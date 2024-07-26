茹絲葵牛排被譽為牛排界中的LV，Ruby妹妹今年生日，訂位來慶祝生日，

訂位的時候需要先刷卡，如果noshow信用卡就會被扣款。

若提早抵達，可先在指定區域休息等候，

這裡沒有提供免費停車位餐廳對面有三個停車場，

一定要停到公有停車場比較便宜喔~

餐廳用餐環境滿安靜優雅的，服務人員細心且詳細介紹每道菜品，

也有提供私人包廂，若有任何需求可隨時詢問餐廳。

線上菜單請點此

在服務人員的建議下我們點了兩個套餐和一個單點牛排。

餐前麵包(可續)



現烤的法國麵包烤的很脆，單吃或是沾著奶油吃都很出色，

如果有點龍蝦湯也可以沾著吃喔。

頂級義大利氣泡甜白酒

氣泡綿密口味偏甜

龍蝦湯$410，可分為兩人或三人共食

蝦味非常濃郁，有小塊的龍蝦肉，算是重口味的湯品。

凱薩沙拉 $390

蘿蔓生菜拌入羅瑪諾起司，淋上凱薩醬，搭配帕馬森起司脆片

及些許的現磨黑胡椒，真的是經典不敗的好味道。

茹絲葵的牛排是熟成的美國牛，在特製的烤爐將牛排烤到你點的熟度，

他們推薦的熟度是三分熟，因上桌的瓷盤的溫度高達260度的熱度，

有助於保持牛排的保溫，也可順便加熱牛排喜歡的熟度。

美國菲力牛排佐鮮蝦 $2840

菲力牛排的口感很軟嫩，Ruby選擇三分熟，蝦肉的味道中規中矩。

美國頂級肋眼牛排 $2840

溼式熟成的肋眼上蓋部位，這塊肋眼牛排的油脂較多，份量非常足夠。

馬鈴薯泥 $330 和 蒜香烤菇 $350

馬鈴薯泥非常的細膩綿密，香菇烤的多汁又帶蒜香，

兩道配菜都是水準之上。

單點一個小菲力牛排 $1790

焗義大利麵通心粉 $330

焗烤的味道鹹淡適中，通心粉的軟硬也煮的剛好，

撇除價格偏貴，這道菜真的小孩很買單的味道。

甜點是起司蛋糕 $390

有一塊海鹽巧克力，因怕沾到孩子不能吃，

所以店員特地幫我們巧克力另外用其他容器放。

自製的起司蛋糕非常的濃郁，搭配季節性的莓果及水果，

酸酸甜甜的滋味非常解膩。

飲料為黑咖啡或是無糖紅茶，冷熱都有。

若預約慶生，建議提前告知餐廳，他們會準備小生日蛋糕並提供拍照服務，

生日蛋糕看似樸素卻驚豔美味。

茹絲葵牛排不僅在美食上有高水準，服務也令人滿意，

是一個非常適合特別日子來慶祝用餐的餐廳，價格算是中高價位，

但餐點的品質和服務都是值得前來一試的餐廳。

【店家資訊】

👉茹絲葵 大直店

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🏠台北市中山區樂群三路301號3樓

☎️02 8501 5900

⏰AM11:30~PM15:00 / PM17:00~PM22:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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