姜滿堂존맛탱來台南南紡購物中心也好一陣子了
上禮拜終於跟朋友一起去吃看看囉~~
他除了有正宗韓國直火燒肉
還有多種韓式料理可以做選擇
姜滿堂존맛탱外觀
我覺得還滿顯目
感覺裝潢真的很不錯
每次經過都會讓人眼睛一亮
果不其然
一踏進去就感覺到
用餐空間是如此高尚大
整個很華麗時尚感
不過挑高的設計
讓人用餐會非常的舒適
後面還有一整排是獨立包廂
適合多人一起聚餐~~
這裡的小菜跟包肉生菜都是採自取無限供應哦~
小菜會不定時做更換
包肉生菜也有兩種可以按照自己的喜愛做選擇
有選擇性障礙的我們
我們點了兩人組合餐
盛宴牛豬拼盤1688元
內含厚切豬五花、薄燒豬梅花
嫩肩里肌牛、牛肋條、牛肩小排
如果食量沒很大的話
我是覺得點這份雙人套餐就很足夠了～～
他們家肉質～
我個人覺得真的還滿不錯的
原本我對肉就真的還好
那天意外覺得好好吃
不小心吃多了一點
主食+150換購經典石鍋拌飯
如果想吃有鍋巴的話
建議上桌後等個３分鐘
再做拌均勻的動作
說實在的～
我覺得他們家的石鍋拌飯
算是我在台灣
吃過的覺得算很正宗的ㄟ～～
大力推推～
經典料理則是+40換購韓國人蔘雞
這裡的人蔘雞我覺得也很正宗
就連骨頭都燉到直接骨肉分離
超級嫩的啦～～
跟韓國有差別大概就是
韓國那邊還
可以直接無限續麵線這樣
湯頭也真的好好喝
建議要快點喝掉～～
因為冷掉的話就沒那麼好喝了！
飲品+49換購特調飲品
我們選擇香蘋野莓冰沙
還有哈密瓜雪飲
飲品都滿大杯的
且好看又好喝～～
有感覺到有用心
因為初次去品嘗
很怕會踩雷
結果從裝潢到餐點我都好滿意
聽朋友說他們家煎餅很好吃
那就納入下次再來吃囉～～
也推薦給大家～
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