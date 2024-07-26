饗點鍋台中文心店，台中西屯浮誇系火鍋、近台中捷運市政府站，388元起就有蔬食自助吧吃到飽，居然有統一布丁、中華豆花、跳跳糖也是無限續。妮妮布魯滿推薦饗點鍋的20盎司豬崽雙人套餐，一次能吃到3種部位的豬肉，重點是肉質好、肉量多、價格平。饗點鍋台中文心店也是寵物友善餐廳、單人開鍋也沒問題。

饗點鍋 台中文心店

饗點鍋台中文心店 位置與停車

饗點鍋台中文心店位在大墩十八街，相當靠近台中西屯區文心路的國稅局，從市政府捷運站步行過來大約7分鐘

周邊收費停車場頗多，目前停【市政公園地下停車場】，當日用餐結帳時告知，會提供1小時停車抵用券，限當日使用，如有其他規則依店家現場公告為主。妮妮布魯就是停在【市政公園地下停車場】，1小時20元，雖然不是距離最近的，但車位多好停又便宜，很方便。

雖然只有一樓的用餐空間，但位在角間、採光明亮，再加上挑高設計感覺並不擁擠

個人座位、2～6人桌都有，一個人來用餐也可以，但人多聚餐務必要提早訂位

饗點鍋台中文心店 自助吧區

自助吧區種類相當豐盛，光是葉菜類就有5種，而且相當乾淨新鮮，還有許多蕈菇類、根莖類、丸子鍋料，也有鴨血和鳥蛋，麻辣鍋最愛的豆皮、油條、豆輪則是放在檯子上方。

除了蔬食自助吧，還有提供許多餅乾零食，等待餐點來之前可以先解饞一下

麵食種類就有6種，而且都有獨立包裝

喜歡白飯的，還有肉燥可以加，如果你是香菜控，一定要撒一點香菜上去，味道更加迷人~

一旁還有芋泥包、奶皇包、銀絲卷，連雞蛋也是任你拿呢!

醬料區除了常見的蒜頭、辣椒、沙茶、醬油、蔥花，比較特別的是還有洋蔥丁和香菜，這對香菜控們來說還不加爆它!

飲料部分有茶、果汁、咖啡、冰沙

有6種口味的冰淇淋，可搭配甜筒餅乾、巧克力碎片、棉花糖

還可以用跳跳糖灑在冰淇淋上，增加有趣的口感

甜點櫃中有蛋糕、中華豆花、統一布丁、季節水果，這讓愛吃布丁的布魯直呼要吃光整櫃統一布丁，真心佩服饗點鍋的老闆很勇敢，居然放統一布丁，不怕被吃爆啊!

饗點鍋台中文心店 菜單與優惠

每人低消為一份火鍋套餐，個人套餐388元起、收10%服務費、用餐時間100分鐘、寵物友善。



➤完整菜單

喜歡浮誇系、愛吃肉的人，推薦你雙人套餐的超大肉盤點起來。

妮妮布魯吃的是20盎司的本產豬崽套餐，有梅花豬、培根豬、松阪豬三種部位，其中松阪豬的品質讓我們特別喜歡又滿意。

➤完整菜單

饗點鍋活動優惠，活動二選一再加碼憑發票送小禮，更多完整活動規則請看➤店家粉絲頁公告。

食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主

下面幾款是其他朋友的雙人套餐，一個比一個浮誇呢~尤其是35盎司的大胃王，肉量真的很驚人，朋友們也很給力全部吃光光！！

18盎司極寵和牛套餐

和牛油花相當漂亮～

巨龍滿載海陸拼盤

包含有一隻龍蝦的海鮮盤、一盤肉

35盎司大胃王拼盤、20盎司美國牛仔套餐

朋友４個人吃完這兩套浮誇肉盤，食力堅強！！

饗點鍋台中文心店 餐點介紹

原味蔬菜鍋(素)

饗點鍋有３款素食湯底可以選擇，平常喜歡清淡的、要涮很多肉片的，也滿推薦你用基本的蔬菜鍋，清甜湯頭不影響食材風味

香濃牛奶鍋(奶素)+80元

妮妮個人相當喜歡牛奶鍋，而且饗點鍋的牛奶湯真的超好喝，是目前我們最愛的牛奶湯底，以鮮奶、鮮奶油為主，加熱放涼還會有層薄膜呢～但是原湯沒有過多調味，要加入蔬菜煮過之後才好喝，感受得到用料很實在又濃郁！

20盎司本產豬崽雙人套餐 $1088

有梅花豬、培根豬、松阪豬三種部位，肉量十足，平均下來一個人也才５百多，又有蔬食自助吧可以吃到飽，相當划算！

選用台灣國產豬，肉質鮮嫩無腥羶味，3種部位不同口感，肉量多也不會膩

松阪豬

在火鍋店比較少見到切成細長條狀的松阪豬，不過妮妮布魯和朋友們都極度滿意這松阪豬品質，肉嫩Q脆好好吃

適度的油花讓札實口感松阪豬變得嫩口

對豬肉味道很挑剔的朋友對松阪豬肉質很滿意，最後都交給她清盤了

培根豬

聽到培根豬的時候，心裡其實會有點擔心，以為會是一半油花的那種肥肉片，沒想到這油花雖然多，但是吃起來不油膩，反而有點Q彈感呢!

涮至全熟沾點蒜頭醬油超級涮嘴的!

梅花豬

妮妮布魯到火鍋店最愛點的基本款部位就是梅花豬，雖然是基本款，但是國產豬的梅花豬肉油花、嫩度、好吃度不輸普通牛肉

飯後，當然是要吃個水果、甜點畫下完美句點，饗點鍋除了有中華豆花、中華愛玉之外，最棒的是還有統一布丁讓你盡情的吃，冰淇淋也可以自己DIY出很多變化，不管蔬菜自助吧、湯底、肉品到最後甜點和冰淇淋，整體表現都很不錯呢!!

整體感想：

饗點鍋台中文心店就位在台中市政府附近，可以搭捷運到相當方便，而且最基本只要388元起就有蔬食自助吧吃到飽，多款麵食、香菜肉燥飯，飯後還有統一布丁、中華豆花無限續，帶小朋友來光吃布丁也很划算啊!

這次和朋友一起來，看到別人點的浮誇肉盤真的是超級大份量，而妮妮布魯滿推薦我們吃的20盎司豬崽套餐，肉量十足、品質好，而且價格也很親民！湯頭部分特別推薦牛奶鍋，相當的純～所以沒加東西煮的時候就很牛奶，煮過蔬菜肉片之後反而更好喝～

饗點鍋整體座位不算很多，極度建議你假日時段一定要提前預約喔！！

饗點鍋 店家資訊

饗點鍋 台中文心店

台中文心店粉絲頁

完整菜單

地址：台中市西屯區大墩十八街132號

電話：04 23282323

營業時間： 12:00~晚上12：00（最後進場時刻為晚上10：30）

饗點鍋 五結店

宜蘭縣五結鄉五結路三段346號 / 03-9603008

饗點鍋 羅東店

宜蘭縣羅東鎮中山路三段228號 / 03-9556551

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