過去胖達在婚紗產業從業11年，送往迎來許多新人，

親眼看著他們一步步的邁入結婚的殿堂，走入「一屋兩人三餐四季」的生活。

今天胖達約上了好久不見的朋友，也是過去胖達的客人，

找了一個地方用餐敘舊，而這餐廳名對她來說更是非常有意義的地方~「三餐四季」。

一屋兩人三餐四季，述盡人一生的幸福。

春生夏長秋收冬藏，恰如人一生的旅程。

暮晚時分，三餐四季張著燈，在鬧中取靜的喧囂之中，

隱隱落於中山區的新生北路上，服務著預約蒞臨的賓客。

三餐四季精緻私廚

三餐四季位於中山國小捷運站附近，步行約10分鐘就可以抵達喔!

三餐四季是一棟非常漂亮的洋房老宅，過去是飛虎將軍-陳納德的故居，

擁有豐富的歷史性讓整體環境更添濃濃的故事感。

三餐四季以精緻的粵菜料理為主，餐廳的負責人「Peter」

在經營期間與主廚展現出專業的料理功力與對粵菜透徹的理解，

將一道道的粵菜料理刻劃的既吸睛又美味，淬鍊出精緻佳餚，

讓三餐四季的美味之名，逐漸不脛而走。

*因三餐四季提供的多為功夫菜，用餐採預訂制，需三天前預約訂位喔!*

三餐四季 環境

三餐四季由一扇敞開的鐵門而入，走入裡邊能看見兩張座椅，

能想像如果過去住在這裡，那坐在這兒整個超愜意的!!

一打開門扉，裡面的內裝也非常不錯，如果這沒有當精緻私廚餐廳，

當民宿都非常可以!!奶油色的刷牆與一盞盞暖黃的燈光投射，

木頭紋理的地板、木製窗格、屏風與吊燈等等的組成，讓環境顯得格外典雅。

*一樓的用餐環境，座位區上面也都已備好餐具、水杯等。

而二樓的包廂更是別緻，目前有三大包廂，分別提供6~8人與10~14人左右的包廂。

*6~8人包廂

*10~14人包廂

二樓還有一個露台可以走出去，若能在夜晚時分，

坐上些許，享受一段靜謐時光，真的會非常享受~~~!

*給人超CHILL的露台!!

三餐四季精緻私廚 夏長嚐粵$2680套餐

由於餐點需要提前預訂，所以胖達已經在三餐四季的粉絲團先預訂好囉~!

準備要來品嘗這一套雙人套餐「夏長嚐粵$2680套餐」，

此套餐中有提供8道餐點~跟服務人員確認後，已經開始迫不及待上菜啦~~!!

百花蟹鉗佐蔬食沙律

超美的擺盤，百花蟹鉗與紅心芭樂、黃金小番茄、藍莓等點綴在餐盤上，

如一幅仲夏之畫。百花蟹鉗裹的皮衣炸得非常酥脆，蟹肉軟嫩十分、鮮甜、外皮鹹香，

蘸上一口泰式酸辣醬，其濃烈的風味，更提鮮了不少蟹肉的滋味。

*水果也很不錯吃~脆口甘甜*

脆皮春雞

脆皮春雞採用的烹煮技法讓外皮呈現金黃焦香，

外皮雖然薄嫩但吃起來帶有脆口感。

整體醃製的鹹香入味，肉質非常軟嫩多汁，

餐盤上附有金桔醬當佐醬，蘸一下入口也有不錯的解膩效果喔!

古法蒸海上鮮

一整塊的龍虎斑，上方有蔥絲與甜椒絲做綴飾，盤內的芡汁，

有著融入龍虎斑的魚香與鮮甜滋味，魚皮Q彈、肉質緊實鮮甜，

下方還有放一塊嫩豆腐，非常嫩口。

清燉獅子頭

湯頭有著豐郁的蔬菜熬煮的香味，湯體清透，入口有一點酸白菜湯頭的風味；

白菜熬煮的超軟爛，獅子頭亦受滋潤，稍稍一夾便使其分開，極其柔嫩多汁，

裡面除了絞肉還有紅蘿蔔、香菇等，營造出的口味層次相當豐富。

鹿兒島A5和牛

一端上桌那豐富的牛肉香氣直接撲鼻，超級香濃！

肉質呈現漂亮的粉嫩色，入口肉汁四溢而出，

肉香緊接著帶出肉汁，併著入口，讓肉質更顯鮮甜。

再稍微沾一玫瑰鹽入口，而玫瑰鹽淡淡的鹹香巧妙地讓牛肉的風味更佳的凸顯。

碧綠彩椒山藥河塘蔬

秋葵、甜椒、芹菜、銀杏果、山藥，上面會有一層勾芡的湯汁，

吃起來更有甜度，蔬果們入口皆非常脆口、鮮甜。

*黃色果實的是銀杏果，當天第一次吃到，口感入口細緻帶有微甘，

尾韻會有一點苦味，讓整盤都有芡汁甜甜感的蔬果中多了一個不同的層次調性。

龍蝦燴伊麵

伊麵，是粵菜的經典麵食之一，當天胖達是第一次吃到，麵體有嚼勁，

比一起一般常見的麵食，更富有香氣。龍蝦處理得非常貼心，

已經把另一半的殼去除，讓我們可以透過餐具直接把龍蝦肉給挖下來，

龍蝦肉質非常鮮甜，且有著緊實感，入口彈牙。

楊枝甘露

最後一道是甜點「楊枝甘露」，是極富盛名的港式甜點，

在芒果盛產的夏天，做出這一道甜品，風味更是絕佳，

融入鮮奶油、西米露、葡萄柚等，其口感絲滑綿密，

帶有暢涼的冰感，在仲夏暑氣正盛之時~真的是不二之選。

三餐四季精緻私廚 結語

美味的餐點與美好的環境，營造出來的體驗，

或許就如同我們想要追求的平凡而幸福的「三餐四季」。

在生活中如果我們丟失了一點美好，

那這裡或許能夠讓你重新遇見當初所期盼的初衷。

胖達也分享相關資訊給各位朋友拉~~

希望大家都可以在這裡遇見那平凡且幸福的三餐四季~!

店名: 三餐四季精緻私廚

地址: 台北市中山區新生北路三段62巷25號

電話:02-2586-6633

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