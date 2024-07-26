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[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼盤/韓國人蔘雞/經典石鍋拌飯/小菜跟生菜無限供應

2024-07-26 17:07:00 星晴小步 人氣：23
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窩客好文

星晴小步

發表篇數：475篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

姜滿堂존맛탱-台南南紡店
phone06-2096368
place台南市東區中華東路一段358號3樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼

姜滿堂존맛탱來台南南紡購物中心也好一陣子了

上禮拜終於跟朋友一起去吃看看囉~~

他除了有正宗韓國直火燒肉

還有多種韓式料理可以做選擇

[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼

[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼

姜滿堂존맛탱外觀

我覺得還滿顯目

感覺裝潢真的很不錯

每次經過都會讓人眼睛一亮

[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼

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果不其然

一踏進去就感覺到

用餐空間是如此高尚大

整個很華麗時尚感

不過挑高的設計

讓人用餐會非常的舒適

後面還有一整排是獨立包廂

適合多人一起聚餐~~

點我看短片介紹

[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼

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[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼

這裡的小菜跟包肉生菜都是採自取無限供應哦~

小菜會不定時做更換

包肉生菜也有兩種可以按照自己的喜愛做選擇

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有選擇性障礙的我們

我們點了兩人組合餐

盛宴牛豬拼盤1688元

內含厚切豬五花、薄燒豬梅花
 
嫩肩里肌牛、牛肋條、牛肩小排
 
如果食量沒很大的話
 
我是覺得點這份雙人套餐就很足夠了～～

他們家肉質～

我個人覺得真的還滿不錯的
 
原本我對肉就真的還好
 
那天意外覺得好好吃
 
不小心吃多了一點
 
[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼
 
主食+150換購經典石鍋拌飯
 
如果想吃有鍋巴的話
 
建議上桌後等個３分鐘
 
再做拌均勻的動作
 
說實在的～
 
我覺得他們家的石鍋拌飯
 
算是我在台灣
 
吃過的覺得算很正宗的ㄟ～～
 
大力推推～
[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼
 
經典料理則是+40換購韓國人蔘雞
 
這裡的人蔘雞我覺得也很正宗
 
就連骨頭都燉到直接骨肉分離
 
超級嫩的啦～～
 
跟韓國有差別大概就是
 
韓國那邊還
 
可以直接無限續麵線這樣
 
湯頭也真的好好喝
 
建議要快點喝掉～～
 
因為冷掉的話就沒那麼好喝了！
 
[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼
 
飲品+49換購特調飲品

我們選擇香蘋野莓冰沙

還有哈密瓜雪飲
 
飲品都滿大杯的
 
且好看又好喝～～
 
有感覺到有用心
 
[台南韓式料理推薦]姜滿堂존맛탱正宗韓國直火燒肉/盛宴牛豬拼
 
因為初次去品嘗
 
很怕會踩雷
 
結果從裝潢到餐點我都好滿意
 
聽朋友說他們家煎餅很好吃
 
那就納入下次再來吃囉～～
 
也推薦給大家～
 
店家資訊
 
姜滿堂존맛탱 台南南紡店
 
台南市東區中華東路
 
一段358號A2館3樓
 
11:00-22:00
 
06- 2096368
 
 
文章標籤
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