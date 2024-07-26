坐享中和「四號公園」景觀第一排的必吃人氣鍋物！

如果你是大食量或喜愛餐點多樣的人，那麼大魔大滿足鍋物一定要加入火鍋名單！

【大魔大満足鍋物 中和店】在永安市場捷運站附近，步行約五分鐘即可抵達

，對面就是四號公園，自行開車直接停在四號公園的地下停車場，交通超級方便

用餐區設計成玻璃屋，讓人迫不及待的想進入餐廳了呢！

餐廳用餐空間寬敞舒適，座位以2-6人桌為主，靠窗設有吧台座位，一個人來也能超chill〜

整體裝潢很像在咖啡廳吃火鍋，摩登又時尚，讓人感到放鬆及舒適

大魔的菜單真的很豐富，琳瑯滿目，第一次來真的會陷入選擇障礙

首先，就是先挑選鍋底，鍋底的口味也都蠻特別，再選附餐、不要菜盤也可以換肉品或海鮮

自助吧有的醬料區與飲料區，醬料區醬料區的檯面整理得很乾淨，有非常多種醬料可以選擇

飲料自助吧很特別是一般外面喝不到的，有罐裝可樂、星巴克咖啡跟HERSHEY'S冰沙

，超想多來幾次把飲品都一輪喝看看，超好喝〜

【極品牛豚大滿足25OZ】

雙人套餐整桌瞬間就被擺滿啦，看起來不僅視覺效果好，而且份量超驚人！

有澳洲M9肩小排、美國頂級Prime無骨牛小排、澳洲高級嫩肩牛、頂級雪花松坂豚

、西班牙伊比利梅花豚，還有一艘超大海鮮船，日本霸王根島蝦、生食級S大干貝

、九州小鮑魚、無毒大草蝦、台灣鯛魚片

這一桌美味看了是不是想馬上下手？恨不得立刻就開吃啊哈哈哈

【剝皮辣椒+原味蔬菜】

剝皮辣椒湯底是店家新推出的鍋底〜嚴選在地剝皮辣椒，甘甜的多層次韻味

，微辛卻不刺激，豐富微辣的多層次口感，每一口都喝得到清爽鮮甜還帶有回甘餘味的滋味

原味蔬菜湯頭我個人很喜歡，甘美清甜而自然，喝了不會感到口渴，這點非常重要

【綜合菜盤】

大魔的菜盤誠意十足，有著五色蔬果，擺飾起來色彩豐富，不僅豐盛又好吃

，讓你品嚐到產地最新鮮的食材

如果不愛吃菜，菜盤也可以更換，有台灣梅花豬、安格斯牛肉、鮮蝦、蛤蠣擇一替換

吃火鍋，副食的提供也好重要，他們的副餐選擇很多：有越光米飯、王子麵

、關廟麵、韓式拉麵、烏龍麵、冬粉，想吃什麼麵隨意挑

火鍋彭湃逼人也就算了，我們選了越光米、韓式拉麵真的超有飽足感的！

端上桌的肉盤都會清楚標示名稱

足足25盎司，你沒看錯，兩人吃真的是很飽很飽，非常適合食量大、愛吃肉的朋友來享用

大魔大滿足的肉都是選用最高prime等級牛肉，原肉裁切

，所以油花也都不太一致，品質絕對經的起考驗

【澳洲M9肩小排】

肩小排介於翼板和牛小排之間，油花豐富、帶有翼板的肉質軟嫩和牛小排的Q彈口感

軟嫩中帶著彈性的口感，吃起來的口感跟嫩肩有點像，吃的到肉的甜味，是一個很獨特的部位

【美國Prime牛小排】

原肉現切完美厚度，油花豐富細緻、香氣十足、口感扎實而不失軟嫩！

輕涮幾下就能品嘗的美味，7分熟口感最剛好，入口即化的極致美味，超滿足啊〜

【澳洲高級嫩肩牛】

油花分布均勻、軟嫩的口感顛覆一般對澳洲牛肉的刻板印象

細細品嚐其散發出來的特殊牛肉香味，肉汁飽滿，牛肉香氣佈滿整個口腔〜

【荷蘭松阪豬】

世界上最好吃的豬肉，蘊藏橡樹果實的芳香，肉質柔嫩濃郁肉香

搭配清爽的原味蔬菜湯底，簡單涮一下，就能吃到豬肉脆脆Q嫩、鮮甜彈牙的口感

荷蘭松阪豬每一口都能帶給您難以言喻的滋味〜

【西班牙伊比利豚】

果然有豬肉界的勞斯萊斯美稱，肉質帶有甜味，口感如菲力牛排軟嫩又齒頰留香

完美呈現油香不膩、肉嫩Q彈、具榛果香甜的驚人絕品風味！

超豪華海鮮船你吃過嗎？！

真的太浮誇！！！ 超大一份海鮮光看就讓人合不攏嘴了〜

有日本霸王根島蝦、生食級S大干貝、九州小鮑魚、無毒大草蝦、台灣鯛魚片

霸王根島蝦每一隻幾乎都跟手臂一樣粗！

來這邊真的不用花太多的錢就可以吃到快痛風

不要菜盤我們更換了鮮蝦7隻，鮮蝦數量出乎意料的多又大隻，感覺超划算的

已經迫不及待要開始大吃特吃啦

【日本霸王根島蝦+無毒大草蝦+鮮蝦】

把蝦子排排放的樣子真的好療癒啊〜

日本霸王根島蝦日本品質，在大魔也能吃得到唷

蝦體飽滿超大，蝦肉紮實Q彈有勁，大口吃蝦一口滿滿好享受

無毒大草蝦肉質紮實鮮甜，肥美的蝦肉，細緻綿密的頂級口感，比一般草蝦蝦肉「甜度」更高

大魔鮮蝦使用的是白蝦，新鮮好吃也比一般的平價小火鍋用的白蝦更好

白蝦的肉質豐滿、細嫩，帶有天然的鮮甜味

【台灣鯛魚片】

嚴選台灣肥美新鮮的鯛魚，貼心的除去魚刺，只留下最肥美的魚肉

肉質鮮嫩厚實，味道鮮甜美味，毫無土味與魚腥味

【九州小鮑魚】

店家很貼心，小鮑魚有先做前置處理，煮完也沒有變小顆

每顆都飽滿厚實，口感非常的Q彈，超鮮甜

【日本生食級干貝】

來自日本生食等級干貝，粒粒飽滿，碩大鮮甜大size

一顆就很滿足口感柔軟Q彈，鮮嫩多汁，帶有淡淡的海洋甘甜，絲滑鮮嫩好吃

飯後甜點有四種可選擇：法式焦糖烤布蕾、熱紅豆紫米、初鹿鮮奶冰淇淋、哈根達斯(+25)

【法式焦糖烤布蕾】

表面略苦澀甜味的脆口焦糖，加上滑順柔嫩的布蕾，口感綿密奶香濃郁，香甜好吃

【熱紅豆紫米】

濃郁香甜的紅豆湯搭配Q彈的紫米，超級濃郁耶，整體甜度適中完全不用擔心太甜

小珊珊碎碎念：

大魔大満足鍋物個人覺得CP值很高的一間店

雙人套餐肉盤份量驚人，這…..合理嗎？ 份量多到3個人吃都沒問題！

食材都很頂，用餐都是一場享受，無論是家庭聚餐、朋友聚會，還是公司聚餐都很適合

【Info】

【大魔 ‧ 大満足鍋物 中和店】

地址：新北市中和區中安街172號

營業時間：星期一~星期日 11:00~24~00

電話：02-22313399

官方粉專：大魔 ‧ 大満足鍋物 - 中和店

各分店谷歌地圖網址

大魔大満足鍋物-板橋旗艦店

02-2964-7788 https://g.co/kgs/YNsk7WQ

大魔大滿足鍋物-板橋民生店

02-2967-6666 https://g.co/kgs/bWeQQxL

大魔大滿足鍋物-新莊中平店

02-2279-1888 https://g.co/kgs/QGCuFYY

大魔大滿足鍋物-三峽北大店

02-2668-5488 https://g.co/kgs/MQ48zHx

大魔大滿足鍋物-蘆洲光復店

02-8286-3666 https://g.co/kgs/toJMPPd

大魔大滿足鍋物-中和四號店

02-2231-3399 https://g.co/kgs/GrFF2uo

大魔大滿足鍋物定位系統

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