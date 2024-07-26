【新竹食記】CURRY WU日式熟成濃咖哩專賣店

Curry Wu 在我的口袋名單停留已久，這次終於有機會一嚐這間新竹咖哩必吃名店，老闆曾經在日本學習多年，將日本最精華的手藝帶回台灣，店家非常重視食物品質，從咖哩醬、肉品、味噌湯到甜點霜淇淋都使用最新鮮最原始的食材，絕不添加化學味精等調味料，咖哩醬是經過精心研發調配口感擁有多種層次，飯後甜點霜淇淋又香又濃，許多饕客一吃就愛上，難怪這間一直是新竹最熱門的咖哩店之一！

開車前往可停明志書院停車場，步行約兩分鐘可抵達。

▲Curry Wu 外觀有個明顯閃亮招牌，走近看發現門口有一隻大型的霜淇淋，讓人不禁疑惑這間真的是咖哩店嗎？還是被咖哩耽誤的霜淇淋店呢？

▲店內用餐空間為一L型吧台座位區，並使用透明壓克力隔板做區隔，座位不多，所以想吃的話記得早點來。

▲老闆收藏了相當多的古物擺設，在等餐前可以欣賞一下店內的滿滿公仔玩具。

▲店內的擺設還有日本和台灣早期的廣告商標和燈箱，讓人有種時光倒流的錯覺。

▲另一面牆設置了掛衣服的造型掛鉤，方便顧客掛外套。

▲CURRY WU日式熟成濃咖哩菜單：咖哩定食有六種主餐可選，定食皆附有味噌湯、小菜和甜點。

▲坐定位後馬上就送了一杯麥茶，喝起來冰冰涼涼，搭配咖哩非常解膩。

▲這次帶小朋友用餐，老闆還特地為小朋友準備了花椰菜和玉米筍組合成的白飯，真的太貼心了！

▲牛奶豬排咖哩定食(不辣) 290元：定食內容除了有咖哩飯和主餐肉品，還有兩道小菜、味噌湯以及飯後送上的霜淇淋甜點。

▲豬排很大塊比一個手掌大小還大，選用高品質黑毛豬肉，加入當季水果醃製，外皮炸得金黃酥脆，老闆堅持不加人工化學香料（嫩精、小蘇打粉），肉質厚實略有嚼勁，每一口都散發著淡淡的果香，我敢說這家豬排是我在新竹吃過前三好吃的！

▲咖哩醬極為香濃，還能吃到水份飽滿的蘋果丁，與晶瑩剔透口感Q彈的白飯是完美搭配。

▲咖哩飯的配菜有花椰菜、高麗菜絲、炸茄子和炸南瓜，種類真的很豐富。

▲兩碟小菜分別是醃蘿蔔、小黃瓜和海帶芽，吃起來酸酸甜甜清爽開胃。

▲與一般使用魚骨熬煮的味噌湯不同，店家使用雞骨頭熬煮，並加入南瓜和昆布，湯內還能吃到滿滿的雞絲和南瓜很真材食料，湯頭香氣十足，連湯品都完全不馬虎，處處是記憶點。

▲竹筴魚咖哩定食(小辣) 300元：竹筴魚定食的咖哩選的是小辣口味，剛入口沒有特別感覺，直到尾韻才感覺到微微的辛辣感，夏天吃很促進食慾。

▲竹筴魚產地來自日本，已將魚刺處理過可放心食用，麵衣炸得極為酥脆，魚肉細緻鮮嫩，完全沒有魚腥味，沾著咖哩醬一起吃更夠味。

▲魯排骨 150元：排骨也是使用本地溫體黑毛豬，老闆將日式咖哩與台式魯汁完美結合，口味相當創新，排骨也極為厚實軟嫩，搭配那誘人的鹹香醬汁，吃了一口就欲罷不能超級下飯。

▲吃完了飯別急著離開，記得遞上餐盤跟老闆換甜點，霜淇淋是今天重點中的重點，有牛奶、抹茶和綜合三種口味可選，我們就各點了三種口味來吃。

▲牛奶霜淇淋：霜淇淋也是店家親自製作，使用在地牧農鮮奶，老闆特別告訴我們霜淇淋完全不加乳化劑和凝固劑，連二砂糖都是親自熬煮，這就是在台灣很久沒出現的職人精神，連甜點都如此講究口感與健康。

▲抹茶霜淇淋、綜合霜淇淋：霜淇淋因為沒有添加凝固劑所以融化得非常快，每一口都吃得到濃濃的奶香和抹茶香氣，我會為了吃他們的霜淇淋專程再來吃一波！

▲除了必吃的咖哩，周三晚上還推出了限定販售蒲燒鰻魚飯和日式牛丼，鰻魚醬汁可是老闆整整研發了半年，將日本道地風味完整復刻帶回台灣，很值得回訪試試。

雞蛋糕短評：整間店不大但很有日式氛圍，店內有許多老闆的收藏公仔，老闆和老闆娘都極為和善，會關心顧客用餐情形對小孩也非常友善，咖哩使用新鮮蔬菜熬煮非常香濃，主餐炸物也很有水準，飯後甜點的冰淇淋非常香濃也極為驚豔，這間是在新竹吃到少數好吃服務又好的咖哩店！



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★



【CURRY WU日式熟成濃咖哩專賣店美食資訊】

地址：新竹市北區興南街28號1樓

電話：035212188

官網：facebook

營業時間：11:30–13:30、17:30–19:30(平日、周六)、11:30–14:00(周日)（不定休，休息會前一天於臉書粉專公佈）

外送：平日午餐提供商務便當外送

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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