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陳食滋味 ChenDonut

感謝好友分送給我下午茶的點心，整個愛心滿滿！揪咪揪咪！在繁忙的城市中，甜甜圈總能以其獨特的香甜滋味治癒人們的心情。

「陳食滋味」這家店特別是早上點就開始營業，販售完就打烊。沒有固定的閉店時間，所以要抓緊時間去排隊購買才不會撲空。

「陳食滋味」的甜甜圈不僅僅是一種點心，更是一種美食藝術的展現。

每一個甜甜圈都是由店家精選的優質原材料製作而成，店主陳先生秉持著對食材的苛求，堅持手工製作，這也使得每一個甜甜圈都充滿了濃濃的人情味。

菜單

最新菜單可以參考 FB

這家陳食滋味多拿滋口味/甜甜圈口味，櫥窗內整齊擺放的多拿滋，多達九種口味可供挑選，甜的、鹹的口味通通有。

原味甜甜圈$25

讓人一入口難忘的便是它那鬆軟的口感。甜甜圈外層金黃酥中帶軟Q口感，表面少許糖霜覆蓋很加分，恰到好處地提升了整體的甜度。

麵體內裏卻是軟糯的，在口中很快就會化開，會讓人一口接一口，欲罷不能。尤其隔天吃依舊鬆軟美味，這邪惡美食只會讓減肥擺一邊下個月再說！

總之，「陳食滋味」的甜甜圈以其無與倫比的美味和優質食材的保障，絕對是值得推薦的美食佳選。無論是作為下午茶的點心，還是饕餮大餐後的小甜點，都能給你帶來無盡的甜蜜和滿足。