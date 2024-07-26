來到台南安平，除了可以欣賞古老的建築、漫步在古色古香的老街上，品嚐道地的小吃美食，還能夠搭乘運河遊船體驗水上風情

而現在，安平港濱歷史公園更添了一個令人驚艷的新景點 —「大魚的祝福」

這個充滿藝術感的雕塑作品，不僅展現了藝術家的巧思與創意，更是這片美麗海岸線的新亮點，絕對值得您一訪

這座壯麗的鯨魚公共藝術是由入圍「金馬獎最佳短片」導演楊士毅（阿貴）精心打造而成

這座雕塑高達二層樓，長23公尺、寬10公尺、高8公尺，施工期間吸引了眾多目光

阿貴和他的團隊夥伴在創作過程中堅持不懈，不斷調整作品的各個細節

包括燈光投射角度等，經過多次反覆測試，終於照亮了整個場景

這座雕塑作品的落成，是他們堅持與努力的結晶，也將為這片土地增添一絲獨特的光彩

大魚的祝福：台南市安平區安億橋邊安億路旁港濱歷史公園

一起暢遊 放電遊玩去，港濱海歷史公園與獨特遊戲場體驗

台南景點 https://gn0930150655.pixnet.net/blog/category/1606945

這座大型作品不僅令人驚艷，還提供了進入「魚肚內」欣賞海景及日落的獨特體驗

觀賞「大魚的祝福」有著三個經典角度：站在一樓仰頭觀賞

你可以看到由448片彩色釉燒玻璃組成的台灣島底部，象徵對這片土地的致意與尊重

走上二樓低頭看台灣島，象徵的則是感恩之情；再次抬頭看看身邊的人

您會意識到彼此身在同一片土地上，必須互相善待，就像台灣對我們一樣

這些角度不僅讓您欣賞到藝術品的美感，更能夠深刻感受到對土地、對人與對生活的莊重思考與祝福

讓我們一同享受這份特別的觀賞體驗，感受其中蘊含的溫暖與意義

這座以鯨魚為形體的作品，不僅是一座展示觀賞的藝術品，更是一種精神的傳遞與文化的凝聚

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