台中新開幕超美約會餐廳/臺中國家歌劇院美食【CHER AQUA蒔瀞茶食空間】嫩中帶Q~紹興紅麴燒肉/特色麻芛獅子頭/暖心燉品宮廷佛跳牆/古早味手作創意茶食阿婆芋粿、油封鴨芋泥酥球、宮廷烏魚子五味捲/品飲台灣好茶特調/甜點下午茶(蒔．瀞茶食空間MENU)

歌劇院裡大片落地窗景、挑高無壓迫感~綠植裝飾時尚潔白用餐空間。環境清新舒適怡人(超好拍)質感餐廳!

餐食道道可口(色香味俱全)

主廚手作料理值得大家細細品嚐箇中滋味! 超多餐食、茶點都是非常費功功夫菜喔!

CHER AQUA蒔．瀞茶食空間

電話: 04-2255-5858 (週一公休)

營業時間: (日~四)11:30~21:00 (五、六)11:30~22:00

地址: 台中市西屯區惠來路二段101號1樓(臺中國家歌劇院內)

線上預約訂位: https://reurl.cc/xa8vvZ

最新菜單: https://www.d-design.url.tw/AQUA-CHER

粉專: CHER AQUA蒔.瀞

原文網址 台中超美約會餐廳/臺中國家歌劇院美食【CHER AQUA蒔瀞茶食空間】嫩中帶Q~紹興紅麴燒肉/特色麻芛獅子頭/佛跳牆/創意茶食/台灣好茶/甜點下午茶(蒔瀞MENU)

前陣子網路看到(臺中國家歌劇院)有超萌花花獸出沒!

一直很想來免費賞遊(拍 萌獸快閃)

最近在IG滑到歌劇院內新開一家(創意茶食/宮廷料理/古早味台菜茶食餐廳)好喜歡CHER AQUA蒔．瀞用餐氛圍! 趁著最近常回台中處理私事日子(來個)賞花花獸+午餐約會GO

CHER AQUA蒔．瀞茶食空間

餐廳位在(歌劇院內一樓)中劇院樓梯口旁!

從(上圖)一樓大門進入(馬上左轉)再直走即會看到中劇院樓梯右方之餐廳

進入餐廳(先在櫃檯)告知用餐人數會有服務生帶位入座

(也提前預約訂位)訂位分成午餐/下午茶/晚餐3個餐食時段

(午茶時段)14:30~17:00不提供 (蒔瀞料理) 其它燉品、茶食、甜點、飲品則是全天均有供餐

超喜歡這兒(帶著時尚感)用餐氛圍!

每桌座椅底下有置物籃可放包包

愛拍照的網美們肯定會愛上! 餐廳內隨便一區(人~入鏡)都好拍

消費方式:

+10%服務費。可刷卡(未來還會新增LINE Pay)等多元支付方式 用餐時間2小時 (星期一店休) 每人低消(1杯飲品或一份主食) 6歲以下兒童免低消限制 午餐時間14:30~17:00(不賣~蒔瀞料理) 點我 )開放用餐當日30天內線上訂位(僅提供含嬰幼兒6人以下之訂位) 可預約訂位()開放用餐當日30天內線上訂位(僅提供含嬰幼兒6人以下之訂位)

超過6位以上之訂位或找不到所需時段之空位及其它需求！可撥打04-2255-5858請專人服務。

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午茶時間14:30~17:00 (無提供)蒔瀞料理

若您也是被網路精緻宮廷茶食/創意台菜/豐盛燉品給引誘，記得一定要在2點半之前『到店點餐』才能品嘗到午、晚餐才有賣的美味蒔瀞料理(台菜主食)喔！

(二~四與週日)供餐時間至20:00止(21:00打烊)

(五、六、國定假日)供餐時間至20:30止(22:00打烊)

CHER AQUA蒔．瀞茶食空間營業時間配合(歌劇院)開閉館時間so會準時打烊!

建議您~提前預約訂位早一點的用餐時段

才能享有不疾不徐悠閒用餐"食"光

服務生帶位入座後會給一張線上點餐QR Code!

手機掃碼點選完想吃的餐食(確認後)必須馬上到櫃台結帳(才算)完成點餐程序(廚房)才會開始製餐。若您只掃碼點餐(尚未結帳)久等~肯定等不到出餐嘿

現場也有提供紙本MENU讓客人翻閱再線上點餐,總之有任何需求都可以請現場服務生協助

完整紙本菜單內容~我放文末分享

(上圖) 服務生站立的地方有水、牙線、濕紙巾 (可自取)

我們真的太輕忽開幕不久『蒔．瀞茶食空間』魅力

午餐尖峰時段(幾近客滿)

這是台中知名餐飲集團(水相餐廳)旗下最新餐飲品牌(主打)台式創意料理/古早味茶食/宮廷手作料理、台灣好茶與茶酒及飲品

國家歌劇院內6樓(堁夏咖啡)

也是水相旗下餐飲品牌~有著迷人千萬夜景咖啡館。餐食與甜點好吃

食記 台中約會餐廳/隱身空中花園裡最美窗景甜點咖啡館【 堁夏咖啡 】臺中歌劇院美食/下午茶/輕食/甜點/午晚餐(堁夏咖啡菜單)

仔細回顧自己寫的 台中市食記 !

