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基隆市仁愛區基隆美食推薦 陳食滋味 ChenDonut 多拿滋/甜甜圈專賣店 基隆港邊文青下午茶甜點店 邪惡甜點小心入食

2024-07-26 15:20:04 藍色棉花糖咬蕃茄 人氣：17
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窩客好文

藍色棉花糖咬蕃茄

發表篇數：352篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

造訪商家：

陳食滋味 ChenDonut 多拿滋
place基隆市仁愛區港西街33號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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基隆美食推薦 陳食滋味 ChenDonut 多拿滋/甜甜圈專賣店 基隆港邊文青下午茶甜點店 邪惡甜點小心入食

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陳食滋味 ChenDonut

感謝好友分送給我下午茶的點心，整個愛心滿滿！揪咪揪咪！在繁忙的城市中，甜甜圈總能以其獨特的香甜滋味治癒人們的心情。

「陳食滋味」這家店特別是早上點就開始營業，販售完就打烊。沒有固定的閉店時間，所以要抓緊時間去排隊購買才不會撲空。

「陳食滋味」的甜甜圈不僅僅是一種點心，更是一種美食藝術的展現。

每一個甜甜圈都是由店家精選的優質原材料製作而成，店主陳先生秉持著對食材的苛求，堅持手工製作，這也使得每一個甜甜圈都充滿了濃濃的人情味。

菜單

最新菜單可以參考 FB

這家陳食滋味多拿滋口味/甜甜圈口味，櫥窗內整齊擺放的多拿滋，多達九種口味可供挑選，甜的、鹹的口味通通有。

原味甜甜圈$25

讓人一入口難忘的便是它那鬆軟的口感。甜甜圈外層金黃酥中帶軟Q口感，表面少許糖霜覆蓋很加分，恰到好處地提升了整體的甜度。

麵體內裏卻是軟糯的，在口中很快就會化開，會讓人一口接一口，欲罷不能。尤其隔天吃依舊鬆軟美味，這邪惡美食只會讓減肥擺一邊下個月再說！

總之，「陳食滋味」的甜甜圈以其無與倫比的美味和優質食材的保障，絕對是值得推薦的美食佳選。無論是作為下午茶的點心，還是饕餮大餐後的小甜點，都能給你帶來無盡的甜蜜和滿足。

來基隆看山看海也記得來品嚐那一口充滿幸福感的多拿滋，也是甜點愛好者們心目中的首選之店家。

陳食滋味 店家資訊

  • 陳食滋味
  • 評分： / 4.6
  • 地址：200台灣基隆市仁愛區港西街33號( 地圖 )
  • 電話：0912 592 366
  • 營業時間 
    星期一: 休息,
    星期二: 休息,
    星期三: 08:00 – 17:30,
    星期四: 08:00 – 17:30,
    星期五: 08:00 – 17:30,
    星期六: 08:00 – 17:00,
    星期日: 08:00 – 17:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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