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桃園車站附近燒肉吃到飽的目前企鵝就很推薦這間｜ 赤富士日式無煙燒肉鍋物 。

同時擁有火鍋+燒肉兩種主題的餐點，用餐環境優質無異味👍

此外還有額外提兒童遊戲室加咖啡休憩區，剛升級為媽媽爸爸想大口吃肉也很OK！

顧好孩子的安全的同時又能保留自己享受的空間❤️

關於 赤富士日式無煙燒肉鍋物

赤富士日式無煙燒肉鍋物-桃園店的地址為桃園區復興路192號2樓～

這裡就在桃園車站附近，交通超級發達和便利，不管開車騎車還是搭車都方便👍

而且餐廳旁邊還有付費停車場，連停車問題都幫你解決了🤣

停車好直接走上來就到了！對於開車的人來說真的是超讚的

赤富士日式無煙燒肉鍋物 用餐環境

赤富士無煙燒肉的用餐空間非常的寬敞和乾淨～ 而且走進來時聞不太到很重的燒烤味！

用餐過程中也是，會感覺整個燒肉過程中是舒適且不會不舒服👍 畢竟誰都不想把身上用的臭薰薰😂

另外他們的內用座位也很多～兩人、四人還是多人聚餐都很OK！

只要提早訂位，我想一個班級或公司的人應該都可以容納 XD

除了用餐區外，這間燒肉店最特別的是還有蔬菜飲料自助吧跟兒童遊戲區！！

下面就跟著企鵝一起來看看這間店豐富的自助吧

自助吧

因為這間店擁有火烤兩吃的特色，除了肉片採用平板點餐外，還有額外一區、蔬菜自助吧～

這裏除了有蔬菜外，還有常見的火鍋料：貢丸、蝦餃、蟹腳、芋頭等等……

雖然選擇不多，但對於愛吃肉的朋友來說算是很足夠了！

另外赤富士無煙燒肉也有額外提供王子麵、冬粉、蒸煮麵和白飯吃到飽～

很適合喜歡吃麵食的朋友，像企鵝的媽媽就是一定要吃點白飯才安心🤣🤣

除了以上之外，這間店也有豐富的飲料區和冰淇淋甜點區，大家一定要吃的就是coldstone冰淇淋啦！

在外面買一份都不便宜，在這裡直接讓你吃到飽😍 多吃一點感覺就值回票價了

兒童遊戲室、咖啡休憩區

然後最讓企鵝驚訝和驚喜的就是他們的兒童遊戲室和咖啡休憩區啦🧒

吃過那麼多燒肉吃到飽的餐廳，真的是頭一次看到這種貼心設施😲😲😲

竟然連吃飽後小孩玩樂的地方都解決了，根本就是爸爸媽媽的福音啊！

而且還有設置一個咖啡休憩區，吃飽後想坐著好好聊聊也好適合❤️

畢竟有時候吃飯時看到有人在排隊或等候時都會有點不安，想要趕快結束用餐後提供位子給其他人～

然後赤富士日式無煙燒肉鍋物直接幫你解決了這個煩惱，特別設計了咖啡區👍

坐在這裡一口咖啡一口coldstone冰淇淋根本超享受的！

赤富士日式無煙燒肉鍋物 菜單&價格

赤富士燒肉的菜單價格分別有668、858和998三種不同的價位～

每一種基本上都有雞豬牛肉和海鮮，價格越高食材的選擇越多，大家可以依照需求點餐！

企鵝最喜歡他們家的就是不管是哪一種價位都直接想啤酒無限暢飲😍😍

這對於愛喝酒的人來說根本就是福音吧！可以大口吃肉大口喝酒根本超幸福的！

另外很特別的是他們最高價位享有雙和牛吃到飽！

不但可以吃到國外進口的泰國蝦、美國大干貝和伊比利梅花豬等，還可以可以同時吃到兩種不同風味的和牛，喜歡吃肉的朋友建議直接升級到998🤤 讓你吃好吃滿！

赤富士日式無煙燒肉鍋物 餐點分享

企鵝這次和朋友們點的就是998的餐點，加一加前面的價位的食材，可以享用的可能就超過100種食材！！

想吃肉片、海鮮、蔬菜、甜點都有的選！還滿適合什麼都想吃一點的朋友❤️

另外他們家的肉片滿多都是已經做好調味的，烤完就可以吃～不用沾醬就很好味道😋

喜歡吃小菜的朋友也ＯＫ，除了滿滿的肉和海鮮外，赤富士無煙燒肉還有提供醃漬的泡菜、蘿蔔、洋蔥和蔥鹽～

拿來當作解膩的小菜或是搭配肉品直接吃都很不錯🤤

當然來到燒肉店必吃的還有鮮蚵牡蠣和蛤蜊啦，他們家的海鮮都很新鮮👍

吃起來沒有腥味而且味道還很鮮甜❤️ 喜歡吃牡蠣的朋友可以多叫一點哦

他們火鍋的湯頭竟然是企鵝最愛的麻辣鍋😍 湯頭味道非常濃郁帶勁！

超適合拿來煮菜和五花肉片，煮完之後不用沾醬就可以直接吃～

而且還可以拿來煮一些鮮蝦、魷魚或帆立貝，吃起來味道也很不錯🤤

當然也可以火鍋和烤肉盤同時開工，看哪邊先煮（烤）熟就先吃哪個🤣

赤富士日式無煙燒肉鍋物 優惠活動

除了以上菜單的選擇外，赤富士日式無煙燒肉鍋物還有一些隱藏版的活動～

企鵝也整理了下來跟大家分享🥰

生日壽星免費請吃龍蝦

二~四人用餐中如果有當日壽星來幾個人就送幾隻野生大草蝦～

五人同行則送波士頓龍蝦、六人同行(含以上)送青殼龍蝦(限定 998 & 858 方案)。

想要免費吃龍蝦的朋友趕快找找看身邊有沒有人要生日了🤣 記得要提前訂位哦！

集點活動

除了免費送龍蝦外，消費三次集滿三點店家就會額外贈送VIP貴賓卡，結帳出示直接免10%服務費🤩

等於說雙和牛吃到飽千元有找！！再搭配上五人同行的壽星活動超級划算

赤富士日式無煙燒肉鍋物 評價

這間燒肉吃到飽是我目前吃到以來環境是最優質的！

不管是特別設立的兒童遊戲室和咖啡休憩區都讓我很喜歡🥰而且用完餐還不會臭臭的🤣

當然食材上也很不錯，肉片和海鮮都很新鮮多汁，吃起來味道都很夠❤️

而且食材的選擇真的很多！超過100多種的食材任你吃，我想才來一次應該沒辦法一次全部都吃到 XD

之後等身邊友人生日時，我還會再回訪這間店

赤富士日式無煙燒肉鍋物 詳細資訊、停車場

🏠店名：赤富士日式無煙燒肉鍋物-桃園店

📍地址：桃園市桃園區復興路192號2樓

🅿️停車：桃園水利大樓停車場、桃園統領地下停車場

☎️電話：03 280 5152

⏰營業時間：平日：11:30-14:30, 17:00-22:30，假日：11:30-22:30

📩粉絲團：FB粉絲團、官方IG

💰付款方式：只收現金

📅訂位：線上訂位連結