驚覺(笑~)原來小紫吃過不少家! (水相)旗下餐飲品牌捏!

北屯~中央公園旁(les aqua水相餐聚苑)也是純白色系(用餐fu)

生日用餐~還有送慶生蛋糕(非常適合約會與慶生)

食記 台中美食/北屯中央公園【 les aqua水相餐聚苑 】約會/慶生/求婚/閨蜜聚餐義式餐廳；純白色系網美景點；生日月用餐送壽星4吋蛋糕+慶生照(詳細食記菜單)

大片落地窗景 CHER AQUA蒔．瀞茶食空間 、用餐環境挑高(無壓迫感)白天自然光灑入餐廳內很舒服

點餐時我們有點(時令涼菜)小菜 到櫃檯結帳時!

店員很貼心

( 主動告知)從試營運期間到現在正式開幕!

客人入店用餐

(蒔．瀞)均會招待每位點餐客人一道口味隨機(時令涼菜)

我們今日兩位用餐會送兩道涼菜

so可以(先)不點涼菜喔! 等...品嘗後若還想再吃~再單點即可。這舉動~超貼心(還好有告知)否則我們就會變成一次吃四碟小菜啦!

餐具(筷匙)已放於餐桌上

午、晚餐時段限定(蒔瀞料理)

紹興紅麴燒肉

這道滷肉超好吃! 肥瘦比例與調味都嘟嘟好! 滷汁拌飯~根本是白飯小偷來著der(好涮嘴)

點蒔瀞料理or暖心燉品系列加購蒔瀞好米飯 $20元/碗

蒔瀞好米飯 米飯Q香

豬五花切大大塊厚方塊+紹興酒與紅麴、醬油等調味細火燉滷!

肥肉部位~咬食時一丁點油膩感都沒有! 軟嫩中又略帶Q感! 不會有爆肥油的噁心食感!

帶著甘甜味蕾~ 不死鹹(紹興紅麴滷汁)拌飯

會讓人不由自主的再續『蒔瀞好米飯』拌滷汁~續扒飯!

哥說: 單淋滷汁他就可以扒一白飯碗啦!

點餐招待的時令小菜(口味隨機贈送)

涼拌豆皮 拌辣椒、薑絲、黃瓜絲吃的到帶著薑絲香~新鮮豆包(豆皮)豆香(滋味爽口)

看似簡單的中式台菜滷肉

吃的出廚師有用心燉滷。完美比例醬料調味燒肉軟硬度嘟嘟好! (裡裡外外都入味)咀嚼時(燒肉香)在齒頰間流竄著~搭配蔥絲真下飯!

招待的另一碟時令小菜 柚香蘿蔔

脆口多汁~剛好可以清新口腔內大啖燒肉之肉味! 接著品嘗下一道料理

麻芛獅子頭(蔬食)

會點這道是因為我覺得麻芛可說是代表台中的特色美食!

我問大仁哥:吃過麻芛煮的(大麵羹嗎？)

哥回: 什麼是麻芛？芝麻的小baby嗎？

我: (翻白眼+大笑)不是啦! 這是一種必須先很搞剛前置處理後才能品味的台中古早味美食

於是...乾脆點一份讓哥吃看看

麻芛是黃麻的嫩芽。以前我曾自己處理新鮮麻芛自煮『 地瓜吻魚麻薏羹 吃』

這道麻芛獅子頭點餐時寫(蔬食)

出餐後(秒懂)此獅子非比獅子 。這是一道(無肉)蔬食羹湯

盤內以模具壓製的橘色胡蘿蔔(金魚) 成了畫龍點睛增加誘人食慾的可愛湯品裝飾物

蔬食獅子頭口感像嫩豆腐又像使用蛋白+綜合菇及山藥丁mix調味後蒸製的大顆『素丸子』

滑嫩中帶著多重香氣

麻芛羹吃第一口微苦。再吃一口(神奇的)苦後回甘

蒔瀞主廚創意料理。將麻芛+秋葵一起烹煮(形成自然芡汁)口感滑順、蔬食獅子頭調味得宜~非常適合夏天品嘗

看IG-reels短影時

我被這盅宮廷佛跳牆暖心燉品 燒到啦！ 這盅料多澎湃~很有星級餐廳料理水準!

