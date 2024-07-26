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台中北屯｜清新風格、澎湃又豐富的原型食物組成早午餐｜來去旅食早午餐Journey Brunch

2024-07-26 15:34:00 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：38
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：240篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

來去旅食journey brunch
place台中市北屯區熱河路三段16號16號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中北屯｜清新風格、澎湃又豐富的原型食物組成早午餐｜來去旅食

 

位於北屯熱河路上的「來去旅食」早午餐，澎湃的早午餐餐盤，首推人氣香料雞腿排！肉嫩多汁～黑松露菌菇起司薄餅更是讓人回味無窮！自製豆漿濃醇香~

台中北屯｜清新風格、澎湃又豐富的原型食物組成早午餐｜來去旅食

「來去旅食」店址位於北屯熱河路三段，靠近台灣民俗文物館，附近機車算好停，但汽車可能需要找一下

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店內空間採光明亮且乾淨舒適，但店內坐位不多~怕客滿可以先訂位喔！

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台中北屯｜清新風格、澎湃又豐富的原型食物組成早午餐｜來去旅食

開放式廚房隱約可以看到製作過程以外，還可以聞到麵包香氣

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窗邊位永遠是我的最愛~採光最好也好有氣氛！

台中北屯｜清新風格、澎湃又豐富的原型食物組成早午餐｜來去旅食

來去旅食菜單

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除了早午餐拼盤以外，也有捲餅、鬆餅、義大利麵、燉飯等等，選擇多樣~

有提供各種支付方式真的好方便！

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我們點了兩份輕食早午餐+黑松露菌菇起司薄餅，一桌滿滿好澎湃！

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香料腿排+蜂蜜厚片吐司$320

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每份輕食早午餐都會附上沙拉&美式炒蛋&飲品，整份看起來太澎湃了！

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這份有香料腿排／美式炒蛋／胡麻豆腐／沙拉／帶皮地瓜／柳橙／蜂蜜厚片吐司／橄欖油醋，真的很豐盛！

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超推薦香料腿排，不只大又厚實，肉嫩多汁~調味也剛剛好！

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地瓜香甜、炒蛋軟嫩！

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胡麻豆腐口感比想像中紮實，涼涼的蠻好吃的

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蜂蜜厚片吐司有著淡淡蜂蜜香，口感酥脆中帶點綿密~一旁還有奶油和草莓果醬可塗抹

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橄欖油醋搭配生菜沙拉清爽又解膩！

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煙燻鮭魚+優格$320

這份有煙燻鮭魚／美式炒蛋／沙拉／優格／橙香優格醬

台中北屯｜清新風格、澎湃又豐富的原型食物組成早午餐｜來去旅食

看到這一大碗優格看起來也太滿足了吧！而且還有灑上玉米脆片、蔓越莓乾、南瓜籽增加口感！口感很豐富！

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煙燻鮭魚軟嫩~搭配生洋蔥一起享用真美味！

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沙拉搭配橙香優格醬甜而不膩~夏日水果的清爽滋味！

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炒蛋不過度調味就很美味！

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附餐的豆漿和咖啡都還不錯！豆漿是店家自製的~很濃郁，每一口都能感受到滿滿的豆香！

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蕈菇濃湯+小圓麵包+$75

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超推薦加價升級！這個蕈菇濃湯的菇量不少~而且濃湯也夠濃郁！用這個很可愛的杯子裝~一早的儀式感給好給滿！

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小圓麵包也有麵包香~可以沾著濃湯一起吃！

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黑松露菌菇起司薄餅$180

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菇控看過來~薄餅的菇量真的好多，每一口都能吃到松露菌菇的口感與起司的鹹香相互融合~整體吃起來超滿足！

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整體來說，「來去旅食」雖然沒有很華麗浮誇的裝潢，但卻會是那種在你家巷口最樸實、真材實料的早午餐，會讓人想一直回訪的早午餐！推薦香料雞腿~搭配蜂蜜厚片吐司或是優格都很不錯！黑松露菌菇起司薄餅也很適合與同行友人一起分食！重點吃得好飽~真的很不錯！

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【 來去旅食早午餐
店家FB https://www.facebook.com/Jbrunch
店家IG https://www.instagram.com/journey.brunch/
地址｜台中市北屯區熱河路三段16
營業時間｜平日7:30-15:00。假日7:30-15:30
電話｜ 04-22478648


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