿起來吃，更能體會比目魚豐腴的油脂和脆脆的餅一起融化在口中的感覺

生魚片珠寶盒

這道菜一端上桌我們眼睛都看直了👀，猜得出玻璃盒內裝的是甚麼嗎？一開始服務生會請客人用仙女棒點火🧨，火焰燃燒的瞬間，彷彿慢慢揭開了這道菜的序幕，既有趣又驚喜，看起來真是儀式感滿滿～🥰

原來裡面裝的全是生魚片，包括鮪魚、鮭魚、海鱺、鮑魚和天使紅蝦，一起裝在鋪滿冰塊的珠寶盒內，光視覺效果就高人一等，吃起來更是大大滿足😋！

炭烤無骨牛小排

炭烤無骨牛小排有三種吃法：1️⃣吃原味，2️⃣佐胡麻醬，3️⃣沾起司粉＋蒜片，碳烤過的無骨牛小排不油不膩，還帶點松阪豬的口感，用不同吃法來嘗試，吃起來更是有滋有味

波士頓龍蝦奶油蒸

因為他們都是用店內水族箱的活體海鮮去料理，食材新鮮吃得到！這道清蒸波士頓龍蝦🦞，是用高湯和鮮奶油做基底，再加入一點黑胡椒和青蔥絲去提味，簡單料理就品嘗得到龍蝦的鮮美了

鱸魚蒜頭雞湯

鱸魚蒜頭雞湯採用沒有魚刺的鱸魚，加入熬煮的高湯和雞肉，夏天喝起來既養生又清甜

這套就是魚吞壽司$1680的無菜單料理，包括沙拉、生魚片、燒物、強肴、食事和甜品，幾乎每道菜都精緻好吃，尤其是儀式感滿滿的生魚片珠寶盒，更是最大亮點🤩！

$2380個人套餐

松葉蟹肉鮮奶油可頌

松葉蟹肉鮮奶油可頌，概念來自於香港的奶油波蘿包，所以除了滿滿的松葉蟹肉和鮭魚卵，裡面還加了一塊鮮奶油，鹹鹹甜甜的滋味吃起來真是創意十足，完全擄獲我的❤️！

綜合生魚片

綜合生魚片包括來自日本的牡丹蝦、海鱺肚、鮭魚肚和厚岸生蠔，每一種都引人垂涎！尤其碩大的生蠔看起來更是過癮，可以加醬油或特調的醋一起吃，品嘗起來才會更鮮美

烤旗魚肚佐干貝和鮑魚

燒物是烤旗魚肚、北海道干貝和南非鮑魚，來自南非的野生鮑魚口感Q彈，吃起來特別有嚼勁，烤旗魚肚口感扎實，搭配旁邊的醃蘿蔔和小番茄吃更有畫龍點睛之效

澳洲水姑娘龍蝦

澳洲水姑娘龍蝦用港式的做法，採用老母雞來熬成上湯，再跟澳洲龍蝦一起蒸，既可去腥味道又不會過重，剛好能品嘗到龍蝦本身的鮮甜滋味

鰻魚蟹膏鮭魚卵壽司

鰻魚蟹膏鮭魚卵壽司，採用口感細緻的星鰻，搭配蟹膏和會在口中爆開的鮭魚卵，吃起來既有層次又有飽足感，也是一道吸引人的佳餚

土瓶蒸

這個套餐的湯品是古早味土瓶蒸，裡面有竹輪，魚板，香菇和蘿蔔，店家建議可以先倒一杯喝原味，再來擠入檸檬汁喝不同味道，最後才品嘗土瓶蒸裡面的料，搭配大餐一起吃正好可中和一下口感

這就是魚吞壽司$2380的無菜單料理，跟$1680的套餐一樣，有5菜1湯1甜品，不過勝在食材更多元也更精緻，如果預算足夠，選$2380的套餐也不錯😋

最後壓軸的甜點是情人果冰淇淋🍦和焦糖布丁🍮，冰淇淋還特地用黑色的竹炭餅乾來點綴，既別緻又有創意，自製的焦糖布丁甜而不膩也很加分，害我一下就吃光光😆

因為想上廁所，無意間走到店後一看才發現新天地，牆上都是顧客來此用餐的拍立得照片，加上店家的創意，剛好成為牆面的最佳布置，沒想到進洗手間之後還有大驚喜😯

瞧瞧貼了滿牆的便利貼，通通都是來此用餐的客人評語，顏色多到我都眼花撩亂了😵‍💫！原來他們在廁所特地備有便條紙讓客人抒發心情，幾乎都是好評居多，這的確不簡單啊！👍

魚吞壽司優惠

目前他們還推出打卡優惠，只要在或魚吞壽司的粉專，出示畫面就送可爾必思無酒精特調沙瓦一杯🍹，不論是帶爸爸來用餐🧑‍🦰，還是跟阿娜答來慶祝👩‍❤️‍👨；說真的，魚吞壽司都不會令人失望喔！

魚吞壽司 地址：台中市西屯區大墩路923-1號 電話：(04)2320-3666 營業時間：11:30~14:30 17:30~21:30 臉書粉專： 魚吞壽司