天要來聊聊新竹的一個隱藏版美食──芷林堂牛肉麵。這家店已經默默地在新竹經營了12年，是個極受當地食客喜愛的好地方。老闆和太太過去曾經經歷一些挫折，但他們沒有被困難擊倒，反而更堅定地追求自己的美食夢想，於是芷林堂牛肉麵就這樣誕生了。

這家店的牛肉麵，每一碗都充滿了老闆夫妻的心血與堅持。他們待客如親人，特別是對待小孩和學生都非常友善，許多客人來了一次之後就成了常客，甚至變成了朋友。店內的氛圍非常溫馨，大家都像是在自己家裡一樣舒適。

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芷林堂牛肉麵 位置/停車

芷林堂位於光華北街，周邊有北區行政大樓的停車場和路邊停車格，交通相當方便。

芷林堂牛肉麵 空間

店內的空間簡潔溫馨，沒有過多的裝飾，每一處都顯得非常用心。

談到吃的，芷林堂的牛肉麵湯頭分為紅燒、蕃茄和辣味三種，每一種都是店家精心熬製的。辣味半筋半肉牛肉麵是店內的招牌，湯頭香辣、牛筋軟嫩，非常過癮。

芷林堂牛肉麵 菜單

而紅燒牛肉麵和番茄養身牛肉麵也各有特色，紅燒湯頭濃郁，番茄湯頭則酸甜適口。

辣味半筋半肉牛肉麵 $190

這一碗的辣味湯底超級過癮，搭配上半筋半肉，筋的Q彈和肉的嫩滑讓人完全停不下來。然後還可以選擇寬麵或是細拉麵哦！

紅燒牛肉麵 $175

這碗是用上等的腱子心肉做的，肉質燉得超級軟嫩，搭配濃郁的紅燒湯頭，每一口都是幸福的滋味。

番茄養身牛肉麵 $180

這碗用新鮮番茄熬製的湯頭，酸酸甜甜的味道特別開胃，健康又美味。

手工水餃 (高麗菜/韭菜) $70

有高麗菜和韭菜兩種選擇。水餃搭配店家自製的特製醬料，味道絕了！

招牌酸辣湯 $70

這湯酸酸辣辣的，配料也很豐富，吃了超級滿足。

滷味

最後要介紹的是他們的滷味，有雞胗、牛肚、豆干等等，每一樣都滷得味道濃郁，非常下飯。

芷林堂不只賣牛肉麵，這裡是一個有故事的小店。老闆夫妻經過生活的磨難，依然堅持夢想，創造出了這家充滿人情味的店。每一碗麵、每一個水餃都是他們對美食的熱愛和生活的執著。來到這裡，你不只是在吃一碗牛肉麵，更是在品味一段溫暖人心的故事。大家有機會一定要來試試看！

芷林堂牛肉麵 營業時間地址

📍芷林堂牛肉麵

地址 : 新竹市北區光華北街59號

電話 : 03 542 6848

時間 : 11:00–14:00, 17:00–20:00