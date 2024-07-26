饗鍋物料理｜台中酒咖必收藏的銅盤烤肉火烤兩吃，還有蔬菜鍋料冰品自助吃到飽！

終於找到一家厲害的火烤兩吃，就是台中西屯火鍋火烤兩吃的【饗鍋物料理】，主打少見的銅盤烤肉二吃和鍋物，內用還有蔬菜、鍋料、冰品自助吃到飽，是台中不錯的蔬菜吃到飽，最酷的居然提供八款不同的酒，包含紅酒、白酒、粉紅酒、真露等，趕快標記酒咖朋友一起來吃鍋！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【饗鍋物料理】位於台中市西屯區成都路，灰白色的轉角建築很時髦，還以為自己來到了網美咖啡廳，開車可停放在路邊的停車格，或是 華美西街停車場（平日30元/每小時 假日40元/每小時）。

▼【饗鍋物料理】用餐環境寬敞明亮，以木質調打造出質感氛圍，包含適合多人的座位和單人吧檯區。

▼【饗鍋物料理】是台中西屯火鍋火烤兩吃，自助吧包含蔬菜、鍋料、醬料還有霜淇淋無限享用，有大家最愛的芋頭、玉米、絲瓜、水蓮、杏鮑菇等，食材新鮮度也很足夠，是很不錯的台中蔬菜吃到飽選擇。

▼【饗鍋物料理】最酷的還有時髦餐酒機，可以購買代幣然後自幾選想喝的餐酒，共有八種不同的酒，可選紅酒、白酒、粉紅酒、真露等等，享受喝酒配火鍋的極致享受！

菜單

點我線上看菜單

用餐收取一成服務費

用餐時間100分鐘

餐點介紹

頂級海陸雙人套餐💰1188元 （含湯底/主食/肉品/海鮮/飲品/自助吧）

銅盤烤肉 ＋💰68元 秘壇酸菜魚湯+💰68元

▼套餐湯品可以選擇銅盤烤肉 ＋饗味湯底，銅盤烤肉能享受火烤兩吃的多重享受，還會附上三格小菜和可以續的包肉生菜

▼湯頭推薦最近很夯的秘壇酸菜魚湯，湯底裡能撈到不少的鱸魚片，酸度明顯喝起來順口夠味！

肉品（伊比利豚肉+💰59元 / A5日本和牛+💰299元）

▼套餐肉品包含牛豬雞肉可選擇兩款，想要更頂級也可以加價再升級，竟然還能吃到奢華的A5日本和牛，入口即化的口感讓人著迷，同樣毫不遜色的伊比利豚肉，肉質軟嫩帶有獨特香氣！

海鮮船

▼澎派指數滿分的海鮮船，一次能吃到八款不同的食材，包含鯛魚片、鱸魚片、天使紅蝦、草蝦

南美白蝦、廣島牡蠣、嚴選蛤蠣、鮑魚，新鮮度都很不錯！



附餐（雞蛋/王子麵/關山米飯/冬粉/滷肉飯+💰15元）

▼附餐推薦香噴噴的滷肉飯，鹹香夠味讓人不知不覺吃光光～

飲品(宇治抹茶歐蕾/玫瑰鮮奶茶)

▼飲品居然都是現點現做而成！還有一個專門調飲料和調酒的吧台，喝起來完全不輸外面手搖的等級～

用餐心得

第一次見到這麼特別的火鍋店，台中西屯火鍋火烤兩吃【饗鍋物料理】除了有少見的火烤兩吃，還可以搭配投幣酒機微醺一下，環境和食材都很不錯好吃！

店家資訊

饗鍋物料理

粉絲團 : 饗鍋物料理FB

電話 : 04-2316-2668

地址：台中市西屯區成都路232號

營業時間 : 17:00–22:30（平日）/11:30–22:30(假日）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food