2塊超大塊排骨肉 粉衣薄~排骨超嫩、輕咬立即骨肉分離

豬肚處理的很乾淨! 鈕扣菇~香。栗子鬆綿。豬腳筋~吸飽飽佛跳牆燉湯、入口滿滿膠質又入味

哇! 第一吃佛跳牆裡頭有+超大條花膠(極品海味)

豬腳也燉煮到非常軟嫩好啃食

集結多種富含膠質食材燉煮之佛跳牆煲湯

滿滿膠質! 湯頭甘甜帶蒜香

烏蛋、芋頭更是不可缺少的佛跳牆必加食材

這碗暖心燉品(真材實料)而且湯頭味道很讚! 讓我憶起參加喜宴吃的宴客佳餚(佛跳牆)

蒔瀞燉品~勝出!

整盅佛跳牆~料多到我和大仁哥倆人共食一盅

您看看隨~餐附的盛放骨頭小碗內

我們啃食後的『豬腳骨頭』應該不用小紫再多做說明了吧？ 豬腳輕咬立即骨肉分離、超好啃

網路很多人極推這家餐廳手作『暖心茶食』全天供餐

放假回台中來(國家歌劇院)尋可愛花花獸恐龍

午餐直接歌劇院內覓食

身為芋頭控的我~看到茶食menu內芋仔料理! 忍不住的各點一份啦!

油封鴨芋泥酥球 手作茶食!表層的酥皮~很厲害!

炸功與火候控制的相當好! 口感酥鬆脆口、完全不會有任何含油(油膩感)

皮薄餡飽滿 芋泥餡入口濕潤綿密(濃郁芋仔香)

芋仔餡料帶著鹹甜鹹甜味蕾!

若不看這道茶食『品名』乍看咬食後中心包的塊狀餡料~很容易讓人誤以為是包了一塊『芋頭塊』

NO~ 不是嘿!

這是包夾(一塊)油封鴨肉喔

油封鴨肉塊(帶皮)

整顆芋泥酥球大口咬一口!再慢慢咀嚼、細細品味

鴨皮脆皮口感! 卡滋卡滋~香酥脆! 鴨肉紥實。是另類芋泥鴨(創意吃法)

宮廷烏魚子五味捲 又是一道光看就覺得很費功的手作菜餚

五味捲正中央包夾一塊方型烏魚子

烏魚子外面再包裹一層鹹蛋黃

然後再舖上一層吃起來很像蔥鹽醬的調味醬後

又舖上滿滿一層Q彈蝦仁與海苔片，最後則是最外層厚舖~肥中帶瘦(調味肉餡)沾薄粉油炸(厚切)

紥實肉餡+鮮Q海味蝦仁與鹹蛋黃蛋香+烏魚子香和蔥鹽香(五味合一) 精緻又可口

阿婆芋粿 大仁哥說:這是加大版芋粿巧

我則是覺得這比坊間販售古早味米食專賣店(賣的)芋粿來的好吃!

芋粿表層油炸到呈現金黃酥脆模樣再厚切長條狀

入口先是吃到外層酥脆芋粿皮(香氣)再來則是拌著油蔥濕潤芋粿(粿香)

每一口都可吃到爆多芋韱阿婆芋粿

免沾醬。純吃原味(單吃)就香氣十足

美食配美酒

蒔．瀞茶食空間只販售帶著茶香『茶酒系列酒飲與特調』

約會、聚餐想小酌 (紅烏龍琴酒/文山包種琴酒或LAYLOW茶果酒特調) 感覺不錯捏!

未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障

鮮萃蒔茶~現點現泡

(冰)蒔種紅茶+鮮奶 =鮮奶茶 (糖度可調整；也可加價+珍珠)

這杯蒔種鮮奶茶最特別的地方~出餐時有放紅茶(茶葉粉末)於奶泡上頭!

攪拌後飲用~除了奶茶香! 紅茶韻味也更濃厚!

不愛喝冰飲的大仁哥點了一杯有機無咖啡因(熱)瀞花草茶

夏日花園花茶 服務生送餐時有說: 花草茶可免費回沖

果香花茶非常順口

壺內有蘋果片與柳橙片(花草包內)則是有蘋果/芒果/鳳梨/檸檬香茅/枸杞/洛神花茶/矢車菊花瓣等...綜合果乾與花草

回沖後續飲~ 果香茶韻依然濃郁!

CHER AQUA蒔．瀞茶食空間用餐環境

非常有質感+時尚

也有半沙發椅座位區 每一區風格我都愛

CHER AQUA蒔．瀞茶食空間 MENU

2024-7月拍攝! 避免未來菜單內容或售價更新調整(僅供參考)請以您用餐當日(現場菜單)為準!

您可( 點我 )查看店家粉專最新MENU

您喜歡吃中式餐食、古早味+創意手作茶食、茶飲嗎？

(臺中國家歌劇院一樓)新開幕~蒔．瀞茶食空間! 環境美、餐食好吃、非常適合約會、聚餐、喝下午茶喔！吃飯這天好多少女饕客刻意穿搭白色系洋裝搭配(餐廳內純淨潔白空間)拍照! 光看就覺得好美~

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