姜滿堂존맛탱來台南南紡購物中心也好一陣子了

上禮拜終於跟朋友一起去吃看看囉~~

他除了有正宗韓國直火燒肉

還有多種韓式料理可以做選擇

姜滿堂존맛탱外觀

我覺得還滿顯目

感覺裝潢真的很不錯

每次經過都會讓人眼睛一亮

果不其然

一踏進去就感覺到

用餐空間是如此高尚大

整個很華麗時尚感

不過挑高的設計

讓人用餐會非常的舒適

後面還有一整排是獨立包廂

適合多人一起聚餐~~

點我看短片介紹

這裡的小菜跟包肉生菜都是採自取無限供應哦~

小菜會不定時做更換

包肉生菜也有兩種可以按照自己的喜愛做選擇

有選擇性障礙的我們

我們點了兩人組合餐

盛宴牛豬拼盤1688元

內含厚切豬五花、薄燒豬梅花

嫩肩里肌牛、 牛肋條 、牛肩小排

如果食量沒很大的話

我是覺得點這份雙人套餐就很足夠了～～

他們家肉質～ 我個人覺得真的還滿不錯的 原本我對肉就真的還好 那天意外覺得好好吃 不小心吃多了一點