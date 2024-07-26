員林美食｜烤狀猿日式燒肉 燒肉/日本料理/鍋物吃到飽 (烤狀猿價位/菜單)
想烤肉不想自己準備就到燒肉吃到飽吧!!員林燒肉吃到飽目前有烤狀猿日式燒肉及色鼎，豐富新鮮的食材讓人欲罷不能，吃到時間到了還想繼續吃，想吃燒肉就到員林烤狀猿日式燒肉!!
~烤狀猿日式燒肉 員林店~
餐廳地址： 510彰化縣員林市中山路二段571號
營業時間：11:00~00:00
訂位電話： 04 833 6585
員林烤狀猿日式燒肉的座位寬敞舒適，非常適合聚餐唷~
內容目錄
烤狀猿價位
員林烤狀猿日式燒肉的價位不分平假日大人699元/899/1299等價位可以選擇，需另加10%，小孩則是6折優惠+原價的10%!!
烤狀猿菜單
員林烤狀猿日式燒肉的菜色種類真的相當多呢~喜歡吃哪樣就盡情地點吧!!!但要注意不要浪費食材唷~~
烤狀猿自助吧
飲料、冰淇淋無限供應~~燒肉吃完了還有好吃的冰淇淋唷~~
烤狀猿菜色
點完菜後就會先上基本盤，會先問是否有甚麼不吃，牛肉及豬肉先個來一份!!
雞翅及帶骨香腸多汁又好吃~~
員林烤狀猿日式燒肉的肉片挺好吃的~~
選擇也很多樣!喜歡吃甚麼就叫甚麼，能吃得很滿足呢~
另外還有許多好吃的海鮮呢~鳳螺跟其他海鮮也是必點的食材啊!!
還有許多炸物及壽司可以點唷~
想吃好吃的烤肉又不想自己準備，到燒肉專賣店就有專人通通都準備好了，食材新鮮又好吃，想吃多少盡情的點，吃完後也不用收拾，適合親朋好友聚餐享用唷!!
員林美食延伸閱讀
員林美食｜烤狀猿日式燒肉 燒肉/日本料理/鍋物吃到飽 (烤狀猿價位/菜單)
員林美食｜希拉餐廳義大利麵95元起 關於餐桌/日常與菜/希拉餐廳菜色一次滿足
員林美食｜北門肉粽 三代祖傳菱角粽 古早味的好味道
員林美食｜披薩工廠-員林店 台灣省合作金庫與披薩能擦撞出甚麼火花??
赤鬼炙燒牛排員林店｜純白時尚外觀 飲品/湯品無限供應 台中牛排排隊名
員林美食｜圓味壽司 員林排隊銅板美食 平價美味份量十足
孫東寶台式牛排教父｜員林新餐廳 平價牛排新開幕
員林牛排｜員林慶豐牛排自助吧吃到飽 西餐廳的回憶
員林美食｜在充滿異國風情的建築裡吃美食就在《小義大利(員林店)》
員林美食｜高檔食材卻是平價的日式料理《中華壽司》
員林美食｜ＣＰ值高到破表，美味更甚西堤的牛排餐廳《厝頂牛排》
員林美食｜高雅精緻的舒適環境適合家庭聚餐《花盒子 飲食生活-員林店》
員林美食｜在燈光美氣氛佳的環境下吃高檔鐵板燒《龍居鐵板燒》
員林美食｜皮薄餡多加上淡淡碳烤味的超讚披薩《1985窯烤披薩》
員林美食｜在森林裡吃義大利麵??《義麵森林-員林店》
員林美食｜【鄉村貝拉】地中海風的餐廳內發現水手服正妹提供美味的早午餐點
員林主題餐廳｜貓咪也愛吃大漢堡～愛貓者請進唷《博客星》
員林美食｜【台南土產牛肉店】不用到台南也能吃到好吃的溫體牛肉湯