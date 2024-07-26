選擇也很多樣!喜歡吃甚麼就叫甚麼，能吃得很滿足呢~

另外還有許多好吃的海鮮呢~鳳螺跟其他海鮮也是必點的食材啊!!

還有許多炸物及壽司可以點唷~

想吃好吃的烤肉又不想自己準備，到燒肉專賣店就有專人通通都準備好了，食材新鮮又好吃，想吃多少盡情的點，吃完後也不用收拾，適合親朋好友聚餐享用唷